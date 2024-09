Phim Sex and the City: Bí quyết “tồn tại” của Olivia Rodrigo khi đi lưu diễn

Olivia Rodrigo thú nhận cô cảm thấy kiệt sức sau các buổi biểu diễn nên thường ngủ đến 13 tiếng mỗi ngày. Nhưng ngay cả khi lịch trình bận rộn, nữ ca sĩ vẫn dành thời gian xem các chương trình yêu thích của mình đặc biệt là bộ phim kinh điển Sex and the City. "Tôi đã xem Sex and the City mỗi ngày để cảm thấy như mình đang ở nhà. Điều này giúp cơ thể tôi tìm được sự ổn định và vững vàng hơn", giọng ca Vampire cho biết.



Olivia Rodrigo cũng cho biết mình là fan của Carrie Bradshaw. Ngay đêm mở màn cho Guts Tour tại thành phố New York cô đã tuyên bố mình là Carrie.

Ngôi sao nhạc pop mặc bộ trang phục theo phong cách Carrie Bradshaw trong đêm diễn mở màn Guts Tour (Ảnh: Huffpost)

Trong đêm diễn này, ngôi sao nhạc pop đã xuất hiện trên sân khấu trong bộ trang phục hoàn toàn theo phong cách Carrie Bradshaw. Olivia Rodrigo đã mặc một chiếc quần bó trong suốt có họa tiết hình ngôi sao lấp lánh và áo ba lỗ màu trắng mang dòng chữ "Carrie Bradshaw AF" màu hồng đậm. Chiếc áo sơ mi cũng có hình ảnh đôi giày Manolo Blahniks yêu thích của Carrie (cũng màu hồng) và được tạo kiểu với dây áo ngực màu đỏ.

Olivia cũng đã xuất hiện tại Lễ trao giải Billboard Women in Music Award 2023 với bộ đồ giống như Sarah Jessica Parker đã diện trong mùa 4 Sex and the City (Ảnh: Instyle)

Đây cũng không phải là lần đầu tiên nữ ca sĩ Sour măc đồ giống với Carrie. Năm ngoái, khi tham dự Lễ trao giải Billboard Women in Music Awards 2023 Olivia cũng đã diện áo ống da nâu cắt ngắn và quần dài cổ điển cạp trễ có họa tiết ngựa lớn ở ống quần. Người hâm mộ đã nhanh chóng nhận ra đây là bộ trang phục Sarah Jessica Parker đã mặc trong mùa 4 của Sex and the City ở tập phim có tựa đề Coulda, Woulda, Shoulda phát sóng vào năm 2001.