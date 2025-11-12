Vào ngày 11/11, trên mạng xã hội X lan truyền đoạn clip được cho là Jungkook (BTS) dẫn gái lạ về nhà lúc nửa đêm. Chàng trai trong clip có vóc dáng, kiểu tóc và trang phục khá giống Jungkook. Địa điểm cũng được cho là thang máy dẫn lên căn hộ cao cấp của em út BTS.

Rất nhanh chóng, đoạn clip này làm dậy sóng mạng xã hội và thu về lượt tương tác, tranh cãi cực khủng. Nhiều người tỏ ra ngờ vực về tính xác thực của clip. Số khác không ngừng bàn tán về đời tư của "em út vàng", thậm chí suy đoán cô gái trong clip có thể là người mẫu Shin Hyunji, Chae Won Bin hoặc Yubi.

Nhiều fan lại lo ngại về quyền riêng tư của Jungkook, khẳng định họ không bận tâm nếu anh hẹn hò. Trước những ồn ào về đời tư, cả Jungkook và công ty quản lý Big Hit Entertainment thuộc HYBE Labels đều chưa lên tiếng.

16 giây ghi lại cảnh chàng trai được cho là Jungkook đưa gái lạ về nhà lúc nửa đêm

Trang phục, tóc tai của chàng trai trong clip này...

... trùng khớp với Jungkook

Địa điểm cũng được cho là thang máy dẫn lên nhà Jungkook

Jungkook có tên đầy đủ là Jeon Jungkook, sinh năm 1997. Trước khi ra mắt, Jungkook được nhiều công ty giải trí lớn săn đón sau khi tham gia thử giọng cho chương trình Superstar K. Tuy nhiên, anh đã quyết định gia nhập Big Hit Entertainment (nay thuộc HYBE Labels) sau khi bị ấn tượng bởi thủ lĩnh RM.

Jungkook chính thức ra mắt cùng BTS vào năm 2013. Với tài năng vượt trội ở nhiều lĩnh vực, anh nhanh chóng trở thành thành viên chủ chốt của nhóm, đảm nhận nhiều vai trò quan trọng: Main Vocalist (giọng ca chính), Lead Dancer (vũ công dẫn), Sub-Rapper (rapper phụ), và Center (vị trí trung tâm) và Maknae (em út).

Jungkook được biết đến với biệt danh "Golden Maknae" (em út vàng) do các thành viên trong nhóm đặt cho. Biệt danh này bắt nguồn từ sự đa tài của anh ở hầu hết mọi lĩnh vực. Anh sở hữu chất giọng ấm áp, đầy cảm xúc và có khả năng xử lý các nốt cao một cách điêu luyện. Jungkook được đánh giá cao về khả năng vũ đạo mạnh mẽ, linh hoạt và lôi cuốn. Bên cạnh âm nhạc, anh còn giỏi vẽ tranh, chơi thể thao, quay phim và chỉnh sửa video, chứng minh mình là một nghệ sĩ toàn diện hiếm có.

Về đời tư, Jungkook từng bị đồn hẹn hò với nhiều ngôi sao như Lisa - Rosé (BLACKPINK), Winter (aespa), Shin Hyunji... Tuy nhiên, em út vàng của BTS đều giữ sự im lặng về thông tin đời tư.

Em út BTS có thân hình cao lớn, 6 múi chuẩn chỉnh

Nguồn: Koreaboo