Bà xã Hoàng Bách "ấm ức": Đẻ ra, chăm bẵm dạy dỗ cho học hành ngon lành mà nó thế nhỉ? - Chuyện gì vậy?

Hoàng Bách (sinh năm 1980), từng là thành viên của nhóm nhạc đình đám AC&M. Năm 2006, anh kết hôn với người mẫu Thanh Thảo. Sau nhiều năm chung sống, cặp đôi hiện có 3 nhóc tì gồm 2 trai một gái có tên là Tê Giác, Meo Meo và Hippo. Trên trang cá nhân, hai vợ chồng thường xuyên chia sẻ hình ảnh gia đình hạnh phúc.

Không chỉ vậy, cả hai còn không ít lần nêu quan điểm dạy con và nhận về nhiều lời khen. Mới đây, bà xã Hoàng Bách chia sẻ một câu chuyện ngắn về con trai khiến người hâm mộ thích thú.

Cô viết: - Mẹ gỡ tag giúp con mấy bài đăng mẹ có tag con được không?" - Tê Giác nói. - Ok con - Tiếng Anh thi tốt nghiệp 10 điểm mẹ không khoe à, khoe đi, khoe đi ngại gì!... Đừng tag con là được! - Mẹ khoe đây con! Nó kháy tui, tui tức mà không nói được gì á. Mình đẻ nó ra, chăm bẩm dạy dỗ cho nó học hành ngon lành, mình tự hào tí mà nó cứ thế nhỉ? Thấy nó có lý mà mình cũng đâu sai ta.

Nhiều người đọc xong câu chuyện mà không biết nên khóc hay cười bởi đồng cảnh ngộ quá: "Y chang bà nhà tôi... Mẹ sao mẹ toàn up hình em không up hình con. Up xong nó bảo không được up nữa. Cấm mẹ sử dụng hình ảnh"; "Mẹ không sai nhưng vẫn không được tag"; "Hoàng Minh siêu quá"...



Bố mẹ nào cũng có "bệnh" muốn khoe con, nhất là con giỏi giang, nhưng đúng là "đất không chịu trời thì trời phải chịu đất", với những đứa trẻ tuổi teen, chuyện giữ "bản quyền cá nhân" không hề là chuyện nhỏ.

Thay vì tranh cãi hay gượng ép, cách mà mẹ Thanh Thảo chọn gỡ "tag" cho thấy sự thấu hiểu và tôn trọng ý kiến cá nhân của con. Đó là một bài học quan trọng trong hành trình làm cha mẹ thời hiện đại: Dù con còn nhỏ, nhưng các ranh giới về quyền riêng tư vẫn nên được lắng nghe và tôn trọng.

Cũng cần nói thêm, việc Tê Giác đạt điểm 10 môn tiếng Anh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay khi đề được đánh giá là khó, mang tính phân hóa cao thực sự là một thành tích đáng tự hào.

Vừa giữ được lập trường cá nhân, vừa học giỏi và biết tạo ra những cuộc đối thoại hài hước, con trai Hoàng Bách và Thanh Thảo dù "khiến mẹ tức" nhưng quả thật khiến nhiều người phải thầm ngưỡng mộ.

Tê Giác và bố

Ca sĩ Hoàng Bách từng cho biết từ nhỏ Tê Giác thích đọc sách, học giỏi đều các bộ môn. Cậu đạt 8.0 IELTS, giải nhì môn Tiếng Anh cấp thành phố. Ngoài học, Tê Giác còn biết chơi piano. Thanh Thảo cho biết từ nhỏ gia đình tạo điều kiện cho con tham gia nhiều lớp học kỹ năng, âm nhạc. Tê Giác là thành viên trong đội hợp xướng ở trường.

Cậu bé cũng chăm chỉ làm những bài luận để xin học bổng và được sáu trường ở Mỹ nhận vào với mức học bổng từ 50-90%, chuyên ngành Tâm lý học. Theo Hoàng Bách, con trai anh đang tìm thêm một số trường với mức học bổng cao hơn, dự định đầu tháng 8 đi du học. Tê Giác nói sau này muốn học thành bác sĩ tâm lý hoặc lấy thêm bằng kinh doanh.

Về cách dạy con, vợ chồng nam ca sĩ vẫn luôn áp dụng phương pháp giáo dục là làm bạn cùng con. Trẻ con như tấm gương phản chiếu của người lớn vậy. Người lớn dành cho chúng sự tôn trọng chúng sẽ dành lại cho ta những điều tương tự.

Trong gia đình, điều quan trọng nhất là luôn luôn cho các con biết là các con được yêu thương và tôn trọng. Với bất cứ quyết định gì của các con bố mẹ cũng sẽ luôn ủng hộ. Bố mẹ sẽ chỉ là người hướng dẫn và định hướng cho các con.