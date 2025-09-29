"Anh Tạ" Phương Nam: Sau 10 năm không ai biết, giờ trên đường cũng đã có người nhận ra tôi

Sau thành công vang dội của Mưa Đỏ - bộ phim điện ảnh đã tạo nên "cơn địa chấn" thời gian qua, Phương Nam - nam diễn viên đảm nhận vai Tạ, đã nhận về lượng fan hùng hậu chỉ trong thời gian ngắn. Từ một gương mặt quen thuộc với những vai phụ, Phương Nam bỗng vụt sáng, trở thành "hiện tượng màn ảnh" bởi lối diễn mộc mạc, chân thực. Để tri ân tình cảm nồng nhiệt từ khán giả, mới đây anh đã quyết định tổ chức buổi fan meeting đầu tiên trong sự nghiệp, quy tụ hàng trăm người hâm mộ.

Ngay từ khi sự kiện chưa bắt đầu, khán phòng đã chật kín khán giả. Không ít fan đến từ các tỉnh xa, mang theo băng rôn, poster và cả những món quà đặc biệt dành cho nam diễn viên. Khoảnh khắc Phương Nam xuất hiện trong bộ trang phục giản dị cùng chiếc khăn đỏ đặc trưng khiến cả khán phòng vỡ òa.

Phương Nam xuất hiện bất ngờ khiến các fan thích thú

Phương Nam vẫn với diện mạo giản dị và chiếc khăn quàng quen thuộc xuất hiện tại buổi fan meeting

Không khí buổi fan meeting diễn ra sôi động, nhiều tiết mục được chuẩn bị sẵn để chiêu đãi người hâm mộ

Các khách mời xuất hiện cũng mang đến nhiều câu chuyện hài hước về Phương Nam

Buổi fan meeting không chỉ là nơi gặp gỡ mà còn đưa khán giả trở lại những thước phim xúc động. Trên màn hình lớn, các phân đoạn kinh điển của nhân vật Tạ lần lượt được phát lại, gợi nhiều cảm xúc lẫn lộn cho người hâm mộ. Nhiều khán giả chia sẻ họ như sống lại cùng Mưa Đỏ, vừa tự hào vừa bồi hồi khi thấy thần tượng tái hiện lại vai diễn ngay trên sân khấu.

Đặc biệt, Phương Nam cũng không quên gửi lời tri ân đến ekip Mưa Đỏ và toàn thể khán giả đã đồng hành, góp phần biến vai Tạ thành dấu ấn khó quên trong sự nghiệp của anh. Xen lẫn những phút giây xúc động là khoảnh khắc vui vẻ khi anh liên tục pha trò, xuống tận hàng ghế khán giả để giao lưu và selfie cùng fan.

Nam diễn viên bày nhiều trò trên sân khấu

Phương Nam cũng có những chia sẻ lần đầu về quãng thời gian chuẩn bị cho vai diễn

Người hâm mộ cùng khóc cùng cười với nam diễn viên

Rất đông người hâm mộ có mặt để ủng hộ "anh Tạ"

Một khoảnh khắc bất ngờ khiến khán phòng như vỡ òa chính là sự xuất hiện của bà xã Phương Nam. Trên sân khấu, Phương Nam còn có những chia sẻ đầy cảm xúc về chuyện tình yêu từ thuở ban đầu cho đến khi cả hai về chung một nhà.

Theo đó, Phương Nam cho biết gặp vợ vào năm 2018, lúc đó Hải Yến đang là người tìm kiếm diễn viên casting phim. Bà xã là người chủ động gọi đến Phương Nam và cả hai từ đó quen biết nhau. Trong phim, Phương Nam có cảnh gọi điện cho người nước ngoài và nam diễn viên đã lưu số điện thoại Hải Yến là "Jessica" để thực hiện cảnh quay. Cũng từ đó mà số điện thoại của bà xã trong danh bạ đến giờ vẫn là "Jessica".

Về chuyện động lòng với bà xã, Phương Nam kể là vào năm 2019, khi bước vào quán cà phê đã bắt gặp hình ảnh vợ đang làm việc. "Lúc đó cô ấy tóc ngang vai thôi, một tay thì cầm áo cho diễn viên, một tay thì nghe điện thoại xong ghi chép đủ thứ, hình ảnh đó xinh không thể tả. Thật sự lúc đó tôi bị hớp hồn. Lúc đó trong đầu tôi đã dặn mình là phải cưới người con gái này", Phương Nam kể.

