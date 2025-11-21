Sáng nay (21/11), fan sắc đẹp đang chấm hóng từng giây để theo dõi diễn biến show Chung kết Miss Universe 2025 Thái Lan. Lần hiếm hoi trong lịch sử nhan sắc Việt, một Miss Universe Việt Nam nhận được sự ủng hộ nhiệt từ từ khán giả lẫn đồng nghiệp. Những ngày qua, hàng loạt nghệ sĩ và influencer đồng loạt lên đường sang Thái Lan để trực tiếp cổ vũ Hương Giang. Sự góp mặt của những nhân vật này đã khiến sảnh chờ rộn ràng, không có ồn nhất, chỉ có ồn hơn - và tất cả đều sẵn sàng hô vang "Việt Nam!" trong "trận" cuối hôm nay.

Xuất hiện từ rất sớm, Chi Pu nhanh chóng thu hút ánh nhìn với outfit thanh lịch, makeup nhẹ nhàng, cô cũng đã bật chế độ để "quẩy". "Chiếc loa phường" Hoà Minzy diện áo dài, rạng rỡ, tay xách theo cờ đỏ sao vàng, tinh thần "máu chiến" hiện rõ từng khoảnh khắc. Erik cùng Tuấn Ngọc cũng có mặt trong đoàn, cả hai giữ phong thái lịch lãm, thân thiện với fan, liên tục gửi lời chúc chiến thắng đến Hương Giang.

Hoà Minzy cho biết "cổ họng dựt dựt", nhìn thế này là biết "chiến" cỡ nào

Hoà Minzy diện áo dài, check in tại Thái Lan vào sáng nay

Mới khởi động thôi mà Hoà Minzy đã rần rần cỡ này

Hà Tâm Như mang theo cả nắp vung, rần rần cổ vũ người chị thân thiết

Cặp đôi Ninh Dương Story, Tuấn Ngọc, Chi Pu thân thiết với Hương Giang ở show Hàng Xóm Mới cũng có mặt

Không chỉ có nghệ sĩ, hội TikToker đình đám như Long Chun, Bé 7, Bé Duy và Call Me Duy... cũng biến sảnh chờ thành sàn catwalk. Long Chun vừa xuất hiện đã khiến khu vực trở nên náo nhiệt với màn tương tác vui nhộn quen thuộc. Bé 7 và Bé Duy thì lựa chọn phong cách thời thượng, tạo cảm giác như đang bước vào một sự kiện fashion week. Call Me Duy vừa lên đồ chặt chém vừa livestream liên tục, cập nhật hành trình cổ vũ để cộng đồng mạng theo dõi từng giây.

Bộ 3 Long Chun - Bé 7 và Dương Quốc Mỹ "cover" lại những bộ trang phục gây bão của Hương Giang

Chưa bao giờ đoàn cổ vũ tại Miss Universe lại rộn ràng như hôm nay

Dương Quốc Mỹ và "Hương Giang pha ke" Long Chun

Những chiếc "loa phường" chính hiệu là đây

Hừng hực thế này, thật sự không có ồn nhất, chỉ có ồn hơn

Màu cờ sắc áo Việt Nam phủ kín sảnh cổ vũ tại Thái Lan

Dù kết quả tối nay ra sao, ở thời điểm này có thể thấy Hương Giang đã chiến thắng trong lòng người hâm mộ, những người quan tâm cô. Sự yêu thương, ủng hộ của nghệ sĩ, bạn bè đồng nghiệp và khán giả là điều không phải ai cũng có được. Miss Universe Việt Nam đã mang đến một hành trình đầy cảm hứng, nỗ lực và bản lĩnh – và đoàn cổ vũ "khủng" sáng nay chính là lời khẳng định rõ ràng nhất rằng cô không hề đơn độc tại đấu trường quốc tế.