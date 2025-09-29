Ngày 28/9, mạng xã hội lan truyền thông tin Lý Khải Văn - đạo diễn phim ngắn 28 tuổi tử vong do thức khuya quay phim tại Hoành Điếm (Đông Dương, Chiết Giang). Tin đồn nhanh chóng thu hút sự chú ý.

Tối cùng ngày, một diễn viên đang quay phim tại Hoành Điếm chia sẻ với phóng viên Jimu News rằng cô cũng nghe và đăng lại thông tin này trên mạng xã hội, song bản thân không thể xác minh tính xác thực.

Hình ảnh lan truyền trên Weibo tối 28/9 về vụ đạo diễn Lý Khải Văn đột tử, sau đó được xác minh là tin giả.

Phóng viên đã liên hệ chính quyền thị trấn Hoành Điếm, song bộ phận trực tổng đài cho biết chưa nắm được sự việc và đề nghị tìm hiểu qua khu du lịch phim trường Hoành Điếm. Đại diện phim trường khẳng định: “Chúng tôi chưa nghe gì về việc này. Nếu thực sự có chuyện, chắc chắn chúng tôi đã biết từ trước".

Trên mạng xã hội, khán giả nhận thấy tài khoản ban đầu tung tin đã xóa toàn bộ bài đăng. Một blogger khác dẫn nhiều nguồn khẳng định tin đạo diễn phim ngắn họ Lý đột tử tại Hoành Điếm là sai sự thật.

Khoảng 21h tối 28/9, phóng viên liên hệ trực tiếp với cảnh sát sở tại. Cán bộ trực trả lời: “Thông tin lan truyền trên mạng về việc đạo diễn 28 tuổi họ Lý đột tử vì thức khuya hoàn toàn là bịa đặt. Bản thân anh ấy đang có mặt tại đồn để trình báo. Chúng tôi sẽ tiến hành điều tra".

Dù tin đạo diễn phim ngắn 28 tuổi tử vong ở Hoành Điếm được xác định là bịa đặt, nhiều ý kiến cho rằng sự việc vẫn gióng lên hồi chuông cảnh báo về tình trạng làm việc kiệt sức trong ngành điện ảnh, truyền hình.

Một diễn viên chia sẻ bản thân vừa quay xong phim cổ trang dài tập và hai phim ngắn ở Hoành Điếm. Các đoàn đều làm việc không kể ngày đêm, có lần lịch quay kéo dài gần 40 tiếng. Về đến nơi, anh phải lập tức nghỉ ngơi để tiếp tục quay quảng cáo nửa tháng liên tục, không dám nhận thêm phim ngắn vì cơ thể không kịp hồi phục.

Theo phản ánh, nhiều đoàn phim hiện đẩy nhanh tiến độ và siết chi phí, dẫn đến lịch trình dày đặc. Với phim ngắn, việc hoàn thành 100 tập trong 7 ngày, khối lượng cần vài tháng trở nên phổ biến tại Hoành Điếm.

Hậu trường không ít lần ghi nhận cảnh nhân viên chỉnh máy phải vác thiết bị nặng, làm việc hơn 20 tiếng mỗi ngày suốt một tuần không được nghỉ, chuyên viên trang điểm sau ca định trang vẫn tiếp tục 20 giờ làm việc, đạo diễn làm việc liên tục đến mức xuất huyết dạ dày.

Ngay cả diễn viên cũng đối mặt tình trạng quá giờ, cát-xê thấp, phải dùng thuốc để duy trì sức làm việc. Nhiều ý kiến kêu gọi đoàn phim cần dừng tình trạng quay xuyên ngày đêm, bởi mạng sống quan trọng hơn bất kỳ dự án nào.