Những chia sẻ của nam diễn viên khiến cả khán phòng hú hét. Khi nhiều người đồng thanh kêu vợ chồng hôn đi thì Phương Nam cũng đã tranh thủ thể hiện tình cảm ngọt ngào với người vợ đã hy sinh rất nhiều vì mình.

Phương Nam chia sẻ về khoảng thời gian hẹn hò bà xã

Phương Nam cho biết bà xã và con gái chính là nguồn động lực rất lớn cho nam diễn viên trong tất cả mọi việc

Buổi gặp gỡ khép lại trong tiếng reo hò không ngớt, cùng lời hẹn tái ngộ trong những dự án mới. Có thể nói, fan meeting đầu tiên này chính là minh chứng rõ ràng nhất cho tình cảm đặc biệt mà khán giả dành cho Phương Nam sau vai diễn để đời trong Mưa Đỏ. Song song đó, chúng tôi cũng đã có buổi chia sẻ ngắn với Phương Nam, nghe nam diễn viên tâm sự về thành quả lớn nhất trong sự nghiệp và những thay đổi về cuộc sống, công việc sau hiệu ứng từ Mưa Đỏ.

Về hành trình giảm cân, Phương Nam cho biết ban đầu mọi người nghĩ mình bị bệnh nên mới xuống cân mất kiểm soát. Tuy nhiên sau khi Mưa Đỏ ra mắt thì từ những bàn tán, mọi người bắt đầu dành tặng những lời khen, động viên. Nam diễn viên cho biết cảm thấy rất hạnh phúc vì nhiều người nhận ra mình. "Tôi rất vui vì có khi dừng đèn đỏ, có người bắt gặp và nhận ra tôi là anh Tạ. Tên anh Tạ đã gắn liền với tôi trong suốt 1 tháng qua, tôi cảm thấy rất may mắn và hạnh phúc khi vai diễn của mình và bộ phim Mưa Đỏ được ủng hộ nhiều đến vậy. Tôi nghĩ rằng mọi người sẽ quen với hình ảnh của anh Tạ trong một khoảng thời gian nữa".

Phương Nam chia sẻ sự thay đổi sau thành công của vai diễn trong Mưa Đỏ

Phương Nam cho biết quãng thời gian giảm cân rất khó khăn và căng thẳng. Nam diễn viên chia sẻ quá trình siết cân, bản thân dễ cáu gắt, khó chịu và dễ hoa mắt chóng mặt, khi áp lực nhất thì cũng chỉ có gia đình ở bên cạnh. Nói về việc học tiếng nói địa phương để làm tốt vai diễn, Phương Nam cũng chia sẻ dù có quê ở Thanh Hoá nhưng tính chất công việc nhiều năm, nên cách giao tiếp, giọng nói và câu chữ cũng không còn chuẩn chỉnh.

Vì vậy, nam diễn viên đã phải mất hơn 1 tháng để lấy lại thói quen dùng giọng Thanh Hoá. Hằng ngày Phương Nam trao đổi qua điện thoại với người thân quê Thanh Hoá để làm sao phát âm ra ngữ điệu chuẩn chỉnh nhất.

"Sau vai diễn anh Tạ, tôi đón nhận rất nhiều sự ủng hộ, tình cảm từ các đạo diễn và anh chị em trong nghề. Tôi rất biết ơn vì trước đó mọi người không biết Phương Nam là ai, và từ anh Tạ thì Phương Nam mới bước được nửa bước ra ánh sáng. Khi đọc những cảm nhận của mọi người dành cho mình trên mạng xã hội, tôi vô cùng hạnh phúc vì mình đã có sự đón nhận sau 10 năm làm nghề. Sau Mưa Đỏ, tôi cũng nhận nhiều lời mời của các anh chị lớn. Và tôi hi vọng trong tương lai sẽ có nhiều sự kết hợp với các đàn anh đàn chị trong nghề, trong đó có anh Trấn Thành".

Phương Nam cho biết quãng thời gian ép cân diễn ra vô cùng áp lực

Nam diễn viên hạnh phúc khi được nhiều khán giả đón nhận