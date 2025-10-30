Dàn sao Reply 1988 vừa tề tựu ghi hình chuyến du lịch đặc biệt nhân dịp kỷ niệm 10 năm bộ phim lên sóng. Dự kiến, chuyến du lịch đoàn tụ sẽ được chiếu trong show truyền hình Egg Is Coming của đạo diễn Na Young Seok. Thông tin này đã thu hút sự quan tâm lớn từ công chúng trong suốt thời gian qua.

Và tới trưa 30/10, tờ Osen đưa tin, cặp đôi 1 thời Hyeri - Ryu Jun Yeol đều xác nhận tham gia ghi hình cho chuyến du lịch đặc biệt. Thế nhưng, Ryu Jun Yeol chỉ góp mặt trong 1 vài phân đoạn, thậm chí được quay riêng biệt. Nói cách khác, nam diễn viên không tham gia ghi hình chung cùng Hyeri và dàn diễn viên của Reply 1988. Như vậy, sẽ không có bất kỳ màn tái hợp nào giữa cặp đôi đình đám 1 thời Hyeri - Ryu Jun Yeol tại show Egg Is Coming. Ngay trong sáng 30/10, nhiều trang tin lớn nhỏ tại Hàn như Newsen, Starnes... đã đưa chuyện tài tử Reply 1988 tránh gặp mặt bạn gái cũ lên các dòng tít. Song song với đó, trên các diễn đàn mạng xã hội, netizen cũng nhận định, tài tử họ Ryu đang né tình cũ Hyeri như "né tà" sau drama chấn động với Han So Hee. Còn nhớ hồi tháng 3 năm ngoái, Han So Hee từng dính nghi vấn chen chân vào cặp đôi Reply 1988.

1 nhân vật trong giới cũng khẳng định không có cảnh quay chung nào giữa Hyeri - Ryu Jun Yeol trong quá trình ghi hình cho buổi đoàn tụ của dàn sao Reply 1988

Ryu Jun Yeol tránh né Hyeri hết sức có thể sau drama chấn động với Han So Hee

Động thái mới đây của Ryu Jun Yeol gây chú ý lớn, âu cũng là bởi trước đó nam diễn viên từng từ chối tham gia ghi hình cho buổi họp mặt nhân dịp kỷ niệm 10 năm lên sóng của Reply 1988. Thế nhưng, tới nay phía tài tử họ Ryu lại đột ngột thay đổi thái độ, chấp nhận cho nam diễn viên xuất hiện ở 1 số phân đoạn của buổi đoàn tụ. Thông qua các phương tiện truyền thông xứ Hàn vào sáng nay, đại diện của Ryu Jun Yeol cho hay: "Mặc dù Ryu Jun Yeol không thể tham gia toàn bộ chuyến đi chơi do vướng lịch trình cá nhân. Nhưng vì đây là nội dung kỷ niệm 10 năm của bộ phim Reply 1988 nên anh ấy đã cố gắng thu xếp lại lịch làm việc để tham gia 1 số phân cảnh".

Ban đầu Ryu Jun Yeol còn thẳng thừng từ chối tham gia ghi hình cho buổi tụ tập nhân dịp kỷ niệm 10 năm Reply 1988 lên sóng

Drama tình ái nổ ra sau khi Hyeri bất ngờ đăng story có dòng chữ "Thú vị quá" vào đúng hôm Ryu Jun Yeol lộ tin hẹn hò Han So Hee ở Hawaii hồi tháng 3 năm ngoái. Ngay sau đó, hình ảnh Han So Hee tới triển lãm của Ryu Jun Yeol sau khi tài tử chia tay tình cũ Hyeri được 2 ngày bỗng trở nên viral khắp cõi mạng, khiến minh tinh họ Han dính tin đồn làm tiểu tam.

Dispatch đăng tải bài viết khẳng định Han So Hee không phải kẻ thứ ba xen vào giữa cặp đôi Reply 1988. Nhưng công chúng lại tỏ ra "bán tín bán nghi" về thông tin do Dispatch đăng tải do xuất hiện nhiều bằng chứng cho thấy tờ báo nổi tiếng có mối quan hệ thân thiết với sao nữ họ Han.

Disfatch là phiên bản tạp chí thời trang của Dispatch. Cách đây 3 năm, Disfatch đã gửi hẳn xe cà phê tới trường quay My Name để ủng hộ Han So Hee. Từ đây, nhiều khán giả đặt nghi vấn Han So Hee và Dispatch có mối liên hệ mật thiết

Giữa tâm bão ồn ào, Han So Hee - Hyeri còn có động thái "cà khịa" đối phương. Trong khi đó, tài tử họ Ryu giữ thái độ im lặng giữa lúc 2 mỹ nhân đấu đá trên mạng xã hội, khiến nam diễn viên bị mang danh "hến vương". Khi vướng nghi vấn làm tiểu tam, Han So Hee yêu cầu Ryu Jun Yeol công bố chính xác ngày nam diễn viên chia tay Hyeri với công chúng. Nhưng tài tử Reply 1988 không chịu đáp ứng yêu cầu từ phía minh tinh họ Han. Hành động lạnh nhạt, thờ ơ từ tài tử họ Ryu làm cho Han So Hee thất vọng tràn trề. Và đây được cho là 1 trong những nguyên nhân khiến Han So Hee - Ryu Jun Yeol sớm tan vỡ. Được biết, cặp đôi chính thức "đường ai nấy đi" chỉ sau khoảng 2 tuần công khai mối quan hệ với truyền thông. Ồn ào tình ái liên quan tới 3 ngôi sao cũng dần hạ nhiệt kể từ đây.

Hyeri mở màn “trận chiến” khi đăng ảnh khu nghỉ dưỡng cùng chú thích “Thú vị quá” nhằm "đá xoáy" việc tình cũ Ryu Jun Yeol đi du lịch cùng Han So Hee