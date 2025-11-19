Những bộ trang phục truyền thống từng gây sốt của mỹ nhân Việt tại Miss Universe

Ngoài những trang phục đầu tư kỹ lưỡng, không ít người đẹp cũng chọn áo dài để xuất hiện tại đấu trường sắc đẹp này. Năm 2015, Phạm Hương khoác lên mình chiếc áo dài đen, với họa tiết tre, trúc, chim hạc. Chiếc mấn hình chim hạc được mạ vàng nguyên chất cũng là điểm nhấn giúp nàng hậu ghi điểm khi trình diễn trên sân khấu.