Phiên toà xét xử các bị can liên quan đến vụ sản xuất, mua bán kẹo rau của Kera, trong đó có Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên làm tâm điểm thời sự trong ngày 19/11. Có 30 cá nhân, tổ chức được triệu tập tới tòa với tư cách là người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan. Tuy nhiên, chỉ có Phạm Thị Nhật Lệ (chị gái của Quang Linh Vlogs) và Trần Chí Tâm (trợ lý của Quang Linh Vlogs) có mặt. Trong số 28 cá nhân vắng mặt có nhiều lãnh đạo chủ chốt của Công ty Sen Vàng, gồm: Phạm Thị Kim Dung (Tổng Giám đốc Công ty Sen Vàng); Dương Đình Phan (Phó TGĐ Công ty Sen Vàng); Phạm Thị Việt Mỹ (Giám đốc phát triển kinh doanh Công ty Sen Vàng). Các cá nhân này chỉ cử người đại diện theo ủy quyền tham dự.

Trong quá trình đưa lời khai trước HĐXX, Thuỳ Tiên có nhắc đến công ty Sen Vàng - đơn vị quản lý cũ của cô. Theo đó, Thuỳ Tiên cho biết thời điểm thực hiện dự án kẹo Kera, cô vẫn thuộc quản lý của công ty Sen Vàng. Theo như thoả thuận 2 bên, công ty Sen Vàng sẽ hưởng 30% giá trị các hợp đồng thương mại của Thuỳ Tiên. Sen Vàng cũng sẽ là bên đứng ra đại diện Thuỳ Tiên ký các hợp đồng thương mại.

Tuy nhiên, trước khi vụ việc kẹo Kera đưa ra xét xử, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C01) đã kết luận công ty Sen Vàng không liên quan đến toàn bộ quá trình đàm phán, sản xuất kinh doanh, tiếp thị cũng như thu lợi nhuận từ sản phẩm kẹo Kera. Như vậy, tỷ lệ 30% chỉ áp dụng cho các hợp động thương mại đơn thuần, không liên quan đến ồn ào kẹo Kera của Thuỳ Tiên.

Thuỳ Tiên khai về hợp đồng, trách nhiệm của công ty Sen Vàng trong quá trình cả hai bên còn làm việc với nhau

Thuỳ Tiên xuất hiện trong phiên toà buổi chiều ngày 19/11

Trước những thông tin khiến công chúng hoang mang, phía Sen Vàng đã đưa ra thông báo nóng để làm rõ vai trò. Theo đó, trong văn bản, phía công ty lần nữa nhấn mạnh không hưởng lợi từ dự án kẹo Kera, đồng thời mong các đơn vị đưa thông tin đúng, khách quan liên quan đến vụ việc này: "Hiện tại, vụ án hình sự kẹo Kera đang được Tòa án Nhân dân TPHCM tiến hành xét xử công khai. Sau phiên xét xử sáng 19/11, một số thông tin, tin bài, ấn phẩm truyền thông, các nền tảng mạng xã hội xuất hiện việc nhắc đến hoặc gắn tên Công ty Sen Vàng vào vụ việc nói trên với những thông tin sai lệch, không đúng sự thật, và không được hiểu đúng theo bản chất của sự việc. Đáng chú ý hơn, một số tiêu đề cố ý gây hiểu sai bản chất vụ việc, cố ý khiến công chúng hiểu rằng Công ty Sen Vàng hưởng lợi từ việc kinh doanh kẹo Kera.

Trong khi đó, hồ sơ vụ án điều tra đã kết luận rõ Công ty Sen Vàng và các cá nhân của công ty hoàn toàn không hưởng lợi đến dự án kẹo Kera này của Tiên và Công ty Chị Em Rọt. Điều này gây ảnh hưởng tiêu cực đến uy tín, hình ảnh và hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Việc đưa tin theo hướng suy diễn như vậy tạo ra nhận thức sai lệch trong dư luận, gây tổn hại đến môi trường hoạt động của Công ty".

