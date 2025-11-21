Chung kết Miss Universe 2025 đang diễn ra trong bầu không khí sôi động bậc nhất tại Thái Lan. Sau 21 ngày hoạt động dày đặc, hơn 120 thí sinh bước vào đêm thi quan trọng nhất với sự chờ đợi của hàng triệu fan sắc đẹp toàn cầu. Mọi sự chú ý của khán giả Việt đang dành cho màn thể hiện của Hương Giang và kỳ vọng cô sẽ có thành tích tốt nhất ở đấu trường nhan sắc khốc liệt bậc nhất thế giới.

Mọi diễn biến tại chung kết Miss Universe được chúng tôi cập nhật liên tục dưới đây!

Tân Hoa hậu chính là người đẹp đến từ Mexico!

Sau các phần thi hấp dẫn, kết quả chung cuộc được công bố: Á hậu 4 - Bờ Biển Ngà; Á hậu 3 - Philippines; Á hậu 2: Venezuela, Á hậu 1: Thái Lan; Tân Hoa hậu: Mexico.

Kết quả chung cuộc khiến cư dân mạng bàn tán rôm rả. Gây chú ý hơn, fan sắc đẹp đào lại duyên nợ giữa Tân Hoa hậu và ông Nawat - đại diện BTC chủ nhà. Theo đó, trong buổi trao sash, ông Nawat đã gọi thẳng Miss Universe Mexico để chất vấn lý do không hợp tác với BTC.

2 bên sau đó tranh cãi trực tiếp và ông Nawat được cho là đã quát mắng và nói cô thiếu lịch sự, khiến người đẹp lập tức đáp trả: "Ông cũng đâu có lịch sự với tôi". Không khí trong khán phòng nhanh chóng trở nên hỗn loạn. Ông Nawat gọi bảo vệ vào, khiến nhiều thí sinh bật khóc, la ó, thậm chí tuyên bố bỏ thi và đứng lên định rời khỏi hội trường.

Không lâu sau sự cố, Miss Universe Mexico đã lên tiếng trong cuộc phỏng vấn nhanh với truyền thông quốc tế. Cô xác nhận mình là người bị ông Nawat quát mắng và xúc phạm ngay tại chỗ. "Tôi thật sự yêu đất nước Thái Lan và tôn trọng tất cả mọi người ở đây. Nhưng những gì ông ấy làm là không tôn trọng. Ông ấy gọi tôi là 'ng* ng**' chỉ vì có vấn đề với phía ekip Mexico. Tôi nghĩ điều đó thật bất công", Miss Universe Mexico chia sẻ.

Người đẹp Mexico chính thức đăng quang Miss Universe 2025

Khoảnh khắc đăng quang của Tân Hoa hậu

Top 5 Miss Universe 2025

Căng thẳng với phần thi ứng xử

Bước vào phần thi ứng xử - vòng thi quan trọng bậc nhất để quyết định ngôi vị Tân Hoa hậu - mỗi thí sinh chỉ có 30 giây trả lời cho câu hỏi được bốc thăm ngẫu nhiên. Không khí khán phòng trở nên căng thẳng khi các mỹ nhân lần lượt thể hiện quan điểm, vốn sống và khả năng xử lý tình huống.

Sau các câu hỏi cá nhân, Top 5 cùng trả lời câu hỏi: "Nếu đăng quang thì bạn sẽ dùng nền tảng của Miss Universe làm gì cho những cô gái trên toàn thế giới?". Các đại diện sau đó trả lời như sau:

"Tôi nghĩ ai cũng gặp khó khăn, trở ngại trong cuộc sống. Quan trọng không bạn cảm nhận điều đó, mà là bạn cần sức mạnh để vượt qua nó như thế nào. Nếu bạn làm được điều này thì thế giới sẽ tốt đẹp hơn và tôi sẽ ở đây để hỗ trợ các bạn những vấn đề đó", Miss Universe Thái Lan. "Tôi có tổ chức làm việc với các bạn trẻ cung cấp cho họ cơ hội nhận ra vấn đề trong cuộc sống, để nhận ra bạn là ai. Tôi muốn đồng hành với tổ chức Miss Universe để phát triển dự án, hỗ trợ các bạn trẻ nhiều cơ hội làm việc và phát triển hơn nữa", Miss Universe Philppines. "Tôi tin rằng giáo dục và truyền thông giao tiếp sẽ tạo ra nguồn cảm hứng cho những phụ nữ trên toàn thế giới. Tôi có mặt ở đây vì được truyền cảm hứng từ những cô gái tích cực, và tôi mong mình sẽ là người truyền cảm hứng cho những cô gái khác", Miss Universe Venezuela. "Tôi muốn truyền thông điệp rằng các bạn hãy tin vào sức mạnh, sự trung thực, bản thân mình và đừng để ai khiến bạn sụp đổ. Bạn rất mạnh mẽ và tiếng nói của bạn cần được lắng nghe", Miss Universe Mexico "Nếu là một đại sứ của Miss Universe, tôi muốn là gương mặt đại diện kỷ nguyên mới, cho những người luôn tự tin vào bản thân của mình. Hãy đi vào những nơi bạn nghĩ bạn không thuộc về và toả sáng theo cách của bạn", Miss Universe Bờ Biển Ngà.

