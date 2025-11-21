Chiều 20/11, Hoa hậu Lê Hoàng Phương đã lên tiếng thông báo chính thức một thông tin vô cùng quan trọng. Người đẹp sinh năm 1995 cho biết thời gian gần đây người tên H.A.T sử dụng danh nghĩa là trợ lý của cô để thực hiện một số công việc dù đã không còn làm việc chung từ ngày 17/11/2025.

Cô chia sẻ: "Ông H.A.T - người từng hỗ trợ Lê Hoàng Phương trong một số hoạt động - đã không còn làm việc, cộng tác hoặc đại diện cho Lê Hoàng Phương kể từ ngày 17/11/2025. Gần đây, chúng tôi ghi nhận thông tin ông T sử dụng danh nghĩa “trợ lý của Lê Hoàng Phương” để thực hiện một số công việc vượt ngoài phạm vi đã thỏa thuận. Những hoạt động này không được thông báo trước và không có sự chấp thuận của Lê Hoàng Phương. Để đảm bảo tính minh bạch và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của bản thân, đối tác, Lê Hoàng Phương chính thức khẳng định đã chấm dứt mọi hợp tác với ông H.A.T từ ngày 17/11/2025".

Hoa hậu Lê Hoàng Phương cho biết cô không chịu trách nhiệm với bất kỳ nội dung hay hoạt động nào do cá nhân ông T tự ý thực hiện. "Từ thời điểm này, mọi phát ngôn, hành vi, giao dịch hoặc liên hệ do ông Huỳnh Anh Tuấn thực hiện - kể cả việc ông ấy có tự lấy danh nghĩa “trợ lý của Lê Hoàng Phương” trước hoặc sau ngày 17/11/2025 - đều không đại diện cho quan điểm, ý chí của Hoàng Phương.

Lê Hoàng Phương không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ nội dung hay hoạt động nào do cá nhân ông Tuấn tự ý thực hiện. Trân trọng cảm ơn quý khán giả và đối tác đã luôn tin tưởng và đồng hành cùng Lê Hoàng Phương ạ", cô cho hay.

Hoa hậu Lê Hoàng Phương lên tiếng thông báo khi người H.A.T thực hiện một số công việc không có sự đồng thuận của cô dù đã ngưng làm việc chung

Người đẹp 9x khẳng định người này đã không còn làm việc, cộng tác hoặc đại diện cho cô từ ngày 17/11/2025

Lê Hoàng Phương là gương mặt quen thuộc tại các đấu trường nhan sắc. Cô từng lọt top 5 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 và trước đó, vào năm 2019, cũng đạt thành tích top 10 tại cuộc thi này. Tháng 8/2023, người đẹp xuất sắc đăng quang Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2023. Đại diện Việt Nam thi Miss Grand International 2023 trên sân nhà, Lê Hoàng Phương dừng lại ở vị trí Á hậu 4. Hiện tại, cô đang hoạt động dưới sự quản lý của công ty Sen Vàng.

Hồi đầu tháng 2, Hoa hậu Lê Hoàng Phương và người mẫu Matthis - tình cũ của Thiều Bảo Trâm bất ngờ vướng nghi vấn hẹn hò. Từ loạt “hint” như đón sinh nhật cùng ngày, dùng kính đôi đến hình ảnh bị soi là đi chơi riêng, mối quan hệ giữa cả hai nhanh chóng trở thành đề tài được cư dân mạng bàn tán rầm rộ. Dù Lê Hoàng Phương và Matthis đều giữ im lặng, nhưng những động thái trùng hợp xuất hiện liên tục khiến dân mạng không khỏi đặt dấu hỏi về chuyện tình cảm của họ.

Tháng 8/2023, Lê Hoàng Phương xuất sắc đăng quang Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2023

Hiện tại, cô đang hoạt động dưới sự quản lý của công ty Sen Vàng

Lê Hoàng Phương và tình cũ Thiều Bảo Trâm bị soi loạt hint hẹn hò trong thời gian qua

Matthis Metharam sinh năm 2004, là Việt kiều Pháp và từng là tuyển thủ Esports chuyên nghiệp bộ môn VALORANT với nickname MaTryXs. Anh từng thi đấu tại Champions Tour Vietnam và hiện sinh sống giữa Pháp và Việt Nam. Sở hữu gương mặt góc cạnh, sống mũi cao cùng chiều cao nổi bật, Matthis nhanh chóng thu hút sự chú ý.

Khi tin đồn hẹn hò giữa anh và Lê Hoàng Phương lan rộng, phía đại diện của nàng hậu cho biết đây là vấn đề đời tư nên không thể đưa ra phản hồi. Trong khi đó, Matthis hoàn toàn giữ im lặng, khiến cư dân mạng nổ ra nhiều ý kiến trái chiều và cho rằng anh chàng có phần thiếu rõ ràng trong chuyện tình cảm.