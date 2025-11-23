Tập 11 của Anh Trai Say Hi lên sóng tối 22/11, đánh dấu vòng loại được xem là căng thẳng nhất từ trước đến nay. Kết quả của vòng này quyết định những cái tên cuối cùng có mặt trong chặng đua cuối cùng của chương trình.

Trong nhóm các Anh Trai rơi vào vòng nguy hiểm, Vương Bình, Ryn Lee và Gill là ba cái tên tiếp tục được đồng hành cùng chương trình. Thế nhưng, điều gây chú ý nhất lại nằm ở phần nhận xét thẳng thắn của MC Trấn Thành dành cho Vương Bình. Trấn Thành nhìn nhận Vương Bình là một trong những giọng ca nổi bật nhất của chương trình, nhưng đồng thời chỉ ra rằng Anh Trai vẫn chưa thực sự nỗ lực hết mình khi chưa tự tin thử sức bản thân với lĩnh vực mới như làm nhạc hay dè dặt trong việc thể hiện bản thân ở khả năng vũ đạo.

Trấn Thành chia sẻ thật tâm với Vương Bình

Trấn Thành thẳng thắn: “Thật ra khi em nói em có nhảy hết mình ở Live Stage 2 có nghĩa là em có thể làm được, còn những Live Stage kia em chưa nhảy được một cách y như hơi thở, có nghĩa là em chưa cố gắng hết mức có thể của mình. Thực ra em còn làm được, tập 1 lần không được thì tập 10 lần, tập 100 lần, anh nghĩ Vương Bình phải làm được hơn như thế nữa. Ông trời cho em một thứ mà người ta học mãi, học mãi không học được, đó là cái mặt đẹp trai thì em có vũ khí mạnh, em phải đi học được những cái mà em có thể học được thì lúc đó em sẽ mạnh nhất”.

Trấn Thành công nhận Vương Bình sở hữu gương mặt đẹp trai, điều này không phải muốn là học được

Nhưng với các kỹ năng khác, Trấn Thành