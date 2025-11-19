Sau phần thi National Costume diễn ra vào trưa 19/11, tối cùng ngày sân khấu Miss Universe 2025 tiếp tục bùng nổ khi hơn 120 thí sinh bước vào vòng Bán kết. Các người đẹp đồng loạt xuất hiện với bikini nóng bỏng, khoe trọn hình thể gợi cảm cùng những bước catwalk tràn đầy năng lượng. Bầu không khí trong khán phòng rực lửa ngay từ khoảnh khắc mở màn, tiếng hô vang từ khán giả khiến màn trình diễn càng thêm cuồng nhiệt.

Giữa dàn thí sinh quốc tế, đại diện Miss Universe Vietnam - Nguyễn Hương Giang - gây ấn tượng với màn xuất hiện tự tin và rạng rỡ. Sau một buổi sáng đầy cảm xúc với phần thi National Costume, buổi tối Hương Giang tiếp tục giữ phong độ khi bước ra sân khấu bikini với thần thái tươi sáng và nụ cười rạng ngời. Cô di chuyển chắc nhịp, kiểm soát hình thể tốt và giữ biểu cảm tự nhiên. So với phần thi swimsuit trước đó thì lần trình diễn này của Hương Giang đã tròn trịa hơn.

Tại khu vực khán đài, nhiều đồng nghiệp, KOL và khán giả Việt cũng có mặt để cổ vũ cho Hương Giang. Tiếng hô vang từ cộng đồng fan Việt càng khiến màn trình diễn trở nên sôi động và tiếp thêm động lực cho cô nàng sải bước.

Phần thi bikini của Hương Giang tại bán kết Miss Universe (Nguồn: Fpt Play)

Dù Miss Universe 2025 quy tụ dàn thí sinh mạnh, đại diện Miss Universe Vietnam vẫn để lại dấu ấn riêng nhờ phong thái tự tin, sự điềm tĩnh sau nhiều năm kinh nghiệm cũng như nguồn năng lượng tích cực xuyên suốt hành trình. Sự ủng hộ cuồng nhiệt từ khán giả lẫn nghệ sĩ Vbiz càng cho thấy sức hút của Hương Giang tại đấu trường nhan sắc quốc tế năm nay.

Hương Giang có phần thi tự tin, sải bước đầy năng lượng

So với phần thi phụ cách đây ít ngày thì đại diện Miss Universe Vietnam nay đã có màn trình diễn tròn trịa hơn

Một trong những khoảnh khắc đặc biệt nhất tại đêm bán kết là màn xuất hiện của đại diện UAE. Khác với thiết kế bikini, cô lựa chọn bộ trang phục kín đáo toàn thân. Đây là bộ đồ được thiết kế riêng nhằm phù hợp với quy định tôn giáo về sự kín đáo và chuẩn mực trong ăn mặc.

Sự xuất hiện của đại diện UAE được khán giả dành nhiều tràng pháo tay, bởi sự tự tin và thái độ chuyên nghiệp dù cách thể hiện khác biệt hoàn toàn với số đông. Đây cũng là minh chứng rõ nét cho tinh thần đa dạng văn hóa của Miss Universe - nơi mọi thí sinh đều được tôn trọng bản sắc và giá trị riêng.

Miss Universe UAE mặc kín bưng thi bikini (Nguồn: Fpt Play)

Sau phần thi bikini, Hương Giang và các mỹ nhân sẽ tiếp tục trình diễn thiết kế dạ hội. Nàng hậu diện mẫu váy ôm sát với kỹ thuật đính kết cầu kỳ, kết hợp layout trang điểm sắc sảo cùng kiểu tóc búi thấp cổ điển, tạo tổng thể vừa sang trọng vừa hiện đại.

Khi bước ra sân khấu, Hương Giang giữ nhịp catwalk ổn định, chuyển động mượt mà, từng khoảnh khắc xoay người hay mỉm cười cho thấy sự kiểm soát tốt về biểu cảm và thần thái. Một số góc máy cận ghi lại nụ cười nhẹ cùng ánh mắt sắc khiến màn thể hiện của cô càng thêm nổi bật. Nhìn chung, phần trình diễn dạ hội của Hương Giang nhận nhiều lời khen từ khán giả theo dõi trực tiếp.

Phần thi dạ hội của Hương Giang tại bán kết Miss Universe (Nguông: Fpt Play)

Hương Giang cực slay trong phần thi dạ hội

Trước đó, Hương Giang đã ghi điểm mạnh khi trình diễn thiết kế trang phục dân tộc đầy ý nghĩa. Không chọn thiết kế cầu kỳ hay nặng nề, Hương Giang xuất hiện đầy duyên dáng trong tà áo dài trắng truyền thống. Cô đẩy theo một chiếc xe đạp có giỏ hoa phượng và chiếc nón lá - những hình ảnh gắn liền với ký ức học trò Việt Nam.

Khoảnh khắc Hương Giang bước ra trong nền nhạc nhẹ nhàng, gương mặt rạng ngời cùng mái tóc dài suôn mượt đã nhanh chóng ghi điểm. Phong thái nhẹ nhàng, dịu dàng nhưng vẫn đậm nét tự tin khiến Miss Universe Vietnam nổi bật theo cách rất riêng giữa những thiết kế dân tộc hoành tráng của dàn thí sinh.

Hương Giang trình diễn thiết kế trang phục dân tộc

Sau khi đêm bán kết khép lại, người hâm mộ nhan sắc và các chuyên trang sắc đẹp sẽ có bức tranh toàn cảnh về các thí sinh có cơ hội intop. Với màn trình diễn ổn áp cùng với kết quả voting, fan Việt đặt nhiều kỳ vọng Hương Giang sẽ có vị trí tốt trong đêm chung kết. Đêm thi quyết định diễn ra vào ngày 21/11 tới.