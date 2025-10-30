1 sao nam bị đài truyền hình Hồ Nam cắt sóng, làm mờ mặt trong show Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai xứ Trung

Hoắc Tôn sinh năm 1990, từng là nam ca sĩ nổi tiếng bậc nhất làng âm nhạc Trung Quốc, được mệnh danh là "Hoàng tử cổ phong". Anh vào showbiz sau khi trở thành quán quân mùa đầu tiên của chương trình Sing My Song (2014). Tên tuổi của Hoắc Tôn gắn liền với ca khúc Vén Rèm Châu - bài hát theo phong cách cổ điển truyền thống, có lồng các đoạn hý kịch và phải hát giọng nữ.

Năm 2022, giữa lúc sự nghiệp đang trên đỉnh cao, Hoắc Tôn vướng scandal đấu tố tình ái ầm ĩ với bạn gái cũ Trần Lộ. Trong bức tâm thư gây rúng động dư luận năm đó, Trần Lộ bức xúc tố cáo bạn trai yêu 9 năm bị danh vọng làm mờ mắt, sa ngã và sống trụy lạc sau khi nổi tiếng. Cô cho biết Hoắc Tôn đã ngoại tình, đánh đập để ép buộc cô lựa chọn giữa việc hủy hôn hoặc im lặng sống dưới thân phận bạn gái bí mật. Kinh hoàng hơn, Trần Lộ còn phát hiện Hoắc Tôn lập nhóm chat tình dục mang tên "Dòng dục tình trên sông Thượng Hải", cùng 14 người bạn khác trao đổi vấn đề tình dục, chia sẻ hình ảnh nhạy cảm và bình phẩm ghê tởm về phụ nữ nhằm thỏa mãn thú tính.

Trần Lộ phanh phui việc Hoắc Tôn lập nhóm chat tình dục để bình phẩm khiếm nhã, chia sẻ những hình ảnh nhạy cảm của phụ nữ

Sau khi bị Trần Lộ phát hiện bí mật đen tối, Hoắc Tôn đã đe dọa ép cô im miệng, với tuyên bố "sẽ kéo Trần Lộ cùng chết" nếu cô dám hạ bệ anh. Theo Trần Lộ, nam ca sĩ Vén Rèm Châu đã đề nghị cô ký hiệp ước chia tay, đền bù 1,3 triệu USD (33 tỷ đồng). Tuy nhiên, cuối cùng Hoắc Tôn lại lật kèo, không chuyển tiền như thỏa thuận.

Trước việc bị bạn gái "bóc phốt", "hoàng tử cổ phong" đã lên tiếng xin lỗi vì làm tổn thương Trần Lộ. Thế nhưng, Hoắc Tôn tố ngược Trần Lộ mới là tống tiền anh, đòi phí chia tay cao ngất ngưởng. Do không chịu nổi việc bị bạn gái uy hiếp, cảnh mẹ ruột nhập viện vì trầm cảm, Hoắc Tôn đã trình báo cảnh sát.

Đến cuối năm 2022, cảnh sát bắt giữ Trần Lộ với cáo buộc tống tiền người khác. Theo cáo trạng, sau khi chia tay, Trần Lộ đã đưa bạn thân Vương Manh đến nhà để ép Hoắc Tôn giao nộp 33 tỷ đồng phí tổn thất thanh xuân và tinh thần. Vì không được bạn trai đáp ứng yêu cầu vật chất, Trần Lộ đã phanh phui bê bối đời tư của Hoắc Tôn. Sau khi bị bắt giam, Trần Lộ liên tục khóc lóc cầu xin sự tha thứ của Hoắc Tôn. Cô cam kết với tình cũ rằng sau khi bản thân trắng án sẽ công khai xin lỗi anh trên phương tiện truyền thông trong nhiều ngày. Dù vậy, Hoắc Tôn vẫn không tha thứ, từ chối ký vào đơn xin giảm nhẹ án cho bạn gái cũ.

Hoắc Tôn đưa bạn gái cũ vào tù sau khi bị cô hủy hoại sự nghiệp

Sau khi Hoắc Tôn dính bê bối sex nghiêm trọng và kiện tụng ra tòa, đài truyền hình Hồ Nam - đơn vị sản xuất show Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai đã thông báo loại bỏ, cắt sóng Hoắc Tôn. Hình ảnh của anh trong chương trình cũng bị làm mờ toàn bộ chỉ trong 1 đêm. Người hâm mộ của Hoắc Tôn bày tỏ sự thất vọng với thần tượng và rời khỏi fanclub.

Hình ảnh Hoắc Tôn bị làm mờ khỏi show Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai

Hiệp hội biểu diễn Trung Quốc cũng đăng bài phê bình việc Hoắc Tôn bình phẩm khiếm nhã về phụ nữ, có tư tưởng sai trái về tình dục. Cơ quan này nêu rõ các nghệ sĩ Trung Quốc có phát ngôn trái đạo đức, ảnh hưởng tiêu cực tới trật tự xã hội sẽ căn cứ theo mức độ nặng nhẹ, áp dụng các hình phạt như khiển trách, cấm hoạt động từ 1-5 năm hoặc vĩnh viễn. Hoắc Tôn sau đó bị "cấm sóng ngầm", không được tiếp tục hoạt động công khai trong showbiz Trung Quốc. Hiện tại, nam ca sĩ chỉ có thể ca hát trên sóng livestream để kiếm tiền và thỏa nỗi nhớ sân khấu.

Hoắc Tôn bị cấm sóng sau vướng bê bối tình ái ầm ĩ

