Lý do Katy Perry yêu cựu Thủ tướng Canada

Katy Perry và Justin Trudeau đã công khai tình cảm vào ngày 25/10 trong chuyến đi chơi ở Pháp.

Trước đó, các nguồn tin cho biết Katy Perry vốn chưa nghĩ đến bắt đầu mối quan hệ tình cảm mới vì mới chia tay vị hôn phu cũ, tài tử Orlando Bloom. Bất chấp rào cản đó, ông Justin vẫn nhiệt tình theo đuổi và lay động được trái tim người đẹp.

Cựu Thủ tướng Canada dường như quy tụ mọi yếu tố để trở thành bạn trai hoàn hảo từ ngoại hình điển trai, xuất thân trâm anh thế phiệt đến tính cách dịu dàng, lịch thiệp. Tuy nhiên, theo nguồn tin riêng của Daily Mail, điều khiến Katy quyết định tiến xa hơn với chính trị gia sinh năm 1971 lại mang yếu tố tâm linh.

Katy Perry đang hẹn hò cựu Thủ tướng Canada. Ảnh: BackGird.

Người trong cuộc tiết lộ Katy Perry là người yêu thích chiêm tinh học. Một trong những điều khiến nữ ca sĩ sinh năm 1984 ấn tượng với Justin Trudeau là cung hoàng đạo của ông phù hợp với cô.

"Katy nói rằng anh ấy là người đàn ông vững vàng và cô ấy thích việc anh ấy thuộc cung Đất - Ma Kết (sinh từ 22/12-19/1). Cô ấy là Bọ Cạp (23/10-21/11), đúng kiểu Bọ Cạp điển hình - tham vọng và cứng đầu. Vì thế, cô ấy thích có bạn trai là cung Đất. Điều đó giúp cô ấy giữ được sự cân bằng", người bạn giấu tên chia sẻ.

Orlando Bloom cũng thuộc cung Ma Kết. Đó là lý do ban đầu cô bị ngôi sao Chúa tể của những chiếc nhẫn thu hút.

Ngoài ra, theo lời người bạn, hình mẫu lý tưởng hiện tại của Katy là đàn ông lớn tuổi, mạnh mẽ và có địa vị. Justin đáp ứng được mọi yêu cầu mà nữ ca sĩ đặt ra. Nghề nghiệp chính trị gia cũng là điểm cộng đối với Katy, vì bà mẹ một con không muốn quen thêm diễn viên hay nhạc sĩ nào nữa.

Trong chiêm tinh học, người thuộc cung Ma Kết được sao Thổ chiếu mệnh, thường có tính cách kiên định, thực tế, kỷ luật và chăm chỉ. Người thuộc cung Bọ Cạp được biết đến với tính cách đam mê, mãnh liệt và trung thành. Cung này được sao Hỏa chiếu mệnh. Ma Kết thuộc nhóm Đất, còn Bọ Cạp thuộc nhóm Nước, hai yếu tố được cho là bổ trợ cho nhau, mang lại chiều sâu cảm xúc và sự ổn định.

Nguồn tin tiết lộ thêm Katy mê tử vi và các hiện tượng siêu nhiên. Mỗi ngày cô đều vào Astrology Zone (trang tử vi nổi tiếng) để tìm hiểu.

Người thân cận còn cho hay giọng ca Dark Horse quan tâm đến các nhà ngoại cảm, số học, những con số thiên thần (con số lặp lại hoặc xuất hiện thường xuyên trong cuộc sống hàng ngày, được cho là mang thông điệp đặc biệt từ vũ trụ hoặc các thiên thần hộ mệnh), trị liệu tiền kiếp và bài Tarot.

“Katy tin vào tiền kiếp và nghĩ rằng cô ấy và Justin có thể từng gặp nhau ở kiếp nào đó. Tại sao không chứ?", người bạn nhấn mạnh.

Katy thích Justin vì ông thuộc cung Ma Kết. Ảnh: BackGird.

Dù chuyện tình cảm mới chớm nở, nguồn tin khẳng định cả hai người trong cuộc đều nghiêm túc. Theo nguồn tin, Katy không bao giờ công khai nếu không xem cuộc tình với Justin là quan trọng. Ngược lại, đằng trai cũng đặt việc hẹn hò với Katy lên ưu tiên hàng đầu.

Đôi tình nhân mới được cho là lên kế hoạch gặp lại nhau vào tháng 11, bất chấp Katy vẫn bận rộn với chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới Lifetimes.

“Cô ấy muốn anh ấy đến gặp ở Paris (Pháp) và Barcelona (Tây Ban Nha) để họ có thể tận hưởng những khoảnh khắc lãng mạn khi cô ấy không biểu diễn", nguồn tin nói thêm.

Katy Perry và Justin Trudeau vẫn chưa có phát ngôn chính thức nào về mối quan hệ của họ.