Tóc Tiên bất ổn

Tóc Tiên và Touliver về chung một nhà vào năm 2020. Sau 5 năm chung sống, cặp đôi liên tục để lộ động thái lạ trong thời gian qua. Đã từ lâu, cô và ông xã không đăng tải hình chung trên mạng xã hội. Cặp đôi cũng không còn chung sống tại căn biệt thự ở thành phố Hồ Chí Minh.

Mới đây, Tóc Tiên khiến cộng đồng mạng chú ý khi đăng tải loạt dòng trạng thái mang nhiều tâm sự trên mạng xã hội. Trong group chat, nữ ca sĩ cho biết bản thân là người có tính nghệ sĩ, nên đôi khi “hơi thất thường” và cần khoảng lặng để cân bằng cảm xúc.

Tóc Tiên viết: "Sẽ có những ngày, những tuần, những tháng mình chỉ muốn lặng yên. Tính nghệ sĩ nên hơi thất thường thế đó. Cả nhà đừng quá bận lòng nhé. Mình mong ai cũng bình yên, nhất là trong mùa mưa bão này. Nếu có thấy mình lặn lâu quá thì chỉ đơn giản bởi vì mình cần khoảng lặng đó. Chúng ta ai cũng cần cả". Những chia sẻ của Tóc Tiên khiến nhiều khán giả lo lắng cho tâm trạng hiện tại của nữ ca sĩ. Netizen mong cô giữ tinh thần tích cực và sớm trở lại với hình ảnh năng lượng quen thuộc.

Hôn nhân của Tóc Tiên và Touliver được bàn tán rầm rộ thời gian qua

Nữ ca sĩ sinh năm 1989 mới đây có dòng chia sẻ đầy tâm trạng trong group chat riêng Instagram

Trước đó, cô cũng gây hoang mang khi hay đăng tải dòng chú thích tâm trạng, chiêm nghiệm về cuộc sống. Trên Instagram và TikTok, Tóc Tiên chia sẻ những câu quote ẩn chứa nhiều suy tư về cuộc sống

Vào cuối tháng 7, cô đăng tải clip ngồi trầm tư ngồi ngắm bình minh bên một người lạ. Tóc Tiên còn viết dòng chú thích: "No matter what, the sun still rises life just goes on..." (Tạm dịch: Dù thế nào đi nữa, mặt trời vẫn mọc và cuộc sống vẫn tiếp diễn...).

Ở một bài đăng khác, Tóc Tiên dùng lời bài hát ẩn ý: "Dặp được em mừng như gió mát sau hè. Anh biết ơn ngày hôm qua. Khép lại, mở ra và ta trông thấy nhau. Dẫu không còn là mình của những ngày bắt đầu. Anh mong em không vội khổ đau".

Tóc Tiên liên tục có những chia sẻ đầy tâm trạng, nhiều suy tư trong thời gian qua

Cô từng được biết tới với hình ảnh nghệ sĩ tràn đầy năng lượng tích cực

Cặp đôi hiện không còn sống chung trong căn biệt thự ở thành phố Hồ Chí Minh

Vào khoảng tháng 10/2018, mạng xã hội từng rộ lên tin đồn Tóc Tiên và Hoàng Touliver đã bí mật tổ chức lễ ăn hỏi tại Hà Nội. Khi ấy, nữ ca sĩ chỉ đăng tải hình ảnh đeo nhẫn ở ngón áp út, khiến khán giả càng thêm tò mò nhưng cô vẫn giữ im lặng. Mãi đến tháng 12/2023, Tóc Tiên mới chính thức hé lộ hình ảnh xác nhận rằng cặp đôi thực sự đã tổ chức lễ ăn hỏi vào năm 2018.

Vào tháng 5/2023, khi được hỏi về những thay đổi sau khi kết hôn, Tóc Tiên chia sẻ: "Tôi là người hơi bị ngược. Chúng tôi đã quen nhau lâu rồi, gần 5 năm sau đó mới cưới, lúc quen tôi mới 26 tuổi nên tính cách còn hơi trẻ con một tí, có những suy nghĩ và quyết định bốc đồng. Trước khi lập gia đình, tôi cảm thấy rất chông chênh, kiểu như không có nơi để trở về nhưng bây giờ thì có rồi. Trước khi kết hôn, tôi bị kiểm soát trong mối quan hệ nhưng sau đó thì thả lỏng và tự do hơn rất nhiều. Đặc biệt sau khi có gia đình tôi thăng hoa và 'bạo' hơn trong suy nghĩ. Trước đó tôi mặc gì cũng phải suy nghĩ như vậy có 'bạo' quá hay không nhưng giờ thoải mái lắm.

Tôi chỉ mong mỗi khi đi diễn xong là được trở về nhà, những nguồn năng lượng bên trong tôi đã để lại hết trên sân khấu để phục vụ khán giả rồi. Đó là lý do ở nhà cả hai vợ chồng tôi không nghe nhạc. Vì chúng tôi đã bị bao quanh ở âm nhạc quá nhiều rồi nên khi về nhà chỉ muốn yên tĩnh. Hai vợ chồng tôi rất thích yên tĩnh nên rất ít khi xuất hiện ở bar. Chúng tôi vẫn hay nói nhau là cả hai bị già rồi".

Giữa lúc tin đồn về mối quan hệ của cả hai lan truyền rầm rộ, Tóc Tiên và Touliver vẫn giữ thái độ im lặng