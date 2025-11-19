Những bộ trang phục truyền thống từng gây sốt của mỹ nhân Việt tại Miss Universe

Trang phục dân tộc là một trong những phần thi quan trọng nhất tại Miss Universe. Việc Hương Giang chọn mặc áo dài trắng đơn giản khiến nhiều khác giả bất ngờ.
Năm 2024, Kỳ Duyên từng được đánh giá cao với bộ trang phục mang tên "Ngọc điệp kỳ nam". Trang phục lấy cảm hứng từ chiếc lọng bướm dưới thời triều Nguyễn vào thế kỷ 20. Xuất hiện trên sân khấu Miss Universe, nàng hậu có màn thể hiện tạo hiệu ứng đẹp mắt, lọt top 3 trang phục dân tộc ấn tượng nhất cuộc thi.
Hoa hậu Bùi Quỳnh Hoa lựa chọn thiết kế "Cô sen" cho phần thi trình diễn trang phục dân tộc tại Miss Universe 2023. Bộ trang phục dân tộc này được lấy cảm hứng từ trang phục hầu đồng trong nghi lễ thờ Mẫu của người Việt.
Trang phục “Chiếu Cà Mau” được hoa hậu Ngọc Châu mang theo dự thi tại Miss Universe 2022, lấy cảm hứng từ nét đẹp văn hóa và con người làng nghề dệt chiếu thủ công lâu đời. Thiết kế tạo được hiệu ứng đẹp mắt khi trình diễn trên sân khấu.
Tại Miss Universe lần thứ 70, Á hậu Kim Duyên mang theo trang phục dân tộc lấy cảm hứng từ món bánh Tét truyền thống. Thiết kế nhận được nhiều bàn tán của khán giả quốc tế.
Ở mùa giải năm 2021, Khánh Vân đem tới "Kén em" với ý nghĩa tôn vinh nghề dệt tơ tằm của Việt Nam. Trên sân khấu năm đó, khoảnh khắc đại diện Việt Nam bước ra từ chiếc kén màu trắng tinh khôi cũng khiến truyền thông đánh giá cao.
Á hậu Hoàng Thuỳ đem tới Miss Universe 2019 trang phục dân tộc lấy cảm hứng từ cà phê phin. Thiết kế trang phục dân tộc của đại diện Việt Nam thời điểm này cũng gây được nhiều chú ý.
Năm 2018, H'Hen Niê làm dậy sóng với trang phục dân tộc “Bánh mì”. Bộ trang phục của nàng hậu sinh năm 1992 khi đó gây tiếng vang trên truyền thông quốc tế và được báo Mỹ khen ngợi. Đây cũng là một điểm cộng giúp H'Hen Niê lọt vào top 5 chung cuộc.
Ngoài những trang phục đầu tư kỹ lưỡng, không ít người đẹp cũng chọn áo dài để xuất hiện tại đấu trường sắc đẹp này. Năm 2015, Phạm Hương khoác lên mình chiếc áo dài đen, với họa tiết tre, trúc, chim hạc. Chiếc mấn hình chim hạc được mạ vàng nguyên chất cũng là điểm nhấn giúp nàng hậu ghi điểm khi trình diễn trên sân khấu.
Năm 2017, Nguyễn Thị Loan chọn thiết kế áo dài có tên "Hồn Việt". Trang phục có điểm nhấn là hai chiếc nón lá khổng lồ giống đôi cánh cách điệu, phần cánh quạt với họa tiết trống đồng.
Trang phục áo dài "Vũ khúc hạc" của hoa hậu Thùy Lâm cũng giúp cô lọt vào danh sách 10 trang phục dân tộc ấn tượng nhất tại Miss Universe 2008.
Chung kết Miss Universe 2025 sẽ diễn ra ngày 21/11 tại Thái Lan.