Vụ Jungkook (BTS) bị leak ảnh đồn "1 tháng cặp 4 em": Hoá ra bị tình tin đồn Jennie gài bẫy?

Theo KoreaBoo, đời sống tình ái của Jungkook (BTS) đang tâm điểm tranh cãi trong dư luận Hàn Quốc. Em út nhóm BTS được cho là có mối quan hệ ngắn hạn với nhiều cô gái. Hôm 11/11, trên mạng xã hội X lan truyền đoạn clip được cho là Jungkook (BTS) dẫn gái lạ về nhà lúc nửa đêm. Cư dân mạng suy đoán cô gái trong clip có thể là người mẫu Shin Hyunji, Chae Won Bin hoặc Yubi. Sau đó, dân tình lại tiếp tục dậy sóng với 1 bài đăng "bóc phốt" mỹ nam BTS đưa 4 cô gái về nhà chỉ trong vòng 1 tháng qua. Tính đến thời điểm hiện tại, Jungkook và công ty chủ quản vẫn chưa có động thái phản hồi liên quan tới nghi vấn gây chấn động này.

Giữa lúc Jungkook vướng ồn ào tình ái, nghi là "tra nam" yêu đương "qua đường" không nghiêm túc, mỹ nam Mingyu (SEVENTEEN) bỗng dưng cũng bị lôi vào tranh cãi của bạn thân và dính cơn thịnh nộ của netizen. Làn sóng tấn công nam idol SEVENTEEN nổ ra sau khi 1 tài khoản trên X cho biết chính anh bạn thân đẹp trai nhưng bất tài Mingyu là người khiến Jungkook bị lộ đời tư hỗn loạn. Người này còn cáo buộc Mingyu cố kết bạn với Jungkook để "ké fame" và sau đó tinh vi lợi dụng mối quan hệ thân thiết để làm rò rỉ thông tin cá nhân của em út BTS cho các sasaeng fan. Những fan cuồng này đã dựa trên những thông tin có được mà tiến hành đeo bám, quay lại cuộc sống sinh hoạt thường ngày của Jungkook.

Công chúng sốc nặng trước bài đăng bóc phốt Jungkook qua lại với tận 4 cô gái trong thời gian ngắn. Sau đó, dân tình dậy sóng trước thông tin bạn thân Mingyu (SEVENTEEN) chính là người khiến Jungkook bị phơi bày đời sống tình ái lộn xộn

16 giây ghi lại cảnh chàng trai được cho là Jungkook đưa gái lạ về nhà lúc nửa đêm bị phát tán trên mạng vào ngày 11/11, gây chấn động

Nguồn tin còn cho biết thêm, người phụ nữ xuất hiện trong đoạn clip nghi Jungkook dẫn gái lạ về nhà mới đây thực ra là cô gái thứ 4 được nam ca sĩ đưa về tư gia trong vòng 1 tháng qua

Bài tố cáo này khiến Mingyu bị chỉ trích là người tâm cơ, cố ý dẫn dụ sasaeng fan xâm phạm quyền riêng tư rồi đăng tải những hình ảnh gây sốc nhằm hủy hoại Jungkook. Trước thông tin tiêu cực hướng đến mình, nam idol nhóm SEVENTEEN chưa phản hồi. Tuy nhiên, fan của Mingyu và Jungkook đều lên tiếng bác bỏ tin đồn, đồng thời kêu gọi netizen không lôi những người chẳng liên quan vào tranh cãi. Theo người hâm mộ SEVENTEEN, Jungkook là nạn nhân bị theo dõi và xâm phạm quyền riêng tư, nhưng các fan lại lợi dụng điều này để đùa cợt và khơi mào chiến tranh giữa các fan.

Việc Mingyu bỗng dưng bị cộng đồng mạng mắng chửi chỉ vì 1 bài tố cáo không bằng không chứng khiến người hâm mộ này bất bình

Mingyu không còn là cái tên xa lạ. Nam idol sinh năm 1997, là thành viên hút fan nhất nhì SEVENTEEN, từng vướng nghi vấn có mối quan hệ tình ái với Jennie (BLACKPINK). Mingyu có tình bạn đáng ngưỡng mộ với em út của nhóm nhạc toàn cầu Jungkook. Hội 97line của Kpop với 3 cái tên nổi tiếng nhất là Jungkook, Mingyu và Cha Eun Woo chính là hội bạn thân “tinh hoa hội tụ" ở Kpop.

Nguồn: KoreaBoo