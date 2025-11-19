Siêu thảm đỏ Rồng Xanh 2025: Hyun Bin - Son Ye Jin chiếm trọn spotlight, Yoona (SNSD) rực rỡ như đóa hoa hồng

Sau bao ngày chờ đợi, cuối cùng Lễ trao giải điện ảnh Rồng Xanh 2025 (Blue Dragon Film Awards) đã chính thức diễn ra trong sự hân hoan của người hâm mộ. Thảm đỏ lễ trao giải quy tụ hàng loạt tên tuổi đình đám như Hyun Bin - Son Ye Jin, Yoona (SNSD), Lee Chae Min, Han Ji Min, Lee Je Hoon, Ahn Bo Hyun...
Mọi sự chú ý trên thảm đỏ Rồng Xanh năm nay đã thuộc về đôi vợ chồng Hyun Bin và Son Ye Jin. Kể từ Baeksang 2020, đây mới là lần đầu tiên cặp đôi này cùng đi dự lễ trao giải. Dù không sánh đôi bên nhau nhưng Hyun Bin vẫn đủ gây sốt với visual bảnh bao, còn Son Ye Jin diện váy lưới, để tóc ngắn chưa từng có, đem đến hình ảnh cực kỳ táo bạo và mới mẻ. Cặp đôi Ngự Trù Của Bạo Chúa cũng hot không kém khi Yoona (SNSD) diện váy đỏ rực rỡ như đóa hoa hồng, xinh đẹp ngút ngàn, chấp mọi ống kính zoom cận. "Chôn ha" Lee Chae Min nổi bật với thân hình chuẩn mẫu, chiều cao 1m90 cùng gương mặt chuẩn "bạch mã hoàng tử" đầy thu hút.