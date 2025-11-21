Sáng 21/11, chung kết Miss Universe 2025 diễn ra tại Thái Lan để tìm ra chủ nhân của chiếc vương miện danh giá từ 120 thí sinh. Ở Việt Nam, mọi sự chú ý và ủng hộ của khán giả đều đổ dồn về Hương Giang. Ai cũng kỳ vọng cô sẽ đạt được thành tích tốt nhất ở đấu trường nhan sắc khốc liệt bậc nhất thế giới. Đáng tiếc, Hương Giang đã không lọt vào top 30, qua đó chính thức khép lại hành trình của cô tại Miss Universe 2025.

Sau khi bị loại sốc ở chung kết Miss Universe, Hương Giang ngay lập tức có những chia sẻ đầu tiên đáng chú ý. Trên trang cá nhân, cô xin lỗi, bày tỏ sự tiếc nuối khi không vào top cao và phụ lòng mong mỏi của mọi người. Nàng hậu cũng cho biết sẽ mời tất cả đồng nghiệp, khán giả đã bay sang Thái Lan cổ vũ mình đi ăn 1 bữa thân tình sau khi cuộc thi kết thúc. "Không làm mọi người tự hào được rồi! Cho Giang mời mọi người qua Thái cổ vũ đi ăn 1 bữa nhen", Hương Giang viết.

Hương Giang hô tên đầy năng lượng

Hình ảnh của Hương Giang trên sân khấu chung kết

Hương Giang xin lỗi sau khi out-top 30 đầy đáng tiếc

Trên mạng xã hội, các nghệ sĩ Việt như Hòa Minzy, Chi Pu, Diệp Lâm Anh, Á hậu Thủy Tiên... cũng đăng bài động viên Hương Giang và bày tỏ sự ghi nhận, tự hào với hành trình đi thi nhan sắc đầy cố gắng, truyền cảm hứng của đồng nghiệp.

Hòa Minzy ca ngợi nàng hậu đã có 1 chặng đường chinh chiến kiên cường

Chi Pu động viên, an ủi Hương Giang

Theo Diệp Lâm Anh, Hương Giang đã có hành trình đầy tự hào tại đấu trường sắc đẹp hàng đầu thế giới

Á hậu Thủy Tiên cho rằng dù Hương Giang dừng chân sớm ở chung kết Miss Universe, nhưng Hương Giang đã có hành trình tuyệt vời với trọn vẹn sự ủng hộ, yêu thương của khán giả quê nhà

Về phía cư dân mạng, họ cũng vô cùng bất ngờ khi Hương Giang không vào top cao ở chung kết Miss Universe. Trong đó, các fan quốc tế tiếc nuối cho Hương Giang và đặt câu hỏi về kết quả top 30 của cuộc thi sắc đẹp hàng đầu. Sau khi Hương Giang dừng chân, fanpage Miss Universe cũng ghi nhận tình trạng nhận "bão" phẫn nộ từ cộng đồng mạng mặc dù chung kết vẫn đang diễn ra.

Fan quốc tế đặt câu hỏi về kết quả Hương Giang bị loại khỏi top 30 của Miss Universe

Trước đó, Hương Giang có một hành trình gây chú ý mạnh mẽ, thần thái khi hô tên, màn trình diễn trang phục dân tộc áo dài, những bộ cánh chỉn chu, khả năng giao tiếp tự tin cùng lượt quan tâm tăng mạnh từ truyền thông quốc tế. Cô cũng được các chuyên trang sắc đẹp uy tín dự đoán nằm trong nhóm thí sinh có khả năng tạo bất ngờ. Chính vì vậy, việc Hương Giang dừng chân trước Top 30 khiến nhiều người không khỏi hụt hẫng.

Tuy nhiên, bên cạnh sự tiếc nuối, điều xuất hiện nhiều hơn trên mạng xã hội lại là sự công nhận. Nhiều bình luận khẳng định dù không đi tiếp, hành trình của Hương Giang vẫn là hành trình đáng tự hào. Việc cô xuất hiện tại đấu trường sắc đẹp lớn nhất hành tinh với sự chuẩn bị nghiêm túc, câu chuyện truyền cảm hứng và tinh thần mạnh mẽ đã đủ để ghi dấu trong lòng người hâm mộ.

Không phải chiến thắng nào cũng được đánh giá qua thứ hạng, hành trình của Hương Giang được fan Việt và những người yêu thương cô công nhận



