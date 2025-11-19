Tối 18/11, tờ Koreaboo đưa tin, "công chúa Kpop" Jang Won Young và nam thần cực phẩm Byeon Woo Seok (Cõng Anh Mà Chạy) hiện chiếm sóng mạng xã hội châu Á với nghi vấn hẹn hò nóng hôi hổi. Tin đồn xuất hiện rầm rộ trên khắp các diễn đàn bắt nguồn từ 1 đoạn clip hơn 1,5 triệu lượt xem ghi lại màn tương tác vô cùng đáng ngờ của 2 ngôi sao đình đám ở lễ trao giải Korea Grand Music Awards 2025 mới đây.

Trong đoạn clip gây bão, Jang Won Young đắm đuối nhìn mỹ nam Byeon Woo Seok với ánh mắt "see tình". Đổi lại, tài tử sinh năm 1991 cũng trao cho đàng gái cái nhìn đầy trìu mến, thâm tình. Nhìn 2 nghệ sĩ giao tiếp bằng ánh mắt khiến công chúng liên tưởng tới 1 đôi đang yêu nhau. Từ đây, tin đồn Jang Won Young - Byeon Woo Seok bí mật hẹn hò đã xuất hiện rầm rộ khắp cõi mạng, trở thành chủ đề gây bàn tán, thảo luận sôi nổi.

Clip nghi Jang Won Young và Byeon Woo Seok lộ bằng chứng hẹn hò ngay giữa lễ trao giải đã được chia sẻ với tốc độ chóng mặt mới đây. Trong thời gian ngắn, đoạn video đã hút về hơn 1,5 triệu lượt xem

Jang Won Young đắm đuối nhìn tài tử hơn cô 13 tuổi

Trong khi đó, nam thần họ Byeon cũng trao cho "bạn gái tin đồn" ánh mắt, nụ cười chứa chan tình cảm

Nghi vấn tình ái liên quan tới Jang Won Young - Byeon Woo Seok đã trở thành chủ đề nóng trong ngày 18/11

Trên các diễn đàn, netizen tranh cãi nảy lửa xung quanh đoạn clip nghi Jang Won Young - Byeon Woo Seok "liếc mắt đưa tình", trao đổi tín hiệu yêu thương giữa lễ trao giải. Không ít khán giả cho rằng 2 ngôi sao thực sự đang lén lút hẹn hò: "Rõ ràng là họ đang yêu nhau rồi", "Nhìn ánh mắt Jang Won Young chăm chú nhìn Byeon Woo Seok kìa, chắc yêu nhau thật rồi", "Kiểu này là đang bí mật hẹn hò đây mà"...

Thậm chí nhiều fan couple của cặp đôi Cõng Anh Mà Chạy Byeon Woo Seok - Kim Hye Joon còn lo sốt vó khi nam thần họ Byeon lộ dấu hiệu nghi đang yêu "công chúa Kpop": "Kim Hye Yoon còn không mau mau tiến lên", "Thế này thì couple Cõng Anh Mà Chạy toang thật rồi sao?"... Được biết, Byeon Woo Seok - Kim Hye Joon là couple màn ảnh siêu hot, được khán giả của làn sóng Hallyu "đẩy thuyền" nhiệt tình nhất trong năm 2024.

Nhiều khán giả réo gọi luôn Kim Hye Yoon giữa nghi vấn Byeon Woo Seok - Jang Won Young đang yêu đương

Bên cạnh đó, cũng có không ít ý kiến khẳng định Jang Won Young - Byeon Woo Seok chỉ có mối quan hệ tiền bối - hậu bối thân thiết đơn thuần chứ không phải cặp đôi đang yêu nhau. Theo những khán giả này, việc các nghệ sĩ giao tiếp bằng ánh mắt với nhau nhiều khi chỉ cho thấy họ có mối quan hệ tốt đẹp và không thể xem đây như bằng chứng hẹn hò. Được biết, Jang Won Young - Byeon Woo Seok từng chụp hình thân thiết tại sự kiện Love Your W cách đây hơn 1 tháng nên 2 nghệ sĩ có thể đã quen thân với nhau từ trước.

Jang Won Young - Byeon Woo Seok chụp hình thân thiết tại sự kiện từ thiện cách đây hơn 1 tháng

Nguồn: Koreaboo