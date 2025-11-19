Lộ thêm 7 Anh Trai tiếp theo bị loại, tiếc nhất là mỹ nam nhảy top 1 Say Hi mùa 2

Mới đây, Anh Trai Say Hi mùa 2 phát liền mạch tập 9 và 10, đồng thời giới thiệu 3/4 sân khấu Live Stage thứ 4. Việc tung hai tập liên tiếp được xem như “đòn tăng tốc”, giúp khán giả dễ theo dõi dòng sự kiện, đặc biệt là nhịp “sống còn” gấp gáp và quá trình hình thành đội hình cuối cùng. Ở vòng này, cả 5 đội phải xây dựng và hoàn thiện 2 bản demo cho hai lượt thi. Tập 10 đã trình làng trọn vẹn 5 sân khấu của round 1 cùng 2 tiết mục mở màn cho round 2.

Đến cuối tuần này, khán giả mới biết được kết quả vòng loại tiếp theo sẽ ra sao nhưng trên nền tảng Threads đã râm ran những cái tên phải dừng cuộc chơi. Được biết, team Vũ Cát Tường sẽ giành ngôi vương sau 2 round, thành công bảo toàn lực lượng. 4 team khác rơi vào vòng nguy hiểm. Sân khấu Thức với bản nhạc Ballad thấu tâm can đã giúp team Vũ Cát Tường đạt được số điểm bình chọn cao nhất round 1, có được lợi thế lớn cho vòng loại Live Stage 4.

Đúng như thông báo từ NSX, 7 Anh Trai được cho là phải rời nhà chung bao gồm Phúc Du, Đỗ Nam Sơn (team Bùi Trường Linh), Rio, Dillian Hoàng Phan (team CongB), Jaysonlei, Lohan (team Negav), Cody Nam Võ (team B Ray). Người hâm mộ không khỏi hoang mang bởi những gương mặt kể trên đều có thực lực đồng đều, đặc biệt là Jaysonlei và Cody Nam Võ.

Jaysonlei được yêu mến bởi “mặt học sinh, body phụ huynh” cùng khả năng sáng tác và làm nhạc tốt. Cody Nam Võ bị réo tên nhiều nhất bởi Anh Trai Say Hi là cơ hội cho anh chàng thực sự tỏa sáng, sau nhiều năm lặn ngụp trong showbiz mà mãi không nổi. Cody Nam Võ hội tụ đủ yếu tố để trở thành một all-rounder tiềm năng: nhảy đỉnh, rap và hát tròn vai, visual điển trai top đầu show. Vì vậy, việc anh chàng không có mặt trong đội hình Chung kết khiến ai nấy cũng chưng hửng.

Tuy nhiên, đây vẫn chỉ là những tin đồn mang tính một chiều, chưa được xác thực bởi NSX hay các thí sinh. Trong toàn bộ Vũ trụ Say Hi, không ít lần spoil kết quả lại lệch pha khá nhiều so với thực tế nên người xem nên giữ một cái “đầu lạnh”, vui vẻ lướt Threads và cùng chờ đợi đến ngày phát sóng tập 11.

Anh Trai Say Hi mùa 2 đánh dấu lần đầu tiên Vũ trụ Say Hi có nhiều thay đổi trong format sản xuất gameshow. Trước đó, BTC quyết định bảo toàn đội hình 30 nghệ sĩ, thẳng tiến vào Live Stage 3 và dance battle để các Anh Trai có thêm thời gian thể hiện bản thân. Tiếp đó, đêm Chung kết sẽ đón chào 18 người sẽ bước vào Chung kết thay vì 16 như mùa 1 và Em Xinh.

Thực tế, nếu giữ nguyên cơ chế loại trừ cũ, những thí sinh phải rời nhà chung sớm gần như không có cơ hội xuất hiện trong các tiết mục quan trọng, dễ bị giảm độ nhận diện và ít nội dung để truyền thông khai thác. Vì vậy, việc kéo dài thời gian thi đấu giúp tạo thế cân bằng hơn, mở thêm không gian để mọi nghệ sĩ được thể hiện thay vì bị loại khi khán giả còn chưa kịp nhớ đến mình.

Đây cũng được xem là thời cơ bứt phá cho những Anh Trai đáng lẽ dừng bước ở Live Stage 2, bởi sau mỗi vòng thi, toàn bộ điểm số của 30 thí sinh đều quay về mốc 0. Điều này cho phép họ nhanh chóng thu hút thêm fan, xây dựng cộng đồng người ủng hộ và có thêm cơ hội góp mặt trong concert Anh Trai Say Hi mùa 2.