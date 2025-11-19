Trong buổi chiều của phiên xét xử Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên, các diễn biến bên trong phiên toà thu hút sự quan tâm cuả công chúng. Hoa hậu Thuỳ Tiên được 2 luật sư là Nguyễn Quốc Cường, Nguyễn Hữu Giang bào chữa. Trong phần cung cấp những căn cứ thể hiện vai trò của Thuỳ Tiên trong vụ án, luật sư là Nguyễn Quốc Cường đã nhắc về số tiền lợi nhuận bất chính mà Thuỳ Tiên nhận được tính đến thời điểm này.

Theo đó, Luật sư Nguyễn Quốc Cường nói: "Trong hồ sơ vụ án, cơ quan điều tra đã làm rõ khi Tiên quay những clip quảng cáo ở nhà máy hay vùng trồng rau ở Đà Lạt thì toàn bộ lịch trình, kịch bản được nhận từ chị Nguyễn Hoàng Anh. Tại các buổi livestream bán hàng của Thuỳ Tiên, Quang Linh hay Hằng thì tại phiên toà hôm nay, hội đồng xét xử cũng đã làm rõ vấn đề các bị cáo đã nhận được kịch bản từ bộ phận marketing của công ty, các bị cáo chỉ là người thể hiện theo kịch bản, có đóng góp chỉnh sửa.

Mặc dù bị cáo chấp nhận với cáo trạng và các lời luận tội của các vị đại diện viện kiểm sát. Tuy nhiên, có vấn đề đề nghị hội đồng xét xử xem xét về lợi nhuận thực tế các bị cáo nhận được. Với con số, cách tính của cơ quan chức năng thì không bị cáo nào tranh luận về con số thu lợi bất chính này. Tuy nhiên, chúng ta cần nhìn nhận thực tế, các bị cáo nói chung, và Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên nói riêng chưa nhận được số tiền thực tế. Ngoại từ 6,8 triệu gắn giỏ hàng trên sàn thương mại điện tử. Và bản thân Thuỳ Tiên cũng không phải là người quản lý tài khoản, số tiền mà công ty báo lượt hàng hoá mang về. Mục đích sử dụng số tiền thu về từ công ty Chị em Rọt thì bản thân Thuỳ Tiên cũng hoàn toàn không biết rõ".

Luật sư của Thuỳ Tiên cho biết cô có lỗi do chủ quan trong quá trình hợp tác dự án kẹo Kera

Theo thông tin từ luật sư bào chữa, Thuỳ Tiên chỉ mới thu lợi bất chính 6,8 triệu đồng từ việc gắn giỏ hàng

Liên quan đến vai trò, trách nhiệm của Thuỳ Tiên ở công ty thì vị luật sư này nói: "Bị cáo Thuỳ Tiên hoàn toàn không được phân công vai trò kiểm tra, giám sát, không xây dựng kịch bản cũng như không biết. Lỗi của Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên cũng đã thừa nhận tại phiên toà hôm nay, đúng ra theo quy định của pháp luật thì những điều này bị cáo phải biết. Lỗi của bị là thể hiện ý thức quá chủ quan.

Từ những căn cứ và dẫn chứng nêu trên, chứng minh bị cáo Thuỳ Tiên chỉ là người thực hành giản đơn trong vụ án này. Tôi đề nghị hội đồng xét xử xem xét để tạo cơ hội cho bị cáo mau chóng hoà nhập với xã hội và trở thành người có ích".

Tiếp theo đó, luật sư Nguyễn Hữu Giang trình bày những tình tiết giảm xem xét giảm nhẹ, trong đó có gần 300 đơn của người hâm mộ, yêu mến Nguyễn Thúc Thùy Tiên xin xem xét giảm nhẹ mức án cho bị cáo. Luật sư đề nghị hội đồng xét xử xem xét cho Thùy Tiên được cải tạo không giam giữ dưới 3 năm để bị cáo có cơ hội sớm trở về với gia đình, sửa chữa lỗi lầm và giúp ích cho xã hội.

