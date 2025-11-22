Fan Kpop những ngày gần đây xôn xao trước chuỗi biến cố không hồi kết trong sự nghiệp của cựu thành viên (G)I-DLE - Soojin. Từng là một trong những mỹ nhân có khí chất cuốn hút nhất Gen 4, xuất hiện đến đâu là viral đến đó, Soojin giờ trở thành tâm điểm của sự tiếc nuối khi liên tục gặp trắc trở. Tháng 10/2024, Soojin công bố tổ chức tour concert. Tuy nhiên, ngay trước khi mở bán, đơn vị tổ chức EVERLINE bất ngờ thông báo dừng toàn bộ Summer Daze ở Bắc Mỹ, đưa ra lý do “tình huống không thể tránh khỏi” mà không giải thích cụ thể.

Hai tour liên tiếp của Soojin tại Bắc Mỹ bị huỷ

Sau đó, đơn vị tổ chức lại công bố tour Re:Summer Daze - gồm 15 điểm diễn khắp Mỹ và Canada, dự kiến là tour lớn nhất sự nghiệp solo của Soojin. Tuy nhiên, kế hoạch này vẫn không thành hình. Tháng 8/2025, ngay thời điểm Soojin chuẩn bị trở lại với single Baditude, công ty Abridge tiếp tục hủy toàn bộ Re:Summer Daze ở Bắc Mỹ. Lý do vẫn như cũ “hoàn cảnh không lường trước”, đồng thời nhấn mạnh việc hủy show không liên quan đến sức khỏe của nữ idol.

Soojin bị huỷ cả fanmeeting lẫn concert ở Trung Quốc

Sự bất thường chưa dừng lại ở đó. Ngày 9/11, công ty BRD Entertainment - đơn vị trực tiếp quản lý Soojin tuyên bố hủy buổi fan meeting ở Thượng Hải mang tên Meet You , lấy lý do là “tình hình địa phương”. Này 20/11, fan tiếp tục nhận thêm một tin dữ khác: concert Re:Summer Daze ở Hồng Kông (Trung Quốc) dự kiến diễn ra ngày 12/12 cũng bị huỷ. Điều gây sốc hơn là đơn vị tổ chức DLLM lập hẳn một tài khoản X mới chỉ để đăng thông báo hủy show, cho thấy mọi thứ được xử lý một cách vội vã và bất thường.

Tính ra, trong vòng chưa đầy một năm, tổng cộng hơn 17 show của Soojin đã bị huỷ đột ngột. Điều này khiến fan hoang mang và tức giận, bởi mọi thông báo đều lạnh lùng, bất ngờ và thiếu bối cảnh. Với 1 ngôi sao như Soojin, đây là khủng hoảng khó giải quyết.

Cộng đồng fan truy ra nguyên nhân thật sự chính là doanh số bán vé quá thấp

Trước hàng loạt lời giải thích vòng vo, cộng đồng fan truy ra nguyên nhân thật sự chính là doanh số bán vé quá thấp. Trước thời điểm diễn ra các đêm diễn ở Bắc Mỹ, tỉ lệ bán vé mới đạt dưới 50%. Tại Seattle, San Francisco, Los Angeles và Atlanta, con số chưa vượt nổi 30%. Riêng Dallas, vé bán ra mới đạt vỏn vẹn khoảng 9,5% trong tổng số 905 ghế. Nhiều fan cho rằng đây mới là lý do thực sự khiến các đơn vị tổ chức rút lui liên tiếp, bởi chi phí tổ chức tour ở thị trường quốc tế vốn cực kỳ đắt đỏ.

Việc Soojin liên tục bị huỷ show khiến fan phẫn nộ

Giữa cơn khủng hoảng, BRD Entertainment trở thành tâm điểm chỉ trích. Fan tố công ty quảng bá yếu kém, truyền thông mờ nhạt và đặc biệt là thiếu minh bạch trong các thông báo liên quan đến Soojin. Một người hâm mộ bức xúc: “Mức độ coi thường như thế này không thể chấp nhận được. Chúng tôi cần câu trả lời!” Nhóm fan quốc tế còn bày tỏ sự đau lòng khi chứng kiến thần tượng gần như bị bỏ rơi: “GLOBALSOOJIN rất buồn vì sự nghiệp của Soojin bị quản lý lộn xộn như vậy. Tất cả sự kiện của cô ấy đều bị hủy và cô ấy gần như không có hoạt động gì. Chúng tôi đòi công ty phải giải thích.”

Đến thời điểm hiện tại, BRD Entertainment vẫn chưa đưa ra thêm bất cứ phản hồi chính thức nào.

(G)I-DLE thời còn 6 thành viên

Soojin từng là nhân tố tạo nên bản sắc mạnh mẽ cho (G)I-DLE

Sự sa sút của Soojin khiến nhiều khán giả cảm thấy chua xót, bởi cô từng là nhân tố tạo nên bản sắc mạnh mẽ cho (G)I-DLE. Debut năm 2018, Soojin nhanh chóng trở thành thành viên hút fan nhất nhóm nhờ visual vừa sắc lạnh vừa quyến rũ, thần thái sân khấu được đánh giá là “không có bản thứ hai”. Soojin thậm chí còn được so sánh và yêu thích không kém gì hiện tượng toàn cầu của BLACKPINK - Jennie. Đúng lúc sự nghiệp lên đến đỉnh cao, scandal bạo lực học đường bùng nổ đã đặt dấu chấm hết cho mọi thứ. Soojin bị đuổi khỏi nhóm vào năm 2021, sau đó đóng băng hoạt động 2 năm.

Đúng lúc sự nghiệp lên đến đỉnh cao, scandal bạo lực học đường bùng nổ đã đặt dấu chấm hết cho mọi thứ

Hai năm ở ẩn là chuỗi ngày im lặng kéo dài. Soojin tái xuất solo vào năm 2023, nhận được sự ủng hộ của fan trung thành nhưng không thể lấy lại hào quang vốn có. Mức độ công chúng đón nhận giảm mạnh, hình ảnh bị tổn hại sâu sắc và mọi hoạt động đều khó đạt thành tích nổi bật. Hàng loạt show bị hủy trong năm qua chỉ càng cho thấy một thực tế phũ phàng: Soojin rất khó để quay trở lại đỉnh cao một lần nữa.

Soojin tái xuất solo vào năm 2023

Hành trình từ mỹ nhân khí chất hàng đầu đến loạt thất bại liên tiếp hiện tại như một câu chuyện buồn về danh tiếng, niềm tin và hậu quả của scandal. Dù Soojin vẫn còn fan và đang cố gắng duy trì sự nghiệp, nhưng con đường phía trước rõ ràng không còn rộng mở như trước. Với 17 show bị huỷ, vé bán ế ẩm và danh tiếng chưa được phục hồi, đây rất có thể là dấu chấm hết cho một ngôi sao từng được xem là đầy tiềm năng của Kpop.