Jennifer Hudson - nữ ca sĩ kiêm diễn viên từng tham gia Sex and the City: The Movie là một trong những minh chứng rõ nhất cho sức mạnh hồi sinh sau bi kịch. Với nhiều khán giả của Sex and the City, cô là Louise - cô trợ lý trẻ trung, nhiệt huyết bên cạnh Carrie Bradshaw trong bản điện ảnh năm 2008. Nhưng ngoài đời thực, cũng chính năm đó, cuộc đời Jennifer Hudson rơi vào bóng tối kinh hoàng mà không một ai có thể tưởng tượng nổi.

Jennifer Hudson vào vai trợ lý nữ chính trong Sex and the City

Jennifer Hudson và Sarah Jessica Parker

Trước khi vụ thảm kịch xảy ra, Jennifer Hudson đã có một hành trình sự nghiệp đáng nể. Sinh ra tại Chicago, cô bắt đầu ca hát trong nhà thờ và được chú ý mạnh mẽ khi bước lên sân khấu American Idol mùa 3 vào năm 2004. Dù bị loại sớm ở vị trí thứ 7, Hudson lại trở thành một hiện tượng được bàn tán rộng rãi vì tài năng vượt trội. Chỉ hai năm sau, cô làm Hollywood chấn động với vai Effie White trong Dreamgirls, màn thể hiện đưa cô giành Oscar Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất. Giọng hát đầy nội lực cùng diễn xuất bùng nổ khiến Jennifer Hudson trở thành một trong những phát hiện điện ảnh xuất sắc nhất thập niên.

Bi kịch gia đình của Jennifer Hudson khiến cả nước Mỹ kinh hoàng

Thế nhưng khi ánh hào quang đang rực rỡ nhất, định mệnh lại cướp khỏi cô những điều không gì bù đắp được. Tháng 10/2008, mẹ cô - bà Darnell Donerson và anh trai Jason Hudson bị bắn chết tại nhà riêng ở Chicago. Cháu trai 7 tuổi của cô, bé Julian King, biến mất và chỉ được tìm thấy khi đã tử vong trong một chiếc SUV. Hung thủ là William Balfour - chồng cũ của chị gái Julia Hudson.

Cả nước Mỹ chấn động. Jennifer Hudson và chị gái may mắn thoát nạn một cách khó tin vì họ không có mặt ở nhà khi vụ án xảy ra. Từ một nghệ sĩ đang bước vào thời kỳ huy hoàng, cô trở thành nạn nhân của vụ thảm sát gia đình gây rúng động truyền thông nước Mỹ.

Jennifer Hudson gần như biến mất khỏi showbiz suốt nhiều tháng. Cú sốc quá lớn khiến cô phải thu mình hoàn toàn, chỉ xuất hiện trở lại khi ra tòa làm chứng chống lại Balfour. Hung thủ sau đó bị kết án tù chung thân.

Vượt lên đau thương, Jennifer Hudson dần quay lại nghệ thuật một cách mạnh mẽ

Vượt lên đau thương, Jennifer Hudson dần quay lại nghệ thuật một cách mạnh mẽ. Cô tiếp tục đóng phim và ca hát. Cô xây dựng lại sự nghiệp âm nhạc, ra album đoạt Grammy ngay thời điểm trở lại. Thành tích Grammy của Jennifer Hudson bao gồm việc giành chiến thắng ở hai hạng mục khác nhau: Album R&B Xuất sắc nhất cho album phòng thu đầu tay mang tên cô, Jennifer Hudson vào năm 2009; và Album Nhạc kịch Xuất sắc nhất cho bản thu âm mới của vở The Color Purple vào năm 2017.

Không chỉ dừng ở ca hát và điện ảnh, Jennifer Hudson còn mở rộng ảnh hưởng sang truyền hình và sân khấu Broadway. Năm 2022, cô trở thành người thứ 17 trong lịch sử đạt danh hiệu EGOT (nghệ sĩ sở hữu đủ bộ bốn giải Emmy, Grammy, Oscar và Tony - 4 giải thưởng danh giá thuộc các mảng âm nhạc, điện ảnh, truyền hình và nhạc kịch của Mỹ). Cô là người phụ nữ da màu thứ hai chạm tới vinh dự này, một dấu mốc thể hiện sự đa tài hiếm có và sức bền đáng nể.

Jennifer Hudson tạo nên kỳ tích khi đạt danh hiệu EGOT (nghệ sĩ sở hữu đủ bộ bốn giải Emmy, Grammy, Oscar và Tony)

Cuộc đời Jennifer Hudson có đủ những nốt trầm chạm đáy và những nốt thăng chói lọi. Cô từng mất đi cả gia đình chỉ trong một ngày, từng gục ngã trước nỗi đau mà người bình thường khó vượt qua. Nhưng cô cũng từng đứng trên sân khấu nhận tượng vàng Oscar, từng trở lại mạnh mẽ bằng chính nghị lực của mình, từng chứng minh rằng một nghệ sĩ có thể ngã quỵ nhưng không bao giờ bị đánh bại nếu còn giữ lại được giọng hát và trái tim.