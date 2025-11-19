Nữ ca sĩ đình đám bị quay lén ngay giữa sự kiện, kẻ biến thái thú nhận hành vi nhưng hình phạt lại quá nhẹ

Sáng 18/11, tờ Koreaboo đưa tin, 1 thành viên của nhóm nhạc nữ nổi tiếng Nhật Bản KissBee vừa trở thành nạn nhân trong vụ việc quay lén gây chấn động dư luận xứ sở hoa anh đào. Tại sự kiện mới đây, 1 người đàn ông đã bị phát hiện đang thực hiện hành vi lén lút chụp ảnh dưới váy 1 thành viên trong KissBee.

Theo tuyên bố từ công ty quản lý, tên biến thái đã thú nhận hành vi phản cảm đáng lên án của mình sau khi bị nhân viên tại sự kiện phát giác. Kết quả, người đàn ông này đã bị cấm tham gia tất cả các sự kiện của KissBee kể từ nay về sau. Đồng thời, công ty chủ quản cam kết sẽ thực hiện các biện pháp tăng cường an ninh để bảo vệ KissBee trong các sự kiện. Đến nay, truyền thông giữ kín danh tính của thành viên KissBee bị biến thái quấy rối tại sự kiện nhằm bảo vệ danh dự cho nữ idol.

1 thành viên trong nhóm nhạc thần tượng nữ đình đám KissBee vừa bị biến thái quay lén tại sự kiện

Đại diện của nhóm nhạc nữ KissBee cho biết thêm họ đã trình báo vụ việc của tên biến thái tới cảnh sát. Tuy nhiên, người đàn ông quay lén không bị bắt giữ do hành vi của hắn không thuộc diện bị xử lý theo quy định của pháp luật hiện hành tại Nhật Bản. Công ty quản lý bày tỏ sự thất vọng sâu sắc về động thái từ phía cảnh sát, đồng thời khẳng định họ sẽ vẫn thực hiện các hành động pháp lý nếu có thành viên trong nhóm bị quấy rối, quay lén trong tương lai

Trên trang cá nhân, Ooe Rena (KissBee) đã chính thức lên tiếng về sự việc 1 thành viên trong nhóm bị quấy rối trong sự kiện mới đây: "Tại 1 sự kiện của nhóm chúng tôi gần đây, có kẻ đã bí mật chụp ảnh dưới váy 1 thành viên. Sự kiện đáng nhẽ phải là hoạt động vui vẻ nơi chúng tôi trải qua khoảng thời gian quý giá và ý nghĩa bên những người hâm mộ yêu quý. Thế nhưng, thật đáng thất vọng khi 1 sự cố ngoài ý muốn lại xảy ra. Để đảm bảo những chuyện như thế không bao giờ xảy ra trong tương lai, tôi hy vọng người hâm mộ hãy cùng chúng tôi tạo ra 1 không gian tuyệt vời nơi mọi người đều có thể cảm thấy an toàn và vui vẻ".

Ooe Rena bày tỏ sự thất vọng trước việc 1 người chị em trong nhóm bị quay lén, đồng thời yêu cầu người hâm mộ cùng nhau tạo ra 1 môi trường an toàn để đảm bảo sự kết nối bền vững giữa idol và fan trong tương lai

Đây không phải lần đầu tiên vụ việc sao nữ châu Á bị quay lén trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội. Còn nhớ hồi đầu năm 2024, công chúng phẫn nộ khi Sooyoung (SNSD) bị quay lén trong khi biểu diễn vở nhạc kịch Wife. Theo nguồn tin, 1 khán giả nam thường xuyên xem điện thoại, không chú ý đến vở kịch nhưng đã bất ngờ rút máy ảnh chụp cảnh Sooyoung thay quần áo bên cánh phải sân khấu, lúc vở kịch tạm nghỉ.

1 thần tượng đình đám nhà SM khác là Winter (nhóm aespa) cũng từng trở thành nạn nhân của kẻ quay lén. Trong video hậu trường quay quảng cáo của nữ ca sĩ hồi tháng 4/2021, khán giả phát hiện 1 nhân viên đi phía sau và mở camera điện thoại cố ý chụp ảnh dưới váy Winter.

Trước đó, nữ thần lai Nancy (MOMOLAND) bị phát tán ảnh chụp lén trong phòng thay đồ tại lễ trao giải Asia Artist Awards hồi năm 2019. Công ty quản lý của nữ idol cho biết tấm hình được phát tán, rao bán kèm với những bình phẩm phản cảm về cơ thể nữ thần tượng trên 1 diễn đàn có hơn 500 thành viên và sau đó xuất hiện tràn lan trên mạng xã hội.

Nhiều sao nữ châu Á như Sooyoung...

... và Nancy từng trở thành nạn nhân của kẻ quay lén

Nam nhân viên cố ý chụp ảnh dưới váy của Winter, khiến fan không khỏi phẫn nộ

Nguồn: Koreaboo