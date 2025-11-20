Mới đây, sân khấu giữa giờ tại Seoul World Cup Stadium gần như “vỡ trận” trước màn xuất hiện của CORTIS - tân binh hot nhất gen mới. Chỉ trong vài chục giây giữa sân bóng, James (CORTIS) khiến MXH dậy sóng. Clip zoom cận visual của anh chàng đang phủ sóng khắp cõi mạng, đi tới đâu cũng thấy dân tình bàn luận về nhan sắc lai Tây sắc nét đến mức “xé truyện nước ra” của nam idol sinh năm 2005.

CORTIS biểu diễn giữa giờ tại World Cup Stadium

Khoảnh khắc đang viral chóng mặt của James

Khuôn mặt mang nét điện ảnh, góc nghiêng bén nhọn, biểu cảm nhẹ nhàng đúng chất “nam chính ngôn tình” khiến cư dân mạng châu Á chao đảo. James như nam thần học đường của phim Mỹ những năm 2000s, gương mặt dán băng y tế càng làm sáng bừng khí chất phóng khoáng, tươi tắn năng lượng của idol thế hệ mới. Không ít netizen còn thừa nhận vừa mê nhan sắc của James, vừa phục sát đất các fan vì quay clip quá đẹp, bắt trọn mọi khoảnh khắc đắt giá của anh chàng mà không hề rung tay dù sân vận động rộng hàng chục nghìn người.

Chùm ảnh gây sốt vì visual siêu thực, như nam chính phim học đường Mỹ

James (Triệu Vũ Phàm) sinh ngày 14/10/2005 tại Hong Kong (Trung Quốc). Nam idol mang 2 dòng máu Thái - Trung và là thành viên lớn tuổi nhất trong CORTIS. Không chỉ nổi bật với visual “tượng tạc”, anh chàng còn là main dancer với nền tảng kỹ thuật cực vững. Trước khi ra mắt, James từng là một phần của dự án thực tập sinh Trainee A đình đám và thậm chí tham gia biên đạo cho một số nghệ sĩ HYBE. James từng được bắt gặp là dancer của Jung Kook trong một vài sân khấu từ năm 2023.

James là anh cả của CORTIS

Ngoài âm nhạc, sự đa tài của James còn thể hiện qua việc anh thông thạo 4-5 ngôn ngữ, có đai đen Taekwondo, và sở hữu tận 10 năm chơi khúc côn cầu trên băng ở cấp bán chuyên nghiệp.

Debut với CORTIS, James nhanh chóng nổi tiếng. Nhóm nhạc 5 thành viên gồm Martin, James, Juhoon, Sunghyun và Keonho - ra mắt ngày 18/8/2025 dưới trướng BIGHIT MUSIC (HYBE). Mang theo concept "Color Outside the Standards”, nhóm được định hướng như một Young Creator Crew, nhấn mạnh sự phá cách, chủ động sáng tạo và màu sắc Hip-hop/Urban đầy cá tính. Chỉ sau vài tháng debut, CORTIS đã cho thấy họ không phải tân binh bình thường.

CORTIS định hình thế hệ idol mới của Kpop

Đĩa đơn đầu tay What You Want và EP Color Outside the Lines giúp họ thẳng tiến vào Billboard 200 ở vị trí No.15 - thành tích khiến nhiều nhóm kỳ cựu cũng phải dè chừng. Ở World Albums Chart, nhóm giữ vững Top 3 trong nhiều tuần liền và nhanh chóng vượt mốc 100 triệu stream Spotify, trở thành nhóm có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất trong lứa debut cùng năm.

CORTIS là tân binh sáng giá nhất năm nay

Nhờ sự bùng nổ này, CORTIS liên tục mang về các giải thưởng như Global Rookie Award, được truyền thông quốc tế đặc biệt ưu ái với danh xưng “tân binh khủng long” của Kpop 2025.

Sức nóng của CORTIS còn được chứng minh rõ khi chỉ một khoảnh khắc sân bóng của James cũng đủ khiến cả mạng xã hội chấn động. Từ gương mặt, thần thái đến profile “quá hoàn hảo để là thật”, James đang cho thấy hình mẫu mỹ nam thế hệ mới mà công chúng Kpop đang tìm kiếm.