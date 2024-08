Một năm tệ hại của Jennifer Lopez

Chuyện tình cổ tích thành trò cười

Ngày 20/8, Jennifer Lopez đệ đơn ly hôn Ben Affleck sau hơn 2 năm về chung nhà. Đây là một tin tức lớn trong ngành giải trí Hollywood nhưng không hề bất ngờ đối với bất kỳ ai quan tâm đến cặp vợ chồng nổi tiếng này. Đến mức, Daily Mail châm biếm ngay cả một người từ bộ lạc ở vùng đất xa xôi nhất của Amazon cũng khó không biết về nó.

Trước khi đi đến bước cuối cùng, truyền thông quốc tế gần như dành mỗi ngày trong nhiều tháng để săm soi những dấu hiệu cho thấy Jennifer và Ben sắp chia đôi. Không chỉ theo sát mọi nhất cử nhất động, paparazzi còn liệt kê rõ khi nào hai ngôi sao đeo nhẫn cưới hay không đeo.

Tin tức Jennifer Lopez và Ben Affleck ly hôn không gây bất ngờ cho thế giới. Ảnh: Getty Images.

Từ được ca ngợi là cổ tích giữa đời thực khi tái hợp sau 20 năm xa cách, chuyện tình Bennifer 2.0 bỗng chốc trở thành trò cười cho cả thế giới. Họ từng tự hào khoe khoang tình yêu trước tất cả mọi người, không chỉ liên tục thể hiện tình cảm nơi công cộng và các sự kiện lớn, mà còn đưa cả vào phim tài liệu rồi chi hàng triệu USD tổ chức đám cưới. Tuy nhiên, lời thề mãi mãi trong lễ đường chỉ kéo dài 2 năm.

Nguyên nhân đặt dấu chấm hết cho cuộc tình tan - hợp kéo dài hơn 2 thập kỷ được cho là khác biệt trong phong cách sống. Jennifer thích cuộc sống công khai, được mọi người chú ý. Trong khi đó, Ben nội tâm và trầm lắng hơn.

Ngày 21/8, Page Six dẫn nguồn tin riêng tiết lộ các vấn đề trong mối quan hệ giữa Ben và Jennifer bắt đầu từ tuần trăng mật ở hồ Como, Italy. Như hầu hết cặp đôi khác, tuần trăng mặt của họ bao gồm những chuyến đi chơi, thể hiện tình cảm và mua sắm. Điểm khác là họ luôn có cánh săn ảnh đi theo ghi lại tất cả khoảnh khắc đó.

“Anh ấy không vui khi bị paparazzi theo dõi. Cô ấy là một siêu sao quốc tế và anh ấy hành động như thể việc họ bị theo dõi là điều bất ngờ. Họ hầu như không nói chuyện với nhau trong suốt khoảng thời gian được cho là hạnh phúc nhất trong cuộc đời họ. Anh ấy thuyết phục cô ấy rằng anh ấy đã thay đổi nhưng điều đó kéo dài rất ngắn”, người trong cuộc nói.

Nguồn tin nhấn mạnh sau thời gian kích động vì tình yêu, Ben nhanh chóng trở lại trạng thái bình thường và bắt đầu thèm khát sự riêng tư hơn. Anh không thể chịu đựng được mức độ nổi tiếng của vợ.

Hai năm không giúp họ trung hòa được nhu cầu riêng của từng người. Ly hôn là cái kết tất yếu. Dĩ nhiên, câu chuyện chưa khép lại ở cột mốc đưa nhau ra tòa.

Theo Page Six, Jennifer và người chồng thứ 4 không ký thỏa thuận tiền hôn nhân. Điều này đồng nghĩa thủ tục phân chia tài sản chung sẽ phức tạp vì cả hai đều sở hữu khối tài sản khổng lồ. Ben được cho là nắm giữ giá trị tài sản ròng khoảng 150 triệu USD, trong khi Jennifer có 400 triệu USD. Tuy nhiên, cặp đôi có thể đã đạt được thống nhất về vấn đề này bởi Jennifer nộp đơn ly hôn theo hình thức pro per, tức là tự mình làm thủ tục và không có luật sư.

Những gì còn lại giữa Bennifer 2.0 là vụ ly hôn trước tòa để phân chia tài sản chung. Ảnh: Getty Images.

Sự nghiệp tụt dốc

Nhớ lại vào tháng 1, giọng ca On The Floor đăng lên YouTube đoạn video ngắn gửi đến gần 17 triệu người theo dõi thông điệp: “Jlovers (những người yêu quý Jennifer)... 2024 là năm của chúng ta”. Thời điểm đó, nữ diễn viên sinh năm 1969 chắc chắn không lường trước được việc hầu hết 8 tháng tiếp theo trôi qua trong tồi tệ.

