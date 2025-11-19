Lời nói sau cùng của Thuỳ Tiên:

Chiều 19/11, phiên toà xét xử vụ án kẹo Kera tiếp tục diễn ra. Lúc 13h30, phiên toà chính thức bắt đầu. Luật sư của các bị cáo đã đưa ra một số luận điểm mong muốn hội đồng xét xử có thể xem xét tình tiết giảm nhẹ mức án. Sau đó, từng bị cáo có chia sẻ sau cuối trước khi HĐXX chính thức tuyên án.

Tại toà, Thuỳ Tiên gửi lời xin lỗi sâu sắc đến khách hàng, những người yêu thương và tin tưởng bị cáo mua và sử dụng các sản phẩm kém chất lượng. Thuỳ Tiên cho biết ý tưởng sản phẩm kẹo Kera bắt nguồn từ mục đích tích cực, nhưng trong quá trình sản xuất vì sự thiếu hiểu biết, non nớt, vội vàng và thiếu trách nhiệm mà gây ra thiệt hại cho mọi người.

Thuỳ Tiên nói: "Lời đầu tiên, bị cáo muốn gửi lời xin lỗi chân thành sâu sắc đến những khách hàng, những người yêu thương, tin tưởng bị cáo vì sự quảng cáo của bị cáo mà đã sử dụng sản phẩm gây ảnh hưởng sức khoẻ của mình. HĐXX có hỏi bị cáo nếu biết có làm hay không, bị cáo đã trả lời ở góc độ pháp luật không có chữ nếu. Bị cáo hiểu rõ sai phạm của mình.

Bị cáo làm từ thiện là để giúp đỡ mọi người chứ không phải đỡ cho những cái sai của mình. Mong HĐXX xem xét, giảm nhẹ cho các cổ đông trong tập đoàn Chị Em Rọt. Mọi người thật sự bắt đầu dự án này với mục đích tốt đẹp. Thời điểm khi lùm xùm chưa diễn ra, mọi người đã cho triển khai ý tưởng tự làm một trang trại riêng và giúp cho đồng bào dân tộc thiểu số, dạy họ cách canh tác và trả lương cho họ hằng tháng. Mọi người cũng mong muốn dự án kinh doanh giúp cho mình và giúp cho người giống như cách mọi người đã làm cho người dân Angola nhưng chỉ vì cách triển khai thiếu hiểu biết về pháp luật, quá non nớt, quá vội vàng và đặc biệt là thiếu trách nhiệm.

Đây là bài học rất lớn dành cho bị cáo và các cổ đông tập đoàn Chị Em Rọt cũng như tất cả mọi người. Lời cuối cùng bị cáo cảm ơn cơ quan điều tra đã phát hiện kịp thời, giúp cho sản phẩm kém chất lượng không tràn lan trên thị trường".

Lời sau cuối của Thuỳ Tiên (Clip: Di Anh)

Trong buổi chiều của phiên xét xử Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên, các diễn biến bên trong phiên toà thu hút sự quan tâm cuả công chúng. Hoa hậu Thuỳ Tiên được 2 luật sư là Nguyễn Quốc Cường, Nguyễn Hữu Giang bào chữa. Trong phần cung cấp những căn cứ thể hiện vai trò của Thuỳ Tiên trong vụ án, luật sư là Nguyễn Quốc Cường đã nhắc về số tiền lợi nhuận bất chính mà Thuỳ Tiên nhận được tính đến thời điểm này.

Theo đó, Luật sư Nguyễn Quốc Cường nói: "Trong hồ sơ vụ án, cơ quan điều tra đã làm rõ khi Tiên quay những clip quảng cáo ở nhà máy hay vùng trồng rau ở Đà Lạt thì toàn bộ lịch trình, kịch bản được nhận từ chị Nguyễn Hoàng Anh. Tại các buổi livestream bán hàng của Thuỳ Tiên, Quang Linh hay Hằng thì tại phiên toà hôm nay, hội đồng xét xử cũng đã làm rõ vấn đề các bị cáo đã nhận được kịch bản từ bộ phận marketing của công ty, các bị cáo chỉ là người thể hiện theo kịch bản, có đóng góp chỉnh sửa.

Mặc dù bị cáo chấp nhận với cáo trạng và các lời luận tội của các vị đại diện viện kiểm sát. Tuy nhiên, có vấn đề đề nghị hội đồng xét xử xem xét về lợi nhuận thực tế các bị cáo nhận được. Với con số, cách tính của cơ quan chức năng thì không bị cáo nào tranh luận về con số thu lợi bất chính này. Tuy nhiên, chúng ta cần nhìn nhận thực tế, các bị cáo nói chung, và Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên nói riêng chưa nhận được số tiền thực tế. Ngoại từ 6,8 triệu gắn giỏ hàng trên sàn thương mại điện tử. Và bản thân Thuỳ Tiên cũng không phải là người quản lý tài khoản, số tiền mà công ty báo lượt hàng hoá mang về. Mục đích sử dụng số tiền thu về từ công ty Chị em Rọt thì bản thân Thuỳ Tiên cũng hoàn toàn không biết rõ".

Theo thông tin từ luật sư bào chữa, Thuỳ Tiên chỉ mới thu lợi bất chính 6,8 triệu đồng từ việc gắn giỏ hàng

Liên quan đến vai trò, trách nhiệm của Thuỳ Tiên ở công ty thì vị luật sư này nói: "Bị cáo Thuỳ Tiên hoàn toàn không được phân công vai trò kiểm tra, giám sát, không xây dựng kịch bản cũng như không biết. Lỗi của Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên cũng đã thừa nhận tại phiên toà hôm nay, đúng ra theo quy định của pháp luật thì những điều này bị cáo phải biết. Lỗi của bị là thể hiện ý thức quá chủ quan.

Từ những căn cứ và dẫn chứng nêu trên, chứng minh bị cáo Thuỳ Tiên chỉ là người thực hành giản đơn trong vụ án này. Tôi đề nghị hội đồng xét xử xem xét để tạo cơ hội cho bị cáo mau chóng hoà nhập với xã hội và trở thành người có ích".

Tiếp theo đó, luật sư Nguyễn Hữu Giang trình bày những tình tiết giảm xem xét giảm nhẹ, trong đó có gần 300 đơn của người hâm mộ, yêu mến Nguyễn Thúc Thùy Tiên xin xem xét giảm nhẹ mức án cho bị cáo. Luật sư đề nghị hội đồng xét xử xem xét cho Thùy Tiên được cải tạo không giam giữ dưới 3 năm để bị cáo có cơ hội sớm trở về với gia đình, sửa chữa lỗi lầm và giúp ích cho xã hội.