Hương Giang: "Tôi tham gia Miss Universe với hồ sơ, giấy tờ đầy đủ"

Chiều 30/10, họp báo của Hoa hậu Hương Giang diễn ra, thu hút sự quan tâm của người hâm mộ sắc đẹp. Chỉ còn ít giờ nữa, Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế 2018 sẽ lên đường sang Thái Lan chinh phục chiếc vương miện Miss Universe. Trước giờ G, Miss Universe Vietnam "ra quân", netizen cũng thắc mắc về việc các giấy tờ, thủ tục để Hương Giang ở thành một thí sinh hợp lệ của Miss Universe.

Liên quan đến vấn đề giới tính của Hương Giang khi đăng ký dự thi và các thủ tục ở Miss Universe, cô trả lời với chúng tôi: "Miss Universe đã mở rộng cơ hội tham gia cho rất nhiều phụ nữ trên nhiều nền tảng khác nhau. Giang thấy có rất nhiều thông tin trên mạng xã hội nói là quy tắc của Miss Universe như thế này, quy tắc của Miss Universe như thế khác. Đó cũng chính là lý do vì sao thời gian đầu Giang cũng rất hoang mang, không biết là mình có phù hợp với cuộc thi này hay không, mặc dù mình nghe như vậy thôi.

Tuy nhiên, mỗi năm Miss Universe sẽ cập nhật quy định của họ với Giám đốc Quốc gia. Và đó sẽ là người hiểu rõ nhất năm nay Miss Universe đòi hỏi hồ sơ như thế nào. Và một cách nào đó, Giang đã ở đây, đã cùng Giám đốc Quốc gia trao đổi và phù hợp với yêu cầu của Miss Universe năm nay. Mọi người lưu ý là họ sẽ không có bất kỳ văn bản nào cụ thể trên bất kỳ trang web hay ở đâu hết. Họ sẽ trao đổi cái họ cần, cái họ "order" với Giám đốc Quốc gia của quốc gia đó. Sau đó, Giám đốc Quốc gia sẽ hỏi Giang là có thể đáp ứng được những điều đó hay không. Và bây giờ thì Giang đang ở đây. Giang tham gia Miss Universe với hồ sơ đầy đủ để gửi tới Miss Universe theo đúng yêu cầu của họ đã gửi tới cho Giám đốc Quốc gia Miss Universe Việt Nam".

Hương Giang lên tiếng về giấy tờ dự thi Miss Universe

Hương Giang cho biết mỗi năm Miss Universe sẽ đưa quy tắc khác nhau và cô đáp ứng các tiêu chí để dự thi

Hương Giang sẽ lên đường chinh chiến vào ngày mai

Từ năm 2023, cuộc thi Miss Universe tạo nên bước ngoặt khi cho phép phụ nữ đã kết hôn, làm mẹ và phụ nữ chuyển giới tham gia ghi danh, cạnh tranh bình đẳng như bất kỳ thí sinh nào khác. Điều đó có nghĩa là sự hiện diện của Hương Giang không hề đi ngược lại luật lệ của cuộc thi quốc tế này, mà ngược lại còn phù hợp với tinh thần đổi mới, đa dạng và cởi mở mà Miss Universe đang theo đuổi.

Trước Hương Giang, thế giới đã chứng kiến nhiều phụ nữ chuyển giới để lại dấu ấn tại Miss Universe. Angela Ponce, đại diện Tây Ban Nha năm 2018, là người đẹp chuyển giới đầu tiên góp mặt trong lịch sử cuộc thi. Đến mùa giải 2023, Marina Machete đến từ Bồ Đào Nha ghi dấu ấn khi lọt vào Top 20, trở thành người chuyển giới đầu tiên intop, còn Rikkie Valerie Kollé người Hà Lan cũng gây tiếng vang lớn với màn trình diễn tự tin và cá tính trên sân khấu Hoa hậu Hoàn vũ. Những thành tích ấy chứng minh rằng phụ nữ chuyển giới không chỉ được chấp nhận, mà còn có thể toả sáng và tạo ra sức ảnh hưởng mạnh mẽ ở sân chơi Hoàn vũ.

Về khả năng chuyên môn và kinh nghiệm của Hương Giang, ông Valentin Trần không lo lắng, thậm chí khẳng định: "Mục tiêu của tôi là tìm ra thí sinh mạnh nhất để đến Bangkok dự thi. Từ khi nắm được bản quyền và tổ chức Miss Universe Vietnam, tôi luôn đặt mục tiêu là Việt Nam sẽ có kết quả cao nhất ở cuộc thi quốc tế. Tôi rất vui vì đã chọn được Hương Giang".