Sau màn tái hợp và quyết định kết hôn chóng vánh vào năm 2022, Jennifer tận dụng sức nóng đang có để triển khai các dự án công việc gắn chặt với cuộc sống riêng tư. Người đẹp 55 tuổi đầu tư 20 triệu USD để tạo ra chuỗi dự án tôn vinh tình yêu với Ben, bao gồm album, phim ca nhạc, phim tài liệu và chuyến lưu diễn.

Vào tháng 2, JLo phát hành album phòng thu đầu tiên sau một thập kỷ, gọi là This Is Me… Now. Trái với kỳ vọng, nó không nhận được phản hồi tích cực từ cả người hâm mộ và giới phê bình. Một phần không nhỏ nguyên nhân là Jennifer liên tục nói về Ben. Các tựa bài hát Dear Ben Pt II, Rebound, Greatest Love Story Never Told và Mad In Love là minh chứng rõ nhất có sự ám ảnh của Jennifer với người chồng mới.

Album chỉ đạt vị trí thứ 38 trên bảng xếp hạng Billboard 200. Đây là album phòng thu đầu tiên của cô không lọt vào top 20. Nó cũng chỉ bán được 14.000 bản trong tuần đầu ra mắt.

Jennifer Lopez không chỉ thất bại trong hôn nhân mà còn liên tục trục trặc trên con đường sự nghiệp năm 2024. Ảnh: Mega.

This Is Me… Now được đi kèm với một bộ phim ca nhạc. Nội dung phim là câu chuyện hư cấu về những mối tình không thành của Jennifer. Bộ phim có sự góp mặt của Ben Affleck.

Cảm thấy chưa đủ, Jennifer ra mắt thêm bộ phim tài liệu The Greatest Love Story Never Told trên Amazon Prime. Dĩ nhiên, Ben tiếp tục góp mặt. Trong đó, nam diễn viên Air thừa nhận không muốn một mối quan hệ trên mạng xã hội.

Các nhà phê bình đánh giá cả hai bộ phim đều không mấy hấp dẫn với bất kỳ ai, ngoại trừ những người hâm mộ cuồng nhiệt của JLo.

Điểm cuối cho kế hoạch tôn vinh tình yêu tốn kém là chuyến lưu diễn 30 ngày trên khắp nước Mỹ và Canada. Không thoát khỏi số phận ế ẩm như những sản phẩm trước, vào thời gian đầu, nữ ca sĩ phải vật lộn để lấp đầy các sân vận động. Những người trong ngành cho rằng Jennider đánh giá quá cao sức hút thương mại hiện tại của mình.

Ban đầu, Jennifer xử lý doanh số bán vé thê thảm bằng cách hủy một vài buổi diễn. Đến cuối tháng 5, người đẹp hủy hoàn toàn chuyến lưu diễn. Thời điểm đó, những người bạn của JLo đinh ninh kế hoạch phá sản không phải vì ế ẩm, mà JLo cần dành thời gian để cứu vãn hôn nhân.

Trong khi có thể lấy Ben Affleck để biện minh cho thành tích bết bát của những dự án trên, kết cục của những dự án khác không liên quan đến nam diễn viên sinh năm 1972 cũng không tốt đẹp hơn là bao.

Atlas, bộ phim hành động khoa học viễn tưởng về mối đe dọa từ trí tuệ nhân tạo do Jennifer đóng chính, bị giới phê bình chê bai về chất lượng. Phim chỉ đạt 19% điểm trên trang web đánh giá Rotten Tomatoes.

Danh tiếng phim càng bị tổn hại khi tờ Kiev Post (Ukraine) đưa tin Netflix sử dụng các cảnh quay có thật về cuộc chiến ở thành phố Mariupol (Ukraine), khiến hàng trăm người thiệt mạng, trong cảnh quay mô tả cảnh robot tấn công con người.

Sự nghiệp trong ngành giải trí tụt dốc, công việc kinh doanh cũng rơi vào khủng hoảng. Cuối năm 2023, Jennifer được thông báo nhà bán lẻ mỹ phẩm Sephora muốn ngừng bán sản phẩm thuộc dòng mỹ phẩm JLo Beauty tại tất cả cửa hàng vào cuối năm 2024 do doanh số không khả quan.

Chuyên gia nhạc pop Louis Mandelbaum thẳng thắn chỉ ra: “Jennifer Lopez vẫn là một siêu sao, nhưng cô ấy đã không còn là một người tạo hit trong một thời gian dài. Có sự mâu thuẫn giữa danh tiếng của cô ấy và số tiền cô ấy có được với tư cách là một ngôi sao nhạc pop vào năm 2024”.