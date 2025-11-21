Hương Giang: Tôi sợ những ánh nhìn, những lời chê bai

Sáng 21/11, chung kết Miss Universe 2025 diễn ra tại Thái Lan, 120 thí sinh bước vào cuộc đua cuối cùng để tìm ra chủ nhân của chiếc vương miện danh giá nhất hành tinh. Ở Việt Nam, mọi sự chú ý dồn về Hương Giang - đại diện mang theo kỳ vọng của đông đảo khán giả. Suốt hành trình chinh chiến, cô chứng minh tinh thần bền bỉ, sự đầu tư chỉn chu và khát khao mang đến một hình ảnh đại diện Việt Nam rạng rỡ nhất. Tuy nhiên, kết quả chung cuộc lại khiến nhiều người bàng hoàng: Hương Giang không lọt top 30 và chính thức khép lại hành trình tại đấu trường sắc đẹp khốc liệt bậc nhất thế giới.

Hương Giang đại diện Việt Nam dự khi Miss Universe 2025

Hương Giang và hành trình tại Miss Universe phủ sóng toàn bộ mạng xã hội, trở thành chủ đề được bàn luận nhiều nhất

Ngay sau cú “out top” gây sốc, Hương Giang đã có những chia sẻ đầu tiên trên trang cá nhân. Cô gửi lời xin lỗi khán giả vì chưa đạt được kỳ vọng, bày tỏ tiếc nuối vì không thể vào top cao và khiến mọi người tự hào như mong đợi. Trên mạng xã hội, loạt nghệ sĩ Việt như Hòa Minzy, Chi Pu, Diệp Lâm Anh, Á hậu Thủy Tiên… cũng đồng loạt gửi lời động viên, thể hiện sự tự hào với hành trình của Hương Giang. Sau sáng chung kết, cái tên Hương Giang lập tức phủ sóng toàn bộ mạng xã hội, trở thành chủ đề được bàn luận nhiều nhất.

Trong lúc truyền thông đổ dồn về Hương Giang, khán giả cũng bất ngờ tìm nghe lại ca khúc Trọn Vẹn Chính Mình - sản phẩm âm nhạc Hương Giang phát hành ngay trước khi lên đường thi Miss Universe. Ca khúc được nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung sáng tác riêng cho cô, mang thông điệp theo đuổi ước mơ, vượt qua những tổn thương để tỏa sáng bằng chính năng lượng của mình. Khi đọc lyric, nhiều người không khỏi bất ngờ vì từng câu chữ dường như phản chiếu trọn vẹn hành trình mà Hương Giang đã trải qua.

Trọn Vẹn Chính Mình - ca khúc Hương Giang phát hành trước khi đi thi Miss Universe

Bài hát mở đầu bằng sự thổn thức của một cô gái từng thu mình vì ánh nhìn soi xét: “Đã có lúc tôi thu mình trong bóng tối, tôi sợ những ánh nhìn, những lời chê bai”. Đó không chỉ là nỗi sợ, mà còn là sự cô đơn của một người phải luôn mỉm cười dù trái tim run rẩy, phải tự hỏi bản thân mỗi ngày rằng mình đang sống hay chỉ đang tồn tại. Khi bước sang đoạn tiếp theo, ca khúc như tựa một lời thức tỉnh: lỗi không nằm ở cô, mỗi người đều có quyền mơ ước, đều mang trong mình những sắc màu rực rỡ như cầu vồng mà cuộc đời đã trao tặng.

Hương Giang đã có một hành trình kiêu hãnh và tràn đầy cảm hứng:

Thông điệp mạnh mẽ nhất được đẩy lên khi Hương Giang cất giọn g: “Tôi muốn đứng hiên ngang bằng niềm kiêu hãnh ngút ngàn, vì ngập tràn trong tôi tình yêu với cuộc đời”. Dù con tim từng đớn đau muôn lần, vẫn không thể khiến cô gục ngã; là niềm tin rằng những đôi cánh vô hình sẽ nâng cô đứng dậy một lần nữa. Ca khúc khép lại bằng một lời nhắn nhủ: mỗi người sinh ra đều mang những khác biệt, sau cơn mưa rồi sẽ có cầu vồng rực rỡ, đồng thời đón những yêu thương trọn vẹn với chính mình.

Thông điệp “trọn vẹn chính mình” càng trở nên ý nghĩa trong khoảnh khắc Hương Giang rời Miss Universe. Dù không đạt kết quả như kỳ vọng, cô vẫn mang đến một câu chuyện đầy cảm hứng, một hành trình can đảm, và một bài học về việc đối diện, vượt qua, rồi tiếp tục tiến về phía trước.