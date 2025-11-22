Lễ Trao giải Rồng Xanh lần thứ 46 đã khép lại thành công mỹ mãn vào ngày 19/11 vừa qua. Bên cạnh hạng mục đề cử và loạt diễn viên đình đám quy tụ tại đây, phần trình diễn ca nhạc cũng là điểm nhấn thú vị nhận được nhiều sự chú ý.

Hwasa, một trong những nghệ sĩ khách mời, mang đến Rồng Xanh 2025 ca khúc mới nhất Good Goodbye. Cô nàng diện lên mình chiếc váy trắng dài thướt tha, cũng là 1 trong 3 bộ trang phục Hwasa mặc trong MV Good Goodbye. Hwasa cất lên chất giọng husky khàn nhẹ đặc trưng trên nền nhạc siêu tình.

Good Goodbye - Hwasa

Hwasa đi chân trần, mặc váy trắng thướt tha ngân nga ở sân khấu Rồng Xanh

“Sít rịt” của màn trình diễn là sự xuất hiện của Park Jung Min, vừa là nam chính MV mà cũng vừa là người Hwasa crush. Anh tiến đến bên nữ idol từ trong đám đông, trao cho Hwasa đôi giày đỏ, y hệt tình tiết trong MV. Hwasa cầm lấy và vứt sang 1 bên, tiếp tục điệu nhảy tình tứ và lãng mạn trước Jung Min. Cả 2 mặt đối mặt, nhìn nhau say đắm và kết màn với màn hoà giọng câu cuối bài.

“Sít rịt” của màn trình diễn là sự xuất hiện của Park Jung Min

Pha bắt tay giữa Hwasa và Jung Min khiến khán giả quắn quéo vì chemistry tràn trề. Dàn mỹ nam mỹ nữ ở các hàng ghế đầu tủm tỉm cười, chăm chú xem cặp đôi trình diễn. Nhờ hiệu ứng Good Goodbye ở Rồng Xanh vừa qua, dân tình nhốn nháo đi tìm nghe sản phẩm âm nhạc mới của Hwasa.

Sau 3 ngày kể từ khi kết thúc lễ trao giải, tính đến 13h chiều ngày 22/11 (theo giờ Việt Nam), Good Goodbye đã “phi tên lửa” leo lên top 1 tất cả BXH nhạc số Hàn Quốc, phủ xanh toàn chart nội địa, được kỳ vọng sẽ sớm đạt được PAK trong thời gian tới.

Nhờ hiệu ứng từ Rồng Xanh, Good Goodbye bứt phá với RAK đầu tiên, phủ xanh mọi BXH nhạc Hàn

Đáng nói, Good Goodbye là dự án solo đầu tiên của Hwasa có được thành tích cao như vậy trong 5 năm qua. Xuất phát điểm là thành viên của MAMAMOO, Hwasa đánh lẻ với LOCO qua bản tình ca Don’t khiến cộng đồng yêu Kpop dậy sóng vào năm 2018. Thừa thắng xông lên, cô nàng đạt chuỗi liên hoàn hit với TWIT và Maria.

Ở vị thế là nghệ sĩ nữ solo hot top đầu thế hệ, Hwasa có nước đi vào lòng đất: trình làng những nhạc phẩm kém chất lượng, kén tai, giai điệu ngang phè như I’m A B, I Love My Body, Na… Kết quả là thành tích nhạc số trôi tuột, khiến cái tên Hwasa dần mờ nhạt giữa dòng chả Kpop nhộn nhịp, khó cạnh tranh.

Loạt sản phẩm kén người nghe khiến danh tiếng và hình ảnh của cô nàng mờ nhạt dần

Ở giai đoạn ngấp nghé hết thời, khi MAMAMOO cũng đã qua thời hoàng kim đã lâu, Hwasa lại tìm được cho mình cơ hội mới để tái xuất đường đua nhạc Hàn nhờ Good Goodbye. Không cần mang thông điệp nữ quyền rập khuôn hay câu từ slay sáo rỗng, Good Goodbye được tiết chế lại và nhẹ nhàng hơn - như một phiên bản upbeat của Don’t.