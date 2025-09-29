Sở hữu nhan sắc tựa búp bê và vóc dáng chuẩn đến từng milimet, Jang Won Young được tung hô là "Công chúa đẹp nhất Kpop" và cũng là thành viên nổi trội nhất trong nhóm nhạc nữ IVE. Tuy nhiên, có nhiều ý kiến cho rằng, nữ idol này luôn tự coi mình là "cái rốn của vũ trụ", luôn lăm le muốn giật ánh hào quang của trưởng nhóm Ahn Yujin với hàng loạt những hành động kém duyên.

"Công chúa" Jang Won Young bị tố xấu tính.

Cách đây không lâu, tại sự kiện The Fact Music Awards, nhóm IVE đã vinh dự thu về 2 giải thưởng lớn. Thế nhưng, trong thời khắc vui mừng này, các cô gái trong nhóm, cụ thể là Jang Won Young và trưởng nhóm Ahn Yujin lại khiến dân tình phải hoang mang với khoảnh khắc giành giật cúp cực gắt.

Vốn dĩ, Ahn Yujin là đại diện cho nhóm nhạc IVE, lẽ ra nên là người nhận lấy giải thưởng danh giá và phát biểu trước công chúng. Thế nhưng, "công chúa Kpop" đã nhanh tay giật mất spotlight, khiến đồng nghiệp tỏ vẻ khó chịu ra mặt.

Cư dân mạng cũng không mấy đồng tình với hành động của Jang Won Young, thậm chí có người còn cho rằng cô được công ty quản lý nuông chiều tới mức mắc "bệnh vai chính", luôn tự cho mình là trung tâm của vũ trụ.

Jang Won Young nhanh tay "nẫng" cúp trước cái lườm cháy mặt của Ahn Yujin.

Đến khi Ahn Yujin lấy cúp, cô tỏ vẻ "hẫng" ra mặt.

Trên MXH, netizen tỏ vẻ không hài lòng với hành động của "công chúa Kpop": "Yujin là trưởng nhóm còn Won Young thì chỉ tìm cách gây chú ý thôi", "Yujin là trưởng nhóm nhưng tại sao Won Young lại làm vậy?", "Họ ghét nhau ra mặt đấy, chỉ là tôi chưa chứng minh được điều đó thôi"...

Đây không phải lần đầu tiên Jang Won Young bị chỉ trích vì thích giật spotlight của trưởng nhóm Ahn Yujin. Mỗi khi tham dự sự kiện, nữ idol luôn khăng khăng phải chiếm vị trí Center (vị trí trung tâm, bắt mắt nhất), thậm chí không ngại giẫm đạp lên váy của đồng nghiệp.

Netizen cũng từng bắt gặp khoảnh khắc cô cố tình rảo bước nhanh trên sân khấu, vượt mặt Ahn Yujin để nhận cúp từ tay MC, hay bất ngờ chen ngang, "nhảy vào mồm" khi trưởng nhóm đang phát biểu. Khi "đào mộ" lại những hình ảnh thuở nhóm IVE mới debut, cư dân mạng còn phát hiện Jang Won Young trợn trắng mắt, lườm nguýt và tỏ thái độ khó chịu ra mặt với Ahn Yujin. Điều này khiến netizen tin chắc nội bộ nhóm IVE có nhiều bất hòa và "công chúa Kpop" cũng chẳng hề hoàn hảo về mặt tính cách.

Jang Won Young giẫm lên chiếc váy của Ahn Yujin để cố chiếm vị trí Center.

"Công chúa" cố chen lên trước để nhận cúp từ tay MC.

Vị trí Center phải là của chị!

Cô còn định để đồ lên trước để chiếm ghế của Ahn Yujin.

Jang Won Young chen ngang khi Ahn Yujin đang nói chuyện, khiến trưởng nhóm IVE "sượng trân".

Còn đây là hình ảnh khi IVE mới debut, Jang Won Young từng tỏ thái độ "mặt nặng mày nhẹ" với đồng nghiệp.

IVE là nhóm nhạc nữ 6 thành viên của nhà Starship chính thức debut vào cuối năm 2021. Trong đó, Jang Won Young và Ahn Yujin là 2 thành viên nổi tiếng nhất, cùng xuất phát điểm từ Produce 48 và có fan hùng hậu theo chân từ khi còn là 2 mẩu IZ*ONE. Cũng vì điều này, Starship luôn ưu tiên đẩy hoạt động cá nhân cho Jang Won Young - Ahn Yujin.

2 người đẹp này thường xuyên bị công chúng đặt lên bàn cân so sánh, nhiều lần dấy lên tin đồn kèn cựa, "tranh vị trí center". Mặc dù Jang Won Young - Ahn Yujin nhiều lần tỏ vẻ thân thiết trước ống kính truyền thông nhưng netizen vẫn cho rằng giữa họ đã sớm "bằng mặt không bằng lòng", cạnh tranh với nhau cực gắt.

Nguồn: baijiahao