Top 5 lộ diện!

Ngay sau khi lộ diện, top 12 Miss Universe 2025 tiếp tục giữ sức nóng của đêm chung kết với phần trình diễn dạ hội. Trên nền nhạc sang trọng, dàn thí sinh khoe trọn vẻ đẹp đỉnh cao trong những thiết kế lộng lẫy, phom dáng được chăm chút kỹ lưỡng. Ai nấy đều thướt tha, uyển chuyển từng bước catwalk, toát lên thần thái cuốn hút đúng tinh thần của một đấu trường sắc đẹp lớn nhất hành tinh.

Những gương mặt nổi bật nhất bảng xếp hạng tiếp tục khẳng định phong độ: đại diện Thái Lan sắc sảo, cuốn hút từng giây; Philippines giữ vững phong độ với visual ngọt ngào, tự tin; Bờ Biển Ngà lại gây ấn tượng bởi gương mặt sắc nét và thần thái mạnh mẽ.

Sau đó, 5 mỹ nhân xuất sắc nhất được công bố, đó là: Thái Lan, Philippines, Venezuela, Mexico và Bờ Biển Ngà.

Đại diện chủ nhà - Miss Universe Thái Lan được kỳ vọng sẽ đăng quang

Công bố Top 12!

Sân khấu Miss Universe càng về cuối càng nóng hơn bao giờ hết khi BTC chính thức công bố Top 12 bước tiếp vào vòng thi dạ hội. Loạt mỹ nhân nổi bật xuyên suốt hành trình đã được xướng tên, tạo nên bảng đấu đầy kịch tính.

Top 12 gọi tên các đại diện: Chile, Colombia, Cuba, Guadeloupe, Mexico, Puerto Rico, Venezuela, Trung Quốc, Philippines, Thái Lan, Malta và Bờ Biển Ngà.

Kết quả Top 12 Miss Universe

Động thái của Hương Giang sau khi bị loại

Ngay sau khoảnh khắc kết quả top 30 được công bố và không có tên mình, Hương Giang đã đăng tải dòng trạng thái đầu tiên trên mạng xã hội. Nàng hậu viết dòng trạng thái ngắn thể hiện tinh thần tích cực và thái độ đầy biết ơn dành cho những người đã sát cánh cổ vũ cô tại Thái Lan.

Khoảnh khắc này nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội. Nhiều khán giả bày tỏ sự xúc động trước thái độ bản lĩnh của đại diện Việt Nam. Dù hành trình tại Miss Universe 2025 đã dừng lại, Hương Giang vẫn ghi dấu bằng sự nỗ lực không ngừng, tinh thần chiến đấu bền bỉ, hình ảnh chỉn chu và lòng biết ơn dành cho cộng đồng yêu sắc đẹp.

Chia sẻ đầu tiên của Hương Giang sau khi bị loại

Bắt đầu thi trình diễn bikini

Dưới tiết tấu sôi động của phần thi bikini, không khí sân khấu Miss Universe 2025 bùng nổ ngay sau khi Top 30 chính thức lộ diện. Tất cả thí sinh đều bước ra với nguồn năng lượng bùng nổ, màn catwalk đầy tự tin và biểu cảm rạng rỡ khiến khán giả gần như không thể rời mắt.

Trên sân khấu rực ánh đèn, dàn người đẹp như Mexico, Philippines, Thái Lan,... khoe trọn hình thể quyến rũ trong những thiết kế áo tắm tôn dáng. Từng bước chân, cú xoay người hay cái hất tóc đều thể hiện sự chuẩn bị kỹ lưỡng sau hơn 3 tuần chinh chiến tại cuộc thi. Các đại diện Mỹ Latin tiếp tục giữ phong độ khi phô diễn vẻ đẹp khỏe khoắn, đường cong cuốn hút và thần thái bùng nổ đúng chất "nữ hoàng sắc đẹp".

Các phần thi nổi bật được cổ vũ nồng nhiệt trong Top 30

Gọi tên Top 30

Sau phần chào sân đầy phấn khích của hơn 120 thí sinh, khoảnh khắc được mong chờ nhất cũng đã diễn ra: công bố top 30 chung kết Miss Universe 2025. Không khí trong khán phòng như "nổ tung" khi những gương mặt nổi bật xuyên suốt mùa giải lần lượt được xướng tên.

Miss Universe Thái Lan - đại diện chủ nhà - là một trong những thí sinh được gọi tên đầu tiên. Bên cạnh đó là loạt ứng viên mạnh như Colombia, Ấn Độ, Bờ Biển Ngà, Puerto Rico, Mexico Philippines,… Những người đẹp đến từ các quốc gia vốn được đánh giá cao ở cả kỹ năng trình diễn lẫn thành tích nhan sắc đã không nằm ngoài dự đoán của fan sắc đẹp quốc tế.

