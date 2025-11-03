Tháng 6/2025, loạt ảnh tốt nghiệp khóa huấn luyện quân sự của Jeonghan (SEVENTEEN) đã khiến mạng xã hội "nổ tung" vì nhan sắc không tưởng. Không còn lớp makeup chỉn chu hay tóc dài lãng tử thường thấy, Jeonghan trong quân phục giản dị và gương mặt mộc vẫn tỏa sáng như thể "mang ánh sáng vào Bộ Quốc phòng". Làn da sáng, đôi mắt sâu cùng ngũ quan hoàn hảo khiến netizen phải thốt lên rằng: "Đẹp đến mức muốn nhập ngũ cùng cho bằng được", "đúng là người ta đi nghĩa vụ, còn Jeonghan đi chụp lookbook cho Bộ Quốc phòng".

Bộ ảnh của Jeonghan tại lễ tốt nghiệp khóa huấn luyện quân sự tháng 6/2025:

Khoảnh khắc Jeonghan đứng trong hàng ngũ, dáng vẻ nghiêm túc và rắn rỏi, lại càng làm tôn lên nét nam tính hiếm thấy của anh chàng vốn nổi tiếng với visual "đẹp như hoa". Từ thần thái đến ánh nhìn, mọi chi tiết đều khiến fan ngẩn ngơ. Những bức ảnh được lan truyền trên các diễn đàn Kpop nhanh chóng leo top trending, nhận hàng chục nghìn lượt chia sẻ chỉ sau vài giờ đăng tải. Người hâm mộ ví von rằng Jeonghan là minh chứng sống cho việc "dù ở đâu, nhan sắc vẫn là vũ khí lợi hại nhất".

Khoảnh khắc viral

Visual được ví như làm "sáng bừng cả Bộ Quốc phòng"

Jeonghan nhập ngũ với hình thức phục vụ cộng đồng - một dạng nghĩa vụ quân sự dành cho những người đảm nhận công việc dân sự thay vì phục vụ trong quân đội chuyên nghiệp. Sau thời gian huấn luyện, anh trở về công tác tại địa phương, làm việc và nghỉ ngơi như một công chức bình thường. Dù không xuất hiện thường xuyên, mỗi lần Jeonghan được bắt gặp nơi công cộng hay tại các sự kiện của SEVENTEEN, visual của anh vẫn khiến cộng đồng fan phát sốt. Gần đây nhất, Jeonghan cùng Wonwoo đại diện SEVENTEEN tham dự lễ trao Giải thưởng Văn hóa Nghệ thuật Đại chúng Hàn Quốc 2025 , diễn ra ngày 23/10 tại Nhà hát Quốc gia Seoul.

Sự xuất hiện của cả hai tại buổi lễ gây chú ý đặc biệt. Sự phối hợp giữa Cục Quản lý Quân dịch và các cơ quan liên quan giúp hai thành viên SEVENTEEN có thể rời đơn vị tạm thời để tham dự sự kiện đặc biệt này.

Jeonghan và Wonwoo đại diện SEVENTEEN nhận bằng khen của Tổng thống Hàn Quốc

Khi nhận Bằng khen của Tổng thống thay mặt nhóm, Jeonghan và Wonwoo bày tỏ: "Chúng tôi vô cùng biết ơn và vinh dự khi được trao tặng Bằng khen nhân dịp SEVENTEEN kỷ niệm 10 năm ra mắt. Cảm ơn tất cả những người đã nỗ lực vì ngành công nghiệp và văn hóa Kpop. SEVENTEEN sẽ tiếp tục lan tỏa giá trị tích cực và cống hiến cho sự phát triển của văn hóa đại chúng. Chúng tôi cũng xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến các CARAT luôn ủng hộ nhóm trong mọi hành trình."

Visual của Jeonghan ngay sau đó tiếp tục trở thành đề tài hot trên mạng xã hội. Trong bộ vest tối giản và mái tóc ngắn đúng quy định, Jeonghan vẫn nổi bật với vẻ đẹp thư sinh, nhẹ nhàng mà đầy khí chất. Cư dân mạng bình luận rằng anh "đẹp kiểu làm camera tự động zoom lại". Sức hút của Jeonghan cho thấy dù đang tạm rời sân khấu để hoàn thành nghĩa vụ, anh vẫn là một trong những gương mặt đại diện cho chuẩn visual Kpop.

Visual Jeonghan tại buổi lễ tiếp tục gây chú ý:

Giải thưởng Văn hóa Nghệ thuật Đại chúng Hàn Quốc là phần thưởng cao quý của chính phủ Hàn Quốc dành cho các cá nhân và tổ chức có đóng góp nổi bật trong việc lan tỏa văn hóa đại chúng ra thế giới. SEVENTEEN từng nhận Bằng khen của Thủ tướng năm 2020, và sau 5 năm, nhóm tiếp tục được vinh danh với Bằng khen của Tổng thống - minh chứng cho hành trình bền bỉ và tầm ảnh hưởng ngày càng lớn.

Từ khi ra mắt năm 2015, SEVENTEEN đã tạo nên cột mốc đáng nhớ trong lịch sử Kpop. Album FML từng đạt doanh số cao nhất lịch sử album đơn Kpop, trong khi SEVENTEENTH HEAVEN giữ kỷ lục doanh số tuần đầu cao nhất mọi thời. Họ cũng là nhóm nhạc Kpop đầu tiên biểu diễn trên sân khấu chính của lễ hội âm nhạc huyền thoại Glastonbury Festival (Anh), đồng thời trở thành nghệ sĩ chính tại Lollapalooza Berlin (Đức) và Tecate Pa'l Norte (Mexico). Không chỉ âm nhạc, SEVENTEEN còn tích cực trong các hoạt động xã hội, được UNESCO bổ nhiệm làm Đại sứ Thanh niên đầu tiên và quyên góp 1 triệu USD để thành lập Global Youth Grant Scheme .

SEVENTEEN từng nhận Bằng khen của Thủ tướng năm 2020, và sau 5 năm, nhóm tiếp tục được vinh danh với Bằng khen của Tổng thống

Trong năm kỷ niệm 10 năm hoạt động, SEVENTEEN tiếp tục khẳng định vị thế nhóm nhạc hàng đầu khi được vinh danh trong danh sách A100 -100 người châu Á có ảnh hưởng nhất do Gold House (Mỹ) bình chọn. Hai thành viên Woozi và Vernon cũng được ghi danh là thành viên bỏ phiếu của Viện Thu âm, điều hiếm có với nghệ sĩ Kpop. Album HAPPY BURSTDAY phát hành tháng 5 vừa qua đạt vị trí thứ 2 trên Billboard 200, tiếp tục chứng minh sức mạnh toàn cầu của nhóm.

