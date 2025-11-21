Tháng 6/2024, G-DRAGON được KAIST (Viện Khoa học và Công nghệ Tiên tiến Hàn Quốc) bổ nhiệm trở thành giáo sư thỉnh giảng Khoa Kỹ thuật Cơ khí. KAIST khẳng định quyết định này nhằm mở rộng khả năng cạnh tranh toàn cầu của văn hóa Hàn Quốc bằng cách kết hợp công nghệ và AI vào nội dung Kpop - và không ai phù hợp hơn chính thủ lĩnh BIGBANG, người được mệnh danh là "ông hoàng Kpop" với sức ảnh hưởng sâu rộng.

GD được bổ nhiệm làm Giáo sư Cơ khí

Trong lễ bổ nhiệm, G-DRAGON bày tỏ sự quan tâm đặc biệt đến việc kết hợp công nghệ vào biểu diễn, thậm chí hé lộ bản thân sẽ là nghệ sĩ đầu tiên ứng dụng những nền tảng mới vào sân khấu. Chỉ sau gần 1 năm, ca khúc Home Sweet Home của anh được phát sóng ra ngoài vũ trụ - dự án được KAIST kết hợp thực hiện với Galaxy Corporation thực hiện. Bên cạnh đó, G-DRAGON ứng dụng công nghệ trong tour diễn Übermensch, tạo nên những màn hiệu ứng thị giác bắt mắt. Không chỉ là 1 nghệ sĩ tài năng, G-DRAGON còn đặt nền móng ở lĩnh vực công nghệ với vai trò Giáo sư Cơ khí của Viện Khoa học và Công nghệ Tiên tiến Hàn Quốc.

GD phát hành MV ngoài vũ trụ

G-DRAGON (Kwon Ji-yong) là biểu tượng âm nhạc đương đại của châu Á. Từ cậu bé debut năm 6 tuổi với Little Roo’ra đến thực tập sinh SM, rồi trở thành át chủ bài sau khi gia nhập YG năm 2001, G-DRAGON luôn đóng vai trò hạt nhân sáng tạo. Anh là người đứng sau hàng loạt bản hit kinh điển như Lies, Haru Haru, Fantastic Baby, Bang Bang Bang,... đưa BIGBANG trở thành một trong những nhóm nhạc có tầm ảnh hưởng nhất lịch sử Kpop. Sự nghiệp solo của GD mở ra bằng album Heartbreaker năm 2009 - tác phẩm thắng lớn cả về danh tiếng lẫn doanh số, được xem là cú nổ lớn định hình màu sắc âm nhạc G-DRAGON.

Hiện G-DRAGON sở hữu hơn 170 bài hát đăng ký tại KOMCA

Khả năng sáng tác của anh vẫn là điều khiến giới chuyên môn nể phục. Hiện G-DRAGON sở hữu hơn 170 bài hát đăng ký tại KOMCA, con số khổng lồ chỉ những nhà sản xuất tầm cỡ mới có thể đạt được. Phong cách viết nhạc của anh luôn kết hợp pop, hip-hop, alternative và chất riêng khó nhầm lẫn, biến G-DRAGON trở thành một trong những nghệ sĩ sáng tạo mạnh mẽ nhất châu Á.

Ảnh hưởng của G-DRAGON không chỉ gói gọn trong âm nhạc. Anh là người tiên phong định hình văn hóa fandom Hàn Quốc bằng cách tạo ra chiếc lightstick đầu tiên trong lịch sử Kpop - vương miện vàng Bangbong của BIGBANG. Năm 2025, GD tiếp tục khiến fan “phát cuồng” khi tung ra lightstick cá nhân hình bông cúc khuyết cánh, lập tức cháy hàng trên mọi nền tảng. Văn hóa fandom hiện đại, nơi mỗi nhóm đều có biểu tượng phát sáng riêng, phần lớn bắt nguồn từ phát minh của G-DRAGON.

GD là người tiên phong định hình văn hóa fandom Hàn Quốc bằng cách tạo ra chiếc lightstick đầu tiên trong lịch sử Kpop

Trong thời trang, G-DRAGON là “trendsetter” không đối thủ. G-DRAGON đưa streetwear, unisex và high-fashion trở thành ngôn ngữ chung của giới trẻ Hàn Quốc, đồng thời là nghệ sĩ châu Á đầu tiên trở thành đại sứ của Chanel. Thương hiệu PeaceMinusOne càng củng cố vị thế của anh như một biểu tượng thời trang toàn cầu, mỗi lần ra mắt sản phẩm đều cháy hàng trong thời gian ngắn.

G-DRAGON gây chú ý khi đi diễn concert bằng chuyên cơ riêng

Nhờ sự nghiệp rực rỡ nhiều lĩnh vực, khối tài sản của GD khủng đến mức khó thể ước tính chính xác khi trải dài từ bất động sản, thương hiệu thời trang đến những hợp đồng đại diện quốc tế. Thời gian gần đây, G-DRAGON gây chú ý khi đi diễn concert bằng chuyên cơ riêng. Mới nhất là chuyến đi đến Hà Nội ngày 6/11 để tổ chức concert Übermensch bằng chiếc chuyên cơ trị giá 1.700 tỷ đồng. Hình ảnh GD đi diễn bằng chuyên cơ càng khẳng định đẳng cấp hiếm ai sánh kịp.

Việc được KAIST bổ nhiệm làm giáo sư danh dự là bước xác nhận rõ ràng nhất

Tầm ảnh hưởng của G-DRAGON còn lan sang nghệ thuật ứng dụng và công nghệ cao. Anh liên tục tham gia các dự án AI, digital creativity và hợp tác cùng những tập đoàn lớn về khoa học - sáng tạo. Việc được KAIST bổ nhiệm làm giáo sư danh dự là bước xác nhận rõ ràng nhất: G-DRAGON không chỉ đứng trên sân khấu để biểu diễn, mà còn đứng trong giới học thuật để thúc đẩy trí tưởng tượng, mở rộng biên giới sáng tạo xuyên lĩnh vực.

G-DRAGON được trao Huân chương Văn hóa hạng Okgwan

Năm 2025, G-DRAGON được trao Huân chương Văn hóa hạng Okgwan - vinh dự cao quý nhất dành cho những cá nhân có đóng góp xuất sắc trong việc lan tỏa văn hóa Hallyu. Anh cũng trở thành nghệ sĩ Kpop đầu tiên được bổ nhiệm làm Đại sứ danh dự Hội nghị Thượng đỉnh APEC 2025, một vai trò ngoại giao cấp khu vực chưa từng có tiền lệ. Hàn Quốc gọi G-DRAGON là “báu vật quốc gia” không chỉ vì sự nổi tiếng mà còn bởi anh là biểu tượng của tầm nhìn, sáng tạo và sức ảnh hưởng quốc tế.

G-DRAGON chứng minh rằng không có giới hạn nào cho sáng tạo

Từ một cậu bé mê âm nhạc, luyện tập miệt mài dưới tầng hầm YG đến nghệ sĩ đứng trên đỉnh Kpop, rồi trở thành giáo sư cơ khí, đại sứ APEC và người phát sóng nhạc ra ngoài vũ trụ, G-DRAGON chứng minh rằng không có giới hạn nào cho sáng tạo. Anh vẫn tiếp tục tiến về phía trước, mở rộng biên độ ảnh hưởng. Một “giáo sư cơ khí” với gần 200 bài hát, thành tích nghệ thuật không thể đếm xuể, đúng là không ai làm được như "anh Long"!