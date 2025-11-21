Tiến sĩ, Nghệ sĩ Ưu tú Tân Nhàn, Trưởng khoa Thanh nhạc Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam vừa được Hội đồng Giáo sư liên ngành Văn hoá – Nghệ thuật – Thể dục thể thao thông qua hồ sơ đạt chuẩn chức danh phó giáo sư. Trong 3 hồ sơ thuộc lĩnh vực Nghệ thuật được xét duyệt đợt này, cô là nữ ứng viên duy nhất được thông qua.

NSƯT Tân Nhàn nằm trong danh sách 900 ứng viên đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư do Hội đồng Nhà nước công nhận đợt này

NSƯT Tân Nhàn sinh năm 1982, quê ở Ninh Bình. Cô tốt nghiệp chuyên ngành Thanh nhạc tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam năm 2010. Năm 2005, nghệ sĩ Tân Nhàn bước vào con đường nghệ thuật chuyên nghiệp khi giành giải Nhất dòng nhạc dân gian tại cuộc thi Sao Mai 2005.

Gần 20 năm hoạt động nghệ thuật, cô bền bỉ theo đuổi dòng nhạc dân gian, cho ra mắt nhiều album và tổ chức hai liveshow lớn vào các năm 2013 và 2019. Các sản phẩm như Yếm Đào Xuống Phố, Níu Dải Lụa Đào giúp cô khẳng định vị trí trong dòng nhạc truyền thống.

NSƯT Tân Nhàn có hơn 16 năm giảng dạy, đào tạo. Cô từng giảng dạy tại nhiều cơ sở như Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật - Du lịch Hạ Long, Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương trước khi về công tác tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam.

Trong sự nghiệp nghiên cứu, Tân Nhàn có 14 bài báo khoa học (2 bài đăng tạp chí quốc tế), 2 đầu sách chuyên môn; 3 tác phẩm nghệ thuật đạt giải quốc gia; 6 giải thưởng cá nhân và 17 giải thưởng hướng dẫn. Cô cũng nhận 2 bằng khen của Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch, cùng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở các năm 2018 và 2024.

Năm 2017, ca sĩ Tân Nhàn được bổ nhiệm Phó trưởng khoa Thanh nhạc. Năm 2019, nữ nghệ sĩ bảo vệ thành công luận án tiến sĩ về đào tạo thanh nhạc, trở thành một trong những tiến sĩ âm nhạc trẻ nhất Việt Nam thời điểm đó.

Năm 2023, cô nhận danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú. Năm 2024 cô trở thành Trưởng khoa Thanh nhạc của Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam.

NSƯT Tân Nhàn đặc biệt coi trọng sự nghiệp giáo dục. Cô từng chia sẻ: "Làm Nhà giáo Nhân dân với tôi quan trọng hơn rất nhiều. Nhiều người bảo nghệ sĩ nổi tiếng chỉ cần đi hát nhưng tôi muốn cống hiến cho đào tạo, định hướng sinh viên trên con đường nghệ thuật".

Theo ca sĩ, danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân là vinh dự lớn lao nhưng Nhà giáo Nhân dân mới là khát vọng và đích đến. Vì vậy, từ khi vào nghề, cô ấp ủ ước nguyện truyền thụ kiến thức, tình yêu âm nhạc cho thế hệ kế cận, góp phần đào tạo lớp nghệ sĩ mới cho nền âm nhạc Việt Nam.

Tân Nhàn cũng nhấn mạnh mong muốn giữ gìn, lan tỏa âm nhạc truyền thống: "Tôi muốn các bạn trẻ dù có bay cao, bay xa đến đâu cũng phải nhớ gốc rễ văn hóa dân tộc. Chính vì thế, tôi luôn nỗ lực nghiên cứu, học tập để thực hiện giấc mơ của mình".

Nhiều học sinh của Tân Nhàn giành giải âm nhạc lớn trong nước và quốc tế như Lại Thị Hương Ly (Cúp vàng Festival âm nhạc châu Á Thái Bình Dương 2017, Giải ba Sao Mai 2017 dòng nhạc Thính phòng, huy chương vàng Tài năng trẻ các trường nghệ thuật chuyên nghiệp toàn quốc 2017), Nguyễn Thị Thanh Quý (Top ba Sao Mai toàn quốc 2019, Á quân Tuyệt đỉnh song ca 2018), Lan Quỳnh (giải nhất Sao Mai 2022 dòng Thính phòng).

Về đời tư, nữ ca sĩ khá kín tiếng. Cô từng kết hôn với ca sĩ Tuấn Anh, sau đó chia tay. Năm 2021, cô kết hôn lần hai với chồng là một nhà khoa học.