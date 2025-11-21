Sáng 19/11, tờ Koreaboo đưa tin, Jennie (BLACKPINK) - V (BTS) đang trở thành tâm điểm bàn tán trên mạng xã hội với nghi vấn hẹn hò bí mật. Cách đây ít ngày, 2 thần tượng hàng đầu Kpop đã cùng xuất hiện ở Los Angeles, Mỹ. Cụ thể, Jennie tới đây để phối hợp cùng Adidas thực hiện 1 dự án mới vào hôm 13/11. Cùng lúc đó, V có mặt ở Los Angeles theo lịch trình tham dự sự kiện của 1 thương hiệu mỹ phẩm do anh làm đại sứ.

Đáng nói, phải tới 15/11, sự kiện có V góp mặt mới diễn ra, thế nhưng anh đã ra sân bay lên đường tới Mỹ... từ hôm 12/11. Từ đây, nhiều khán giả nhận định, mỹ nam sinh năm 1995 yêu say đắm Jennie tới mức muốn tới Los Angeles thật sớm để nhanh chóng được gặp gỡ người tình trong mộng.

Jennie có mặt ở Los Angeles vào hôm 13/11 trong 1 kế hoạch hợp tác cùng Adidas



V khẩn trương lên đường tới Los Angeles từ hôm 12/11...

... dù tới tận 15/11, anh mới phải tham dự sự kiện

Bằng chứng Jennie - V hẹn hò ở Mỹ đã khiến netizen náo loạn mới đây

Chưa hết, Koreaboo cho biết thêm cặp đôi tin đồn đã đón chuyến bay về Hàn trong cùng 1 ngày. Theo đó, V lọt vào ống kính của phóng viên Hàn trong lần xuất hiện tại sân bay quốc tế Incheon vào hôm 16/11 sau khi hoàn thành lịch trình ở Los Angeles. Cùng thời điểm, 1 người hâm mộ khẳng định đã ngồi cùng khoang với Jennie trong chuyến bay từ Los Angeles về Hàn.

V được bắt gặp tại sân bay Hàn vào hôm 16/11 sau khi hoàn thành lịch trình ở Mỹ. Cùng thời điểm, có nhân chứng khẳng định thấy Jennie ngồi trên chuyến bay từ Los Angeles về Hàn Quốc



Ngoài ra, loạt tương tác đáng ngờ giữa stylist của V và quản lý Jennie cũng được dân tình "mổ xẻ". Mới đây, 2 nhân vật này đã xác nhận việc có mặt ở Los Angeles vài ngày trước. Thậm chí, stylist của V và quản lý Jennie còn đi ăn uống, hát karaoke cùng nhau.

Stylist của V khoe chuyện mình đi hát karaoke cùng quản lý Jennie trên trang cá nhân

Sau khi loạt bằng chứng hẹn hò mới nhất của Jennie - V được tung ra, netizen đã bàn tán, thảo luận sôi nổi trên khắp các diễn đàn mạng xã hội. Nhiều khán giả cho rằng, 2 ngôi sao đã tái hợp hoặc có thể chưa từng chia tay như truyền thông loan tin trước đó. Không ít netizen đặt ra giả thuyết, Jennie - V vẫn hẹn hò bí mật bấy lâu nay, họ chỉ giả vờ chia tay để bảo vệ sự nghiệp của đối phương.

Tính tới thời điểm hiện tại, cả 2 ngôi sao đều chưa đưa ra phản hồi chính thức về loạt bằng chứng hẹn hò mới đây.

Trước đó vào hôm 16/9, cộng đồng mạng nháo nhào trước thông tin Jennie - V đều cùng có mặt tại concert của nam rapper Tyler tổ chức ở Seoul (Hàn Quốc). Cả 2 idol hàng đầu đều đăng ảnh chụp cùng Tyler ở hậu trường, khoe chiếc áo được đồng nghiệp gửi tặng lên MXH. Họ chẳng hề giấu giếm việc cùng xuất hiện tại 1 sự kiện âm nhạc.

Jennie đi xem sự kiện âm nhạc của rapper Tyler tổ chức ở Seoul (Hàn Quốc)...

... và V cũng xuất hiện tại đây

Còn nhớ, tin đồn tình ái giữa 2 thành viên BLACKPINK và BTS lần đầu rộ lên hồi tháng 5/2022 với sự xuất hiện của 1 hình ảnh được cho là V lái xe chở Jennie đi hẹn hò ở đảo Jeju. Tin đồn lên tới đỉnh điểm vào tháng 5/2023 khi đoạn clip Jennie - V nắm tay hẹn hò, dạo phố ở Paris (Pháp) bỗng được phát tán và gây xôn xao khắp cõi mạng.

Nhưng tới tận tháng 8/2023, quản lý Jennie - V mới xác nhận chuyện tình cảm của 2 ngôi sao qua tạp chí danh tiếng Elle Pháp. Sau đó vài tháng, truyền thông đưa tin cặp đôi vàng đã "đường ai nấy đi" hồi cuối năm 2023 trong sự tiếc nuối của khán giả. Nhưng tới nay, không ít người lại tin rằng 2 nghệ sĩ chưa chia tay và vẫn còn đang lén lút yêu đương.

2 ngôi sao từng lộ nhiều hình ảnh thân mật cách đây 3 năm

Nguồn: Koreaboo