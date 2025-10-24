Trong khoảng thời gian gần đây, cặp vợ chồng Hoa - Hàn Thích Vy và Lee Seung Hyun rất tích cực tham gia các show truyền hình và khiến dân tình phải "ú òa" khi chẳng ngại thể hiện tình cảm trước ống kinh. Tuy nhiên, dường như, cặp đôi này đang dần vượt quá giới hạn khi vô tư lôi chuyện "giường chiếu" lên show, làm khán giả phải khó chịu, la ó yêu cầu ngừng lại.

Mới đây, Lee Seung Hyun đã lọt ngay vào top tìm kiếm trên mạng xã hội khi hỏi bác sĩ cách để kìm hãm "bản lĩnh đàn ông" ngay trên sóng truyền hình. Vấn đề quá mức nhạy cảm này không hề khiến khán giả thích thú tẹo nào, thậm chí còn chê trách nặng lời vì sự kém duyên.

Đây không phải lần đầu tiên Thích Vy - Lee Seung Hyun "đưa miệng đi xa" khi góp mặt trong show truyền hình. Ở một chương trình khác, nữ diễn viên Mỹ Nhân Tâm Kế từng tuyên bố cô thường ăn mặc "kín cổng cao tường" hết nấc khi ở nhà vì sợ ông xã "có ý tưởng xấu xa trong lòng".

Trong những diễn biến khác, cặp đôi khiến netizen "hết hồn chim én" khi vô tư nói về những câu chuyện 18+ như: "Cô ấy đẹp tới mức tôi chỉ muốn ôm ngay về phòng", "Chúng tôi thường trốn con để 'yêu' nhau", "Trong điện thoại có ảnh riêng tư, không thể công khai của 2 vợ chồng", "Đừng quá tin vào ngày an toàn của con gái. Vợ chồng tôi lỡ không 'nhịn' được nên mới có bé thứ hai đó"…

Khán giả nhất chí cho rằng, những vấn đề tế nhị giữa hai vợ chồng thì chỉ nên giữ riêng cho chính họ, thay vì cứ "bô bô" trên sóng truyền hình như vậy.

Nhớ lúc trước, Thích Vy - Lee Seung Hyun còn khiến dân tình ngọt đến sâu răng với sự tương tác vừa phải, lãng mạn và rất có duyên chứ không phô phang như bây giờ. Chẳng biết từ khi nào, công chúng chỉ còn nhớ đến họ như một cặp đôi vợ chồng lố lăng, thay vì 2 nghệ sĩ tài năng của làng giải trí Hoa ngữ.

Người hâm mộ đều hi vọng Thích Vy - Lee Seung Hyun sẽ sớm chấn chỉnh lại cách xử sự, "tém" cái miệng lại và tránh khiến người khác phải "nổi da gà" vì những câu chuyện riêng giữa hai vợ chồng họ như vây giờ.

Thích Vy từng được đánh giá cao nhất trong dàn mỹ nhân thế hệ sau 1885,ngồi chung mâm với Đường Yên, Dương Mịch. Tuy nhiên thiếu một chút may mắn, nữ diễn viên có phần thụt lùi hơn so với đồng nghiệp cùng trang lứa. Dù vậy, cô vẫn ghi dấu ấn qua loạt phim ăn khách như Hạ Gia Tam Thiên Kim, Mỹ Nhân Tâm Kế, Cổ Kiếm Kỳ Đàm, Sao Trời Tháng Tư…

Còn về phía Lee Seung Hyun, anh từng là thành viên trong nhóm nhạc Hàn Quốc T.A.K.E sau đó "Trung tiến" để phát triển sự nghiệp.

Vào năm 2012, cặp đôi nên duyên khi cùng tham gia bộ phim Một Tôi Khác Trên Thế Giới Này. Sau 2 năm hẹn hò, họ về chung một nhà với hôn lễ được tổ chức tại Las Vegas (Mỹ), khiến cho truyền thông Trung - Hàn được dịp sốt sắng. Hiện tại cả hai đã có cô con gái tên Lucky được cho là "sao y bản chính" từ mẹ.

So với bà xã thì sự nghiệp phim ảnh của Lee Seung Hyun có phần lép vế hơn. Dù vậy, anh vẫn hạnh phúc với gia đình "nam chủ nội, nữ chủ ngoại", sẵn sàng lo liệu nội trợ để vợ theo đuổi đam mê diễn xuất. Trong những năm gần đây, sự nghiệp của Lee Seung Hyun có sự khởi sắc rõ rệt khi tham gia show truyền hình Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai và nhận được sự yêu mến của đông đảo khán giả.

Nam ca sĩ còn tham gia show Sing! Asia với vai trò giám khảo trực tiếp, chấm điểm cho Phương Mỹ Chi tại chương trình. Tuy nhiên, có nhiều ý kiến cho rằng, Lee Seung Hyun có phần khắt khe với thí sinh Việt Nam khi chấm cho Phương Mỹ Chi mức điểm khá thấp cùng những lời nhận xét không mấy hào hứng, khiến cô suýt mất cơ hội vào vòng trong.