Tuy nhiên, đến cuối cùng, Hương Giang vẫn không được gọi tên, qua đó hành trình của nàng hậu tại Miss Universe đã dừng lại.

Danh sách Top 30 Miss Universe lần thứ 74

120 thí sinh mở màn và hô tên cực năng lượng

Đúng 8 giờ, chung kết Miss Universe 2025 chính thức bắt đầu trong không khí bùng nổ. Toàn bộ 120 thí sinh lần lượt xuất hiện trên sân khấu để hô tên và quốc gia, mở màn cho hành trình tranh ngôi vị Hoa hậu Hoàn vũ đầy gay cấn.

Giữa dàn mỹ nhân quốc tế, Hương Giang thu hút sự chú ý khi sải bước với thần thái rạng rỡ. Đại diện Miss Universe Vietnam diện bộ váy ánh kim nổi bật, xuất hiện với năng lượng tràn đầy, biểu cảm tươi tắn và phong thái tự tin khiến khán giả Việt Nam không khỏi tự hào.

Khi khoảnh khắc hô vang hai tiếng Việt Nam vang lên, cả khán đài như vỡ òa. Hương Giang dõng dạc, dứt khoát và đầy tự hào, thể hiện trọn vẹn tinh thần "máu lửa" tại sân khấu Miss Universe. Visual rạng ngời cùng khí chất của Hương Giang ngay phần mở màn khiến fan sắc đẹp kỳ vọng cô sẽ có một đêm thi bứt phá trong đêm chung kết năm nay.

Hương Giang hô tên cực năng lượng (Clip: FPT Play)

Khoảnh khắc Hương Giang lia cam khi đồng diễn mở màn chung kết

Hương Giang được dự đoán vào Top 30

Trước giờ G của chung kết Miss Universe 2025, chuyên trang sắc đẹp Missosology đã tung ra bảng dự đoán cuối cùng về khả năng tiến sâu của các thí sinh. Đây được xem là chuyên trang sắc đẹp nổi tiếng và có ảnh hưởng lớn trong cộng đồng fan sắc đẹp vì độ phân tích chuyên môn lẫn quan sát xuyên suốt hành trình của dàn thí sinh.

Trong bảng dự đoán cuối cùng, Missosology đặt đại diện chủ nhà Thailand ở vị trí số 1, theo sau lần lượt là Colombia, Mexico, Philippines và Bờ Biển Ngà - những ứng viên nổi bật xuyên suốt mùa giải.

Đáng chú ý, Hương Giang được Missosology xếp ở vị trí 25 chung cuộc. Đây là con số khiến nhiều fan Việt bán tín bán nghi nhưng vẫn xem là tín hiệu tích cực, nhất là trong bối cảnh mùa Miss Universe năm nay quy tụ hơn 120 đối thủ mạnh đến từ nhiều quốc gia.

Missosology công bố bảng dự đoán cuối cùng của Top 30 năm nay và Hương Giang cũng có mặt

Dàn sao Việt sang tận Thái Lan cổ vũ nồng nhiệt

Hiện tại, hàng loạt sao Việt như Hoà Minzy, Chi Pu, Tuấn Ngọc, Erik, Mai Ngô, Diệp Lâm Anh,… đều đã có mặt tại Thái Lan để tiếp sức tinh thần cho đại diện Việt Nam. Đáng chú ý, khoảnh khắc bạn trai Phú Cường ôm chặt Hương Giang trước giờ thi khiến netizen rần rần, xem đây như nguồn động lực lớn giúp cô thêm tự tin trước thềm chung kết.

Chung kết Miss Universe sẽ diễn ra loạt phần thi từ hô tên, bikini, dạ hội và ứng xử để chọn ra lần lượt Top 30, Top 20, Top 12, Top 5, Top 3 và sau cùng là người đăng quang chung cuộc.

Trước đó ở vòng bán kết, Hương Giang đã ghi điểm nhờ phần trình diễn bikini đầy năng lượng và layout dạ hội được đánh giá tiến bộ vượt bậc so với các hoạt động trước. Cô kiểm soát biểu cảm tốt, giữ phong thái bình tĩnh và năng lượng ổn định. Nhiều fan kỳ vọng Hương Giang sẽ toả sáng đúng lúc để có thành tích cao tại cuộc thi năm nay.

Hoà Minzy cuối cùng đã có mặt tại Thái để cổ vũ Miss Universe Vietnam

Dàn sao Việt sẵn sàng tiếp lửa cho Hương Giang

Khoảnh khắc cực ngọt của bạn trai Phú Cường và Hương Giang

Chi Pu và Tuấn Ngọc có mặt tại Thái để cổ vũ cho người chị thân thiết

Erik đã sang Thái từ sớm để không bỏ lỡ khoảnh khắc đặc biệt nào của Hương Giang