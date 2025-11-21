Người bạn gái bí mật của B Ray

B Ray là một trong những rapper nổi bật của làng nhạc Việt ,vốn được khán giả biết đến với hình tượng mạnh mẽ, ngổ ngáo và “cool ngầu” qua những bản rap gai góc, đầy tính tuyên ngôn. Tuy nhiên, một chia sẻ mới nhất của B Ray tại Anh Trai Say Hi 2025 về nguồn cảm hứng trong âm nhạc khiến nhiều người chú ý.

Chia sẻ gây chú ý của B Ray

Trong phần chia sẻ về ca khúc Nỡ Lòng Đồng Ý sẽ được công chiếu vào cuối tuần này tại Live Stage 4 Anh Trai Say Hi 2025, B Ray đã mở lòng về một câu chuyện cá nhân đầy xúc động:

“Em có một cô bạn khi còn bé, một cô bạn thân. Hiện tại bây giờ cô ấy không còn ở đây nữa. Em đã dành rất nhiều thời gian từ lúc bạn ấy đi cho tới giờ và đặt câu hỏi “Tại sao bạn ấy lại chọn cái cách đi như vậy”. Em cũng đã từng phủ nhận, giận dữ, mặc cả không biết hồi đó mình có thể làm một cái gì đó hay đáng lẽ mình phải thấy được những cái dấu hiệu. Em cũng có dằn vặt bản thân và bây giờ em đã biết chấp nhận, em chỉ muốn cho mọi người biết và bản thân em nhớ là đã từng có một người rất quan trọng với em và khiến cuộc sống của em nó tươi vui hơn, tươi sáng hơn. Ngày nào đó nếu em gặp lại bạn ấy thì em sẽ có cái em khoe với bạn ấy.”

Lời tâm sự của B Ray khiến nhiều người xúc động, bởi nó không chỉ là một câu chuyện riêng tư mà còn là lời giải mã cho những ca khúc u ám, chất chứa nội tâm mà anh từng phát hành.

Ngay sau chia sẻ này, cộng đồng mạng đã nhanh chóng xâu chuỗi và nhận ra rằng rất nhiều bài hát của B Ray dường như được viết riêng cho người bạn đặc biệt ấy. Những ca khúc như Bản Nhạc Cuối (cho em), Ba Lần Phải Khóc hay Về Đi Em đều mang màu sắc trầm buồn, gợi nhắc hình bóng một người con gái, đồng thời thể hiện sự dằn vặt, nuối tiếc và nỗi đau.

Trong Bản Nhạc Cuối (cho em), lời ca như một lời từ biệt cuối cùng, một sự chấp nhận đầy đau đớn rằng mọi thứ đã khép lại. Ba lần phải khóc lại là bản rap nơi B Ray đối diện với nỗi đau và sự bất lực, tự vấn và tự trách bản thân, một cảm giác rất gần với những gì anh chia sẻ về việc không nhận ra các “dấu hiệu”. Còn Về Đi Em, dù có thể được hiểu theo nhiều nghĩa, nhưng trong bối cảnh này, nó mang tầng nghĩa sâu hơn, như một lời cầu xin cho một sự quay trở lại, một sự hối tiếc muộn màng.

Âm nhạc của B Ray không chỉ đơn thuần là những bản rap gai góc

Đặt những ca khúc này cạnh lời chia sẻ mới nhất này, khán giả có thể cảm nhận rõ ràng rằng âm nhạc của B Ray không chỉ đơn thuần là những bản rap gai góc, mà còn là những bức thư âm nhạc gửi gắm nỗi lòng sâu kín nhất. Anh đã biến nỗi đau thành chất liệu nghệ thuật, thành những tác phẩm giàu cảm xúc, vừa như sự đối diện, vừa như cách để chữa lành.