Hoa hậu Thuỳ Tiên được đề nghị xem xét giảm nhẹ để sớm tái hoà nhập với cộng đồng, giúp ích cho xã hội

Trước khi phiên toà xét xử diễn ra, Hoa hậu Thuỳ Tiên đã chủ động nhờ gia đình, cụ thể là bố nộp tiền khắc phục hậu quả 3,2 tỷ đồng. Trong quá trình điều tra, cô thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, nhân thân tốt, chưa có tiền án, tiền sự và có nhiều hoạt động thiện nguyện trong suốt những năm qua. VKSND ghi nhận tình tiết "Người phạm tội là người có thành tích xuất sắc trong sản xuất, chiến đấu, học tập hoặc công tác" cho Hoa hậu Thuỳ Tiên. Cụ thể, vào năm 2022, Thùy Tiên từng được tặng Bằng khen Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2021 ở lĩnh vực văn hoá nghệ thuật.

Theo cáo trạng, thực phẩm bổ sung SuperGreens Gummies ("kẹo Kera") là sản phẩm của Công ty Chị Em Rọt đăng ký nhãn hiệu, đứng tên trên bản tự công bố sản phẩm ngày 17/12/2024, do Công ty Asia sản xuất theo hợp đồng gia công và đóng gói ngày 26/11/2024. Công ty Chị Em Rọt là chủ sở hữu sản phẩm và trực tiếp kinh doanh nên phải chịu trách nhiệm về an toàn thực phẩm, quy cách, phẩm chất, công dụng như hồ sơ tự công bố sản phẩm cũng như việc quảng bá bán sản phẩm. Trong suốt quá trình Công ty Asia sản xuất kẹo KeraLê Tuấn Linh, Lê Thành Công, Nguyễn Thị Thái Hằng, Phạm Quang Linh và Nguyễn Thúc Thùy Tiên đã không kiểm tra, giám sát chất lượng sản phẩm, biết rõ hàm lượng chất xơ trong 1 viên kẹo Kera rất thấp, chỉ chiếm tỉ lệ 0,935%/1 viên kẹo, không có nhiều tác dụng bổ sung chất xơ cho người kén ăn rau, biết rõ Công ty Asia không có vùng nguyên liệu đạt chuẩn Vietgap; không biết nguồn gốc, thành phần nguyên liệu được sử dụng để sản xuất và hoàn toàn không có bằng chứng khoa học hay căn cứ để xác định "1 viên kẹo bằng một đĩa rau", nhưng vẫn ban hành bản tự công bố sản phẩm, trong đó có 10 loại bột rau, củ, quả chiếm tỉ lệ 28,43%. Đồng thời, các bị can đã cùng thống nhất xây dựng kịch bản, quay video vùng nguyên liệu do Công ty Asia đi thuê để giới thiệu, quảng bá sản phẩm kẹo Kera trên các nền tảng mạng xã hội với những thông tin gian dối, không đúng sự thật về nguồn gốc nguyên liệu, công nghệ sản xuất, hàm lượng chất xơ và công dụng sản phẩm. Quá trình họp bàn xây dựng phương án kinh doanh, Lê Thành Công đưa ra ý tưởng kinh doanh sản phẩm kẹo làm từ nguyên liệu rau củ quả sạch để tiêu thụ nông sản trong nước. Đồng thời Công đặt vấn đề cho Nguyễn Thúc Thùy Tiên tham gia góp vốn cùng hoạt động, cáo trạng nêu. Sau khi trao đổi, các cổ đông Công ty Chị Em Rọt và hoa hậu Thùy Tiên thống nhất thành lập thêm Công ty cổ phần Kera Việt Nam để lấy pháp nhân phân phối sản phẩm kẹo rau củ. Tuy nhiên do không kịp làm thủ tục thành lập, nên Công ty Chị Em Rọt sử dụng nhóm KOL lấy làm pháp nhân để ký hợp đồng thuê Công ty Asia sản xuất kẹo Kera nhằm kịp ra mắt, công bố, bán hàng. Từ ngày 12/12/2024 đến 14/3/2025, đã có 56.385 khách hàng tin tưởng mua tổng số 129.617 hộp kẹo Kera, thu tổng số tiền hơn 17,5 tỷ đồng, thu lợi bất chính số tiền 12,4 tỷ đồng.



