Dược sĩ Tiến và Hương Giang đã làm lành sau ồn ào nói xấu?

Cuối tháng 9 vừa qua, mối quan hệ giữa Dược sĩ Tiến và Hương Giang trở thành tâm điểm chú ý trên mạng xã hội. Nguyên do vì Dược sĩ Tiến đăng tải bài viết cho biết có người nói xấu mình: "Không làm chung nữa thì quay sang nói xấu bạn mình, vậy là dở rồi!". Sau đó, Dược sĩ Tiến thừa nhận người anh nhắc tới chính là Hương Giang.

Từng có mối quan hệ thân thiết, việc Hương Giang và Dược sĩ Tiến lục đục nội bộ được bàn tán không ngớt. Mới đây, cộng đồng mạng xôn xao khi Dược sĩ Tiến bất ngờ đăng tải dòng trạng thái ngắn gọn: “Chúc thành công nhé!” trên trang cá nhân. Sau đó, Hương Giang bị soi đã thả tim bài viết này.

Dòng trạng thái này của Dược sĩ Tiến được cho là ẩn ý động viên Hương Giang trước khi cô lên đường chinh chiến cuộc thi nhan sắc quố tế Miss Universe vào tháng 11. Động thái của cả hai khiến cư dân mạng đặt nghi vấn mối quan hệ đã được hàn gắn sau thời gian rạn nứt.

Dược sĩ Tiến bất ngờ đăng tải dòng trạng thái ngắn gọn gửi lời chúc mừng trên trang cá nhân

Hương Giang bị phát hiện đã thả tim vào bài đăng này

Chỉ một tương tác nhỏ nhưng cả hai đã đủ khiến dân tình “đứng ngồi không yên” sau thời gian vướng drama lục đục

Tháng 10/2025, khi được hỏi thẳng dòng trạng thái bị bạn thân nói xấu có phải đang nhắc đến Hương Giang, Dược sĩ Tiến xác nhận với thái độ khá căng thẳng: "Đừng hỏi gì về người đó nữa". Về việc tham gia The New Mentor - chương trình mà Dược sĩ Tiến và Hương Giang từng làm NSX chung, anh thẳng thắn cho biết:

"The New Mentor từ trước đến giờ vốn dĩ chưa từng là tài sản riêng của bất kỳ một pháp nhân đơn lẻ nào. Cho nên nếu ai dại dột tự mình tổ chức mà không thông qua của tất cả những người đồng sở hữu thì tôi nghĩ đó là dấu hiệu vi phạm pháp lý nghiêm trọng.

Những cá nhân hay tổ chức nào tham gia hoặc nghệ sĩ nào nhận lời tham gia thì rất có khả năng đối diện với Dược sĩ Tiến Entertainment để giải quyết tranh chấp pháp lý tại toà. Nếu tôi thua thì đó là dấu hiệu chứng tỏ rằng là tất cả những nhà đầu tư tương lai muốn làm chung phải hết sức cẩn thận về vấn đề pháp lý để tránh mất trắng như tôi".

Dược sĩ Tiến từng gây xôn xao khi đăng tải bài viết bị nói xấu sau khi không cùng làm việc chung

Dược sĩ Tiến và Hương Giang từng nhiều lần đồng hành trong vai trò giám khảo, host và đặc biệt là nhà sản xuất của loạt chương trình truyền hình đình đám như The Next Gentleman, The New Mentor hay Miss Universe Vietnam.

Dược sĩ Tiến từng chia sẻ về mối quan hệ với Hương Giang trong một sự kiện: "Tôi cảm thấy may mắn vì có Hương Giang dù lúc gây nhau, cãi thắng cũng không vui mà cãi thua cũng không vui. Mình nói cái gì nó cũng cản, mệt mỏi lắm, khó chịu lắm, muốn làm gì nó cũng bàn ra.

Nhưng khi qua đợt đó rồi, ngồi tĩnh lại thì mới thấy là đúng là nhờ có người bạn này mà mình cũng suy nghĩ được nhiều thứ hơn. Cho nên việc mỏ tôi ngày càng hung dữ là nhờ có Hương Giang. Hồi mới vô showbiz, tôi hiền hơn bây giờ, nhờ chơi với Hương Giang mà mỏ tôi thành như vậy".

Dược sĩ Tiến và Hương Giang từng nhiều lần đồng hành trong vai trò giám khảo, host, nhà sản xuất