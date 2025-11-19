Trưa 19/11 (theo giờ Thái Lan), phần thi Trang phục dân tộc trong khuôn khổ Miss Universe 2025 chính thức diễn ra, thu hút sự theo dõi lớn từ fan sắc đẹp toàn cầu. Đại diện Miss Universe Vietnam - Nguyễn Hương Giang - trở thành một trong những thí sinh gây chú ý nhất khi mang đến sân khấu thiết kế đơn giản đến bất ngờ.

Hương Giang trình diễn thiết kế trang phục dân tộc

Không chọn thiết kế cầu kỳ hay nặng nề, Hương Giang xuất hiện đầy duyên dáng trong tà áo dài trắng truyền thống. Cô đẩy theo một chiếc xe đạp có giỏ hoa phượng và chiếc nón lá - những hình ảnh gắn liền với ký ức học trò Việt Nam.

Khoảnh khắc Hương Giang bước ra trong nền nhạc nhẹ nhàng, gương mặt rạng ngời cùng mái tóc dài suôn mượt đã nhanh chóng ghi điểm. Phong thái nhẹ nhàng, dịu dàng nhưng vẫn đậm nét tự tin khiến Miss Universe Vietnam nổi bật theo cách rất riêng giữa những thiết kế dân tộc hoành tráng của dàn thí sinh.

Hương Giang ghi điểm với nhan sắc ngọt ngào và phong thái nhẹ nhàng trong trang phục dân tộc cực đặc biệt

Phần thi của đại diện Miss Universe Vietnam đơn giản nhưng tạo điểm nhấn giữa loạt đại diện khác

Dù phần trình diễn nhận nhiều lời khen, một số netizen tinh ý nhận ra phần tà trước của áo dài bị kẹt nhẹ vào giữa, khiến dáng áo chưa thực sự thướt tha như kỳ vọng. Tuy nhiên, đây chỉ là chi tiết nhỏ và không ảnh hưởng nhiều đến tổng thể phần thi. Đa số bình luận đều đánh giá đại diện Việt Nam hoàn thành tốt và truyền tải trọn vẹn tinh thần của bộ trang phục.

Trang phục dân tộc của Hương Giang còn mang ý nghĩa đặc biệt: cô từng chia sẻ ước mơ được mặc áo dài đi học nhưng không thể thực hiện ở quá khứ. Việc mang hình ảnh ấy lên sân khấu Miss Universe được khán giả nhận xét như một lời khẳng định đầy cảm xúc về hành trình nỗ lực và sự kiên trì của cô.

Fan sắc đẹp tiếc nuối một chút về phần tà trước của áo dài nếu bung ra sẽ khiến hình ảnh xuất sắc hơn nữa

Không chỉ Hương Giang, nhiều đại diện khác cũng thu hút sự chú ý với những thiết kế lộng lẫy, đậm bản sắc: từ trang phục truyền thống đến những thiết kế mô phỏng kiến trúc, thiên nhiên, lịch sử,… tạo nên một bầu không khí rực rỡ và đa dạng cho sân khấu Miss Universe 2025.

Tuy nhiên, một trong những khoảnh khắc gây bất ngờ nhất đêm thi là sự cố của đại diện Zambia. Khi đang trình diễn, phần trên trang phục của cô bất ngờ bị tụt mà chính chủ không hề hay biết. Tình huống này khiến hình ảnh hiển thị trên sóng khá nhạy cảm và nhanh chóng trở thành chủ đề bàn luận trên mạng xã hội.

Khoảnh khắc ngoài ý muốn khiến khán giả không khỏi lo lắng cho thí sinh, đồng thời đặt ra câu hỏi về khâu kiểm tra trang phục trước khi trình diễn của BTC.

Miss Universe Zambia gặp sự cố trang phục ngay trên sóng trực tiếp

Các thiết kế trang phục dân tộc năm nay được các thí sinh đầu tư kỹ lưỡng

Nhiều trang phục lấy cảm hứng từ đặc trưng văn hoá, đất nước được thiết kế với phiên bản hoành tráng và mãn nhãn