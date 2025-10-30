Động thái khác thường của Kim Soo Hyun khiến 120 triệu người dậy sóng

Theo tờ Sina, chủ đề bàn luận hot nhất Weibo sáng 30/10 có liên quan đến Kim Soo Hyun. Tài tử sinh năm 1988 trở thành tâm điểm chú ý tại xứ tỷ dân sau khi anh bất ngờ cập nhật lại tài khoản Weibo cá nhân của mình sau 8 tháng im ắng. Theo đó, nam diễn viên đã chia sẻ liên tiếp 2 bài viết có nội dung phủ nhận cáo buộc bản thân qua lại với Kim Sae Ron khi cô mới 15 tuổi. Không chỉ Kim Soo Hyun, luật sư đại diện pháp lý cho anh cũng mở tài khoản Weibo, liên tục đăng bài tố cáo gia đình Kim Sae Ron và Viện Garo Sero vu khống nhằm hủy hoại thân chủ ông. Luật sư cho biết đã có kênh truyền thông liên hệ phỏng vấn độc quyền với Kim Soo Hyun và ông về vụ việc.

Việc Kim Soo Hyun chuyển hướng thanh minh lùm xùm đời tư sang xứ tỷ dân nhận được sự quan tâm lớn, với hơn 120 triệu lượt đọc. Động thái mới này của nam diễn viên bị đánh giá khác thường. Nhiều người nghi vấn Kim Soo Hyun đang có ý định sang Trung Quốc bắt đầu lại sự nghiệp nên mới đăng bài lên tài khoản cá nhân để thăm dò phản ứng của dư luận xứ tỷ dân. Cũng có người mỉa mai Kim Soo Hyun "quậy" ở Hàn Quốc chưa đủ nên giờ kéo sang Trung Quốc "quậy tiếp".

Kim Soo Hyun đã bất ngờ cập nhật, đăng bài lên mạng xã hội Trung Quốc vào tối 29/10 sau 8 tháng

Thời gian qua, Kim Soo Hyun liên tục kêu oan. Tài tử Queen of Tears ra sức tung bằng chứng chứng minh sự trong sạch của anh trong cáo buộc hẹn hò trẻ vị thành niên thông qua luật sư đại diện. Tuy nhiên, công chúng xứ Hàn chẳng mấy quan tâm đến những động thái của Kim Soo Hyun. Do đó, dư luận cho rằng nam diễn viên và luật sư của mình quyết định "đánh lái" sang Trung Quốc để gây chú ý. Hiện, vẫn chưa rõ Kim Soo Hyun có chấp nhận lộ diện, trả lời phỏng vấn của truyền thông xứ tỷ dân không.

Nam diễn viên được cho là chuyển hướng thanh minh sang Trung Quốc để gây chú ý. Tại Hàn Quốc, công chúng đã quá chán ngán với vụ đấu tố không hồi kết của anh với gia đình Kim Sae Ron và Viện Garo Sero

Vào tháng 5, Sở Cảnh sát thủ đô Seoul xác nhận có tới 10 vụ kiện trong quá trình điều tra giữa Kim Soo Hyun (7 đơn kiện) và Kim Sae Ron (3 đơn kiện). Trong đó, gia đình Kim Sae Ron đệ đơn kiện Kim Soo Hyun vì vi phạm Đạo luật phúc lợi trẻ em. Vụ việc được Đơn vị phòng chống tội phạm bạo lực phụ nữ và trẻ vị thành niên tại Sở Cảnh sát Gangnam tiếp nhận, xử lý.

Phía Kim Soo Hyun kiện chủ kênh Viện Garo Sero về tội theo dõi trái phép và phỉ báng, cáo buộc sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) chỉnh sửa đoạn ghi âm. Đồng thời nam diễn viên cũng đệ đơn khởi kiện hình sự đối với Kim Se Ui và gia đình Kim Sae Ron với cáo buộc vi phạm luật phòng chống bạo lực tình dục và phỉ báng danh dự theo Luật Mạng thông tin và Truyền thông. Phía Kim Soo Hyun cũng đệ đơn kiện dân sự yêu cầu bồi thường thiệt hại 12 tỷ won (hơn 227 tỷ đồng).

Có đến 10 vụ kiện xoay quanh vụ đấu tố của gia đình Kim Sae Ron - Viện Garo Sero và Kim Soo Hyun

Tuy nhiên, đã 5 tháng trôi qua, vụ kiện tụng giữa Kim Soo Hyun với Viện Garo Sero và gia đình Kim Sae Ron gần như "giậm chân tại chỗ", chưa có kết quả điều tra chính thức. Các phiên tòa tố tụng và xét xử không diễn ra, cảnh sát từ chối tiết lộ thêm chi tiết để tránh ảnh hưởng tới các bên liên quan.

Đến cuối tháng 9, vụ đấu tố của Kim Soo Hyun với gia đình Kim Sae Ron và Viện Garo Sero có diễn biến mới sau nhiều tháng đình trệ không tin tức. Luật sư Ko Sang Rok đã đại diện cho tài tử Queen of Tears một lần nữa phủ nhận cáo buộc nam diễn viên qua lại với Kim Sae Ron khi cô còn vị thành niên và công bố những trang nhật ký Kim Soo Hyun viết cho bạn gái bí mật của anh.

Theo luật sư Ko, bản chất của vụ việc lần này là ngụy tạo chứng cứ để vu khống hành vi vi phạm pháp luật nhằm hủy hoại Kim Soo Hyun. Và việc làm sáng tỏ sự thật chính là bước đi quan trọng để khôi phục danh dự cho Kim Soo Hyun và bảo vệ công lý. Luật sư Ko Sang Rok nhấn mạnh cáo buộc Kim Soo Hyun hẹn hò khi Kim Sae Ron tuổi vị thành niên đã gây ra tổn hại nghiêm trọng, khiến nam diễn viên bị bắt nạt trực tuyến trong suốt thời gian qua.

Phía Kim Soo Hyun tố cáo gia đình Kim Sae Ron và Viện Garo Sero đã ngụy tạo chứng cứ để thao túng tất cả mọi người

