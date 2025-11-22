Loạt nghệ sĩ Việt hoãn show, dời lịch ra mắt sản phẩm vì tình hình bão lũ căng thẳng

Những ngày qua, tình hình mưa lũ ở các tỉnh miền Trung diễn biến hết sức nghiêm trọng. Trước những hậu quả nặng nề vì sự tàn phá của thiên nhiên, nhiều sao Việt đã có hành động giúp đỡ, nhằm san sẻ nỗi đau với bà còn bị chịu ảnh hưởng vùng bão lũ. Bên cạnh đó, không ít nghệ sĩ cũng đưa ra thông báo xác nhận hoãn show hay dời lịch ra mắt sản phẩm vì tình hình bão lũ căng thẳng.

Mới đây nhất vào tối ngày 21/11, BTC show âm nhạc có sự xuất hiện của ca sĩ Trung Quân dự kiện diễn ra vào ngày 20/11 đã xác nhận tạm hoãn show. Nguyên nhân do thời tiết tại Đà Lạt hiện tại không thuận lợi nên ekip chưa thể tiếp tục hành trình để thực hiện show như dự định. Vì vậy, BTC buộc quyết định tạm hoãn show để bảo đảm sự an toàn cho khán giả, nghệ sĩ và cả ekip.

BTC đêm nhạc của ca sĩ Trung Quân tạm hoãn show vì điều kiện thời tiết không thuận lợi

Vào ngày 20/11, nam ca sĩ Thanh Duy cũng đưa ra ra thông báo tạm hoãn lịch phát hành MV Đợi Em Đến Bên Đời do diễn biến phức tạp của tình hình lũ lụt tại các tỉnh miền Trung. Thanh Duy cho biết anh và ekip sẽ cập nhật thời gian phát hành mới để khán giả tiện theo dõi khi mọi thứ ổn định. Nam ca sĩ cũng mong muốn tất cả cùng chung tay hướng về miền Trung, lan tỏa những thông tin cần thiết nhất và hỗ trợ đồng bào vượt qua khó khăn.

Dòng chia sẻ của ca sĩ Thanh Duy trên trang cá nhân

Nam ca sĩ xác nhận dời lịch phát hành Đợi Em Đến Bên Đời để ưu tiên những thông tin quan trọng về tình hình bão lũ

Cũng vào tối 20/11, nam rapper Lil Wuyn đưa ra thông báo dời lịch phát sóng MV Get Some More. Lil Wuyn cho hay, do tình hình bão lũ thiên tai đang rất cấp bánh, anh sẽ không phát hành MV vào ngày 21/11 mà thay vào đó kêu gọi người hâm mộ hướng về miền Trung và hy vọng bà con sẽ sớm vượt qua giai đoạn khó khăn.

Rapper Lil Wuyn dời lịch phát hành MV nhằm hướng đến miền Trung đang hứng chịu bão lũ thiên tai

Trước đó, ca sĩ Khắc Việt và Hiền Hồ đã cùng đưa ra thông báo về việc hoãn show diễn tại Đà Lạt dự kiến diễn ra vào ngày 22/11. Ca sĩ Khắc Việt cho biết do ảnh hưởng của mưa bão tại Đà Lạt và nhiều khu vực miền Trung, để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho khán giả, ekip, nghệ sĩ, show diễn sẽ được dời sang ngày 27/12. Đại diện nữ ca sĩ Hiền Hồ cũng chia sẻ, quyết định được đưa ra nhằm mong muốn dành sự chia sẻ trọn vẹn, đồng thời đảm bảo hành trình đến show diễn của khán giả được an toàn nhất trong thời điểm miền Trung - Tây Nguyên đang chịu nhiều thiệt hại vì mưa lũ.

Ca sĩ Khắc Việt thông báo dời lịch show diễn do thời tiết phức tạp