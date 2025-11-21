Ngày 21/11, chung kết Miss Universe 2025 thu hút sự theo dõi của hàng triệu fan sắc đẹp. Khi MC công bố lần lượt Top 30, những cái tên được kỳ vọng cao như Thái Lan, Colombia, Philippines, Mexico, Bờ Biển Ngà, Ấn Độ… đều xuất hiện. Thế nhưng đến những vị trí cuối, khán giả vẫn không nghe thấy hai tiếng "Việt Nam". Điều này tạo nên cú sốc thực sự, bởi trước đó Hương Giang đã có màn thể hiện bán kết nhận nhiều lời khen.

Việc Hương Giang không góp mặt trong Top 30 chung cuộc đã khiến mạng xã hội lập tức bùng nổ cảm xúc, nhiều fan khó tin và bày tỏ sự tiếc nuối cho hành trình của nàng hậu Việt. Truy cập vào Fanpage Miss Universe hiện tại có thể thấy đông đảo netizen bày tỏ sự bức xúc, cho rằng kết quả "khó hiểu".

Fanpage Miss Universe nhận "bão phẫn nộ" sau khi công bố kết quả Top 30

Lượng bình luận lớn khiến fanpage Miss Universe "ngập" trong icon phẫn nộ, thậm chí nhiều group sắc đẹp quốc tế cũng ghi nhận tình trạng tranh cãi dữ dội. Giữa lúc cảm xúc bùng nổ, nhiều fan sắc đẹp Việt đã lên tiếng kêu gọi cộng đồng không tấn công Miss Universe hay thí sinh khác, không dùng ngôn từ tiêu cực gây ảnh hưởng hình ảnh Việt Nam.

Bởi suy cho cùng, Miss Universe là sân chơi có tiêu chí riêng và quyết định cuối cùng thuộc về hội đồng chuyên môn. Việc công kích trực tuyến không làm thay đổi kết quả mà chỉ khiến cộng đồng fan Việt trở nên thiếu thiện cảm trong mắt bạn bè quốc tế.

Khán giả kêu gọi nhau bình tĩnh vì việc "tấn công" trên không gian mạng là điều không nên được khuyến khích

21 ngày ở Miss Universe, Hương Giang luôn góp mặt đầy đủ trong mọi hoạt động, giữ thái độ cầu thị, chỉn chu trong từng lần xuất hiện. Từ khoảnh khắc hô vang hai tiếng "Việt Nam", màn trình diễn National Costume ý nghĩa với áo dài, cho đến đêm bán kết ghi điểm bởi biểu cảm kiểm soát tốt và phong thái trưởng thành, cô đã để lại dấu ấn đẹp trong mắt nhiều khán giả quốc tế.

Dù dừng chân ngoài top, hành trình của Hương Giang vẫn được xem là đầy cảm hứng - đặc biệt khi cô trở thành người đẹp chuyển giới đầu tiên của Việt Nam bước vào đấu trường Miss Universe. Dù không tạo bứt phá mạnh như các ứng viên hàng đầu, nhưng Hương Giang vẫn được số đông fan và nhiều chuyên trang ghi nhận sự tiến bộ rõ rệt.