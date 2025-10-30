Mới đây, diễn viên Trương Minh Cường đã chia sẻ hình ảnh đầu tiên sau phẫu thuật, thông báo tình hình sức khỏe sau chấn thương vì chơi pickleball. Nam diễn viên cho biết: "Sau mấy ngày dạo chơi trong bệnh viện vì nối gân bàn chân thì hôm nay em xuất viện và khỏe lắm. Cảm ơn mọi người đã đến thăm hỏi và gửi lời hỏi thăm. Sức khỏe Cường tốt nha mọi người".

Trương Minh Cường xuất hiện trên giường bệnh với tinh thần ổn định, chân được băng bó và cố định bằng nẹp chuyên dụng. Bên cạnh anh là bác sĩ đang hỗ trợ kiểm tra lại phần chân sau ca phẫu thuật.

Diễn viên Trương Minh Cường cho biết hiện tại sức khoẻ đã ổn, gửi lời cảm ơn mọi người đã gửi lời thăm hỏi

Trương Minh Cường nhập viện 5 ngày trước sau một sự cố khi chơi pickleball. Cụ thể, khi thực hiện tình huống cố cứu bóng ở cuối sân, nam diễn viên bất ngờ có cảm giác chân không thể nhấc lên rồi ngã quỵ xuống sân.

Ngay sau khi nhập viện, Trương Minh Cường được thông báo đã bị đứt hoàn toàn gân gót chân, một dạng tổn thương thường gặp ở những người chơi thể thao với cường độ vận động mạnh. Sau khi được chẩn đoán, Trương Minh Cường đã trải qua ca phẫu thuật nối gân. Được biết, Trương Minh Cường cần khoảng 6 tháng để phục hồi hoàn toàn, trước khi có thể trở lại với các hoạt động thể thao hoặc công việc đòi hỏi vận động mạnh.

Nam diễn viên bị chấn thương vì chơi pickleball

Diễn viên Trương Minh Cường sinh năm 1978, từng là gương mặt quen thuộc trên màn ảnh nhỏ Việt Nam. Anh nổi tiếng sau vai diễn trong bộ phim Gió nghịch mùa và được khán giả cũng như đồng nghiệp ưu ái gọi là "Jang Dong Gun phiên bản Việt" bởi ngoại hình điển trai, phong thái lịch lãm và gương mặt có nhiều nét tương đồng với tài tử Hàn Quốc.

Không chỉ thành công ở lĩnh vực phim ảnh, Trương Minh Cường còn được mệnh danh là "vua quảng cáo" của Vbiz một thời. Nam diễn viên từng là gương mặt đắt show hàng đầu, xuất hiện dày đặc trong các TVC với mức cát-xê thuộc hàng cao nhất lúc bấy giờ.

Nam diễn viên tiết lộ có giai đoạn trong 15 phút khung giờ vàng của VTV, khán giả có thể bắt gặp tới 5 quảng cáo có sự xuất hiện của anh. Đáng chú ý, Trương Minh Cường từng nhận 68.000 USD (khoảng 1,5 tỷ đồng) cho một đoạn quảng cáo dài chỉ 30 giây, con số hiếm có đối với nghệ sĩ Việt ở thời điểm đó.

Trương Minh Cường được mệnh danh là "vua quảng cáo" của Vbiz một thời

Năm 2024, Trương Minh Cường trở lại màn ảnh khi tham gia bộ phim Lật Mặt 7 của đạo diễn Lý Hải. Vai diễn trong dự án này giúp anh nhận được nhiều lời khen, được khán giả đón nhận nồng nhiệt và đánh dấu một cột mốc tái xuất đáng nhớ sau thời gian dài vắng bóng. Từ đó, nam diễn viên quyết định trở về Việt Nam để tiếp tục hoạt động nghệ thuật.

Hiện tại, Trương Minh Cường sống cùng một người cháu trong căn hộ rộng 120 m2 tại quận 7, TP.HCM. Đây là ngôi nhà nam diễn viên mua từ trước khi sang Mỹ, được em trai chăm sóc và trông nom trong thời gian anh sinh sống ở nước ngoài.

Chia sẻ về cuộc sống độc thân, Trương Minh Cường thừa nhận đôi khi cũng có những lúc buồn, cô đơn, nhất là khi ốm đau phải tự chăm sóc bản thân. Tuy nhiên, anh xem đó là sự lựa chọn của chính mình và luôn cố gắng giữ tinh thần lạc quan, tiếp tục sống trọn vẹn với nghề và đam mê.