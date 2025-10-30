Chiều 30/10, buổi công bố và trao sash Hoa hậu Hương Giang lên đường chinh chiến Miss Universe thu hút sự quan tâm của công chúng. Từ lúc nàng hậu chuyển giới được xác nhận là Miss Universe Việt Nam, đến Thái Lan tham gia Miss Universe đã khiến dư luận bàn tán xôn xao. Vì thế, mọi thông tin liên quan đến việc nàng hậu đi thi quốc tế đều nhanh chóng trở thành tâm điểm trên các diễn đàn.

Tại sự kiện, Hương Giang gây bất ngờ bởi tài "bắn" tiếng Anh. Cô tự tin giới thiệu bản thân, trình bày mong muốn và ước mơ được chinh phục đấu trường Miss Universe. Kỹ năng của Hoa hậu Hương Giang được cộng đồng mạng đánh giá cao.

Hương Giang chia sẻ thổ lộ: "Một điều mà đến tận giờ phút này Giang đứng đây vẫn đang nghĩ là không biết nó có phải sự thật không hay mình đang thực sự mơ. Bởi vì Giang không biết vũ trụ đã dẫn lối như thế nào để Giang đến đây ngày hôm nay. Giang không hiểu tại sao Giang lại nằm trong hành trình này đến tận giờ phút này.

Giang không thể cam kết với mọi người là hành trình này sẽ đi đến đâu và Giang sẽ ở vị trí nào. Nhưng điều duy nhất Giang cam kết là nếu Giang có một cơ hội, bất kỳ cơ hội nào, để gia tăng sức ảnh hưởng của mình, Giang tin rằng với 13 năm chứng minh, mọi người có thể tin tưởng rằng Giang không làm điều đó cho một mình mình. Giang đang chở theo hy vọng của rất nhiều người. Mỗi lần Giang ngã xuống sau đó Giang lại đứng lên, họ cũng vậy. Họ cũng thấp thỏm, cũng sợ, và sau đó họ mạnh mẽ hơn. Sau này họ xinh đẹp hơn, họ có giá trị hơn. Giang chắc chắn rằng nếu Giang có sức ảnh hưởng, Giang sẽ dẫn dắt tất cả những con người đặc biệt ấy tạo nên một hình ảnh rất đẹp. Để không làm cho tất cả mọi người phải bận lòng và cảm thấy rằng mọi người đã giao niềm tin đấy xứng đáng.

Cho nên với hành trình này, Giang chỉ có một mong nguyện duy nhất là sẽ nhận được sự ủng hộ từ tất cả mọi người, từ các anh chị làm bên truyền thông báo chí, từ tất cả các anh chị em nghệ sĩ, từ tất cả mọi người. Và từ những cơ quan quản lý nhà nước. Giang mong rằng khoảnh khắc này mọi người có thể đặt niềm tin nào đó. Tin rằng nếu Giang có thể để được một dấu mốc lịch sử nào đó tại Miss Universe, Giang chắc chắn rằng Giang sẽ không làm nó cho một mình mình. Giang sẽ dùng nó để lan tỏa rất nhiều giá trị tốt đẹp. Giang có thể cam kết điều đó".

Về câu hỏi quyết định đi thi, Hương Giang có lấy mất cơ hội của người khác không thì cô trả lời: "Đầu tiên, Giang phải khẳng định là trong hành trình làm nghề của mình, Giang là một người đã luôn luôn nâng đỡ và tạo ra rất nhiều điều kiện cho các bạn trẻ. Rất nhiều người ở đây cũng là những người đã tham gia các chương trình của Giang với vai trò mentor. Điều đó khẳng định rằng Giang luôn luôn nâng đỡ những người đồng nghiệp của mình. Đặc biệt, Giang cũng tham gia rất nhiều chương trình truyền hình thực tế và có rất nhiều học trò. Giang luôn tạo cơ hội cho mọi người.

Tuy nhiên, ở tuổi 33, Giang thấy nếu như chúng ta cứ liên tục hỏi một người phụ nữ mới có 33 tuổi là 'Tại sao bạn không nghỉ đi và nhường cho người khác?' thì Giang nghĩ rằng cũng không được công bằng. Hơn nữa, Giang nghĩ tuổi nghỉ hưu bên ngoài chắc phải tầm 50-60 tuổi. Mình mới 33 tuổi thôi nhưng mà liên tục là 'Tại sao bạn không nhường cái này, nhường cái kia?', thì Giang nghĩ từ phía Giang, nó chưa đúng và chưa công bằng lắm.

Còn với tất cả các bạn trẻ, Giang nghĩ chúng ta cũng nên công bằng với họ. Thực sự là họ có muốn một cơ hội mà là của người khác nhường cho hay không? Giang nghĩ rằng bản thân khi chúng ta muốn nhường điều gì, chúng ta cũng phải biết người đó có muốn hay không. Trong cuộc đời Giang 13 năm làm nghề đến ngày hôm nay, thực sự chưa ai nhường Giang một cái gì bao giờ cả. Tất cả mọi cơ hội đều là Giang phải nỗ lực, cố gắng. Giang đã cố gắng từ lúc Giang 20 tuổi, đến ngày hôm nay Giang 33 tuổi, Giang vẫn chưa bao giờ có ý định dừng lại.

Giang tin rằng đó không phải là lấy đi cơ hội của người khác, mà các bạn trẻ hoàn toàn có thể nhìn thấy một tinh thần làm việc không bao giờ dừng lại ở một người như Giang. Họ là những người trẻ, họ sẽ nhìn thấy điều đó và họ cũng sẽ phấn đấu hơn nữa cho cơ hội của mình ở trong tương lai".

Trong sự kiện đặc biệt hôm nay, Hoa hậu Hương Giang diện chiếc đầm màu tím ôm sát body, nhan sắc và thần thái đều cực "slay". Hương Giang được mẹ, bạn trai Phú Cường đến chúc mừng chuẩn bị bắt đầu hành trình mới. Vốn là người có mối quan hệ showbiz rất rộng rãi nên nhiều Hoa hậu, Á hậu, ca sĩ, mỹ nhân Việt... đã có mặt để chúc mừng và tiếp thêm động lực cho Hương Giang. Có thể cho rằng sự kiện này cực hot, 1m2 có thể chứng kiến mà đọ sắc vóc "căng cực" của hàng chục mỹ nhân.

Nổi bật trong dàn sao có "Nữ hoàng giải trí" Hồ Ngọc Hà xuất hiện quyền lực, sang chảnh. Hoa hậu Kỳ Duyên diện chiếc đầm cắt xẻ táo bạo, khoe trọn vòng eo 0% mỡ thừa thừa. Vũ Thuý Quỳnh - Hà Kino gặp gỡ sau nghi vấn đã "đường ai nấy đi". Ngoài ra, dàn "học trò" của Hương Giang, các nghệ sĩ thân thiết ở Hàng Xóm Mới, Hoa hậu Lê Hoàng Phương... cũng góp mặt để chứng kiến khoảnh khắc quan trọng của Hương Giang.

