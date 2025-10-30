Xuất hiện tại một sự kiện mới đây, á hậu Thụy Vân gây bất ngờ khi tiết lộ cô vừa sinh con gái thứ hai cách đây hơn hai tháng. Thông tin này gây ngạc nhiên bởi trong suốt thời gian qua, người đẹp không để lộ dấu hiệu mang thai và vóc dáng hiện tại vẫn thon gọn đến khó tin.

Chia sẻ về hành trình làm mẹ lần hai, Thụy Vân cho biết việc có thêm em bé nằm trong kế hoạch của gia đình và là niềm hạnh phúc lớn. “Dù là lần thứ hai làm mẹ, tôi vẫn thấy mình bỡ ngỡ như lần đầu. Cảm xúc được ôm con trong tay luôn đặc biệt và thiêng liêng”, cô tâm sự.

Nhan sắc Thụy Vân sau sinh lần 2.

Điều thú vị là trong thời gian đầu mang thai, á hậu vẫn đều đặn lên sóng dẫn các bản tin của VTV. Thậm chí sang tháng thứ 5 của thai kỳ cô vẫn lên sóng và giữ được phong thái chuyên nghiệp, năng lượng tích cực. “Thời điểm ấy, rất ít người biết tôi đang mang bầu. Tôi vẫn muốn hoàn thành tốt công việc và tận hưởng quãng thời gian ý nghĩa đó", Thụy Vân chia sẻ.

Sau khi sinh con, á hậu Thụy Vân nhanh chóng quay lại với công việc vì nhớ sân khấu và khán giả. “May mắn lớn nhất của tôi là luôn có gia đình bên cạnh, đặc biệt là chồng và người thân luôn ủng hộ để tôi được sống với đam mê. Việc quay lại công việc không chỉ vì khán giả, mà còn giúp tôi giữ được năng lượng tích cực và niềm vui trong cuộc sống", cô nói.

Thụy Vân khiến nhiều người trầm trồ với body thon gọn sau hơn 2 tháng sinh nở.

Nguyễn Thụy Vân sinh năm 1986 tại Hà Nội. Cô đăng quang ngôi vị á hậu 2 Hoa hậu Việt Nam 2008, đồng thời nhận giải Người đẹp ứng xử hay nhất. Sau cuộc thi, Thụy Vân chọn con đường trở thành biên tập viên – MC của Đài Truyền hình Việt Nam (VTV), gắn bó với nhiều chương trình như Bản tin tài chính kinh doanh, Chuyển động 24h, Cà phê sáng với VTV3…

Với phong cách dẫn mạch lạc, chuẩn mực và hình ảnh thanh lịch, Thụy Vân được đánh giá là một trong những MC được yêu thích nhất của truyền hình Việt.

Cô kết hôn năm 2010, có con trai đầu lòng năm 2013 và sinh con gái thứ hai năm 2025, sau 12 năm làm mẹ.