Bà Phạm Kim Dung nói riêng, công ty Sen Vàng nói chung không hưởng lợi từ việc kinh doanh kẹo Kera của Thuỳ Tiên

Hồi tháng 9/2025, khi xuất hiện những thông tin tương tự, công ty Sen Vàng đã ra thông báo:

Để tránh thông tin sai lệch, hiểu lầm chúng tôi xin trích dẫn nguyên văn kết luận của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C01): "Các cá nhân trên không tham gia bàn bạc, trao đổi trong quá trình sản xuất, quảng bá, giới thiệu, công bố sản phẩm kẹo Kera của Công ty Chị Em Rọt; không đàm phán, trao đổi các nội dung liên quan đến việc quảng bá sản phẩm kẹo Kera với các cổ đông của Công ty Chị Em Rọt; việc Tiên tham gia làm đại diện hình ảnh, quảng bá, giới thiệu cho nhãn hiệu Kera là việc làm cá nhân, không đại diện cho Công ty Sen Vàng. Chỉ đến ngày 07/3/2025, sau khi Tiên nhờ Công ty Sen Vàng (là đơn vị quản lý Tiên) ký hợp thức Hợp đồng dịch vụ với Công ty Chị Em Rọt để hợp thức hóa việc Tiên quảng bá kẹo Kera cho khách hàng từ tháng 12/2024 thì Dung mới chỉ đạo Phạm Thị Việt Mỹ và Thái Trần Minh Tâm soạn thảo hợp đồng và giao cho Dương Đình Phan ký Hợp đồng dịch vụ số 267/HĐDV/SV-2024 đề ngày 05/12/2024 để giúp giữ gìn hình ảnh cho Nguyễn Thúc Thùy Tiên, tránh ảnh hưởng đến Công ty Sen Vàng. Công ty Sen Vàng và 04 cá nhân không được hưởng lợi gì trong quá trình sản xuất, quảng bá, giới thiệu, công bố sản phẩm kẹo Kera và từ việc ký hợp đồng trên cho Nguyễn Thúc Thùy Tiên. Do đó, hành vi của Phạm Thị Kim Dung, Dương Đình Phan, Phạm Thị Việt Mỹ và Thái Trần Minh Tâm không cấu thành tội phạm, không có dấu hiệu đồng phạm với các bị can trong vụ án về tội "Lừa dối khách hàng", quy định tại Điều 198 Bộ luật Hình sự năm 2015". Kết luận trên thể hiện rõ Công ty Sen Vàng và Bà Phạm Thị Kim Dung hoàn toàn không biết, không liên quan đến toàn bộ quá trình đàm phán, sản xuất kinh doanh, tiếp thị cũng như thu lợi nhuận từ sản phẩm kẹo Kera. Chúng tôi trân trọng đề nghị các cơ quan báo chí, truyền thông đưa tin chính xác, khách quan, căn cứ vào kết luận điều tra chính thức của Cơ quan Cảnh sát điều tra – Bộ Công an. Việc đưa tin không đúng sự thật có thể gây hiểu lầm nghiêm trọng và ảnh hưởng tiêu cực đến hình ảnh doanh nghiệp cũng như cá nhân bà Phạm Thị Kim Dung.

Công ty Sen Vàng và các cá nhân ở công ty này không được hưởng lợi gì trong quá trình sản xuất, quảng bá, giới thiệu, công bố sản phẩm kẹo Kera từ việc ký hợp đồng trên cho Thùy Tiên. Do đó, hành vi của bà Phạm Thị Kim Dung và 4 cá nhân khác tại Công ty Sen Vàng không có dấu hiệu đồng phạm với các bị can trong vụ án về tội Lừa dối khách hàng.

Sen Vàng đã cắt hợp đồng với Thuỳ Tiên chỉ sau 1 ngày thông tin cô bị tạm giam được công bố

Hồi tháng 5/2025, công ty Sen Vàng đã công bố thông báo chấm dứt hợp đồng với Hoa hậu Thuỳ Tiên chỉ sau 1 ngày cô bị bắt tạm giam. Văn bản từ công ty Sen Vàng cũng nêu rõ: "Công ty Sen Vàng chính thức chấm dứt Hợp đồng với bà Nguyễn Thúc Thùy Tiên kể từ ngày 20/5/2025 theo đúng các điều khoản đã thỏa thuận và đúng quy định pháp luật.

Công ty Sen Vàng xin khẳng định mọi hoạt động hợp tác kinh doanh, phân chia lợi nhuận và đầu tư cổ phần của bà Nguyễn Thúc Thùy Tiên với các cá nhân, tổ chức bên ngoài đều do bà Nguyễn Thúc Thùy Tiên tự quyết định, thực hiện với tư cách cá nhân và Công ty Sen Vàng không tham gia, không đại diện, không có bất kỳ lợi ích kinh tế nào. Việc chấm dứt hợp đồng này là một thủ tục pháp lý bắt buộc, xuất phát từ các tình tiết hiện hành, không phản ánh quan điểm cá nhân hay sự phủ nhận giá trị của cá nhân bà Nguyễn Thúc Thùy Tiên trong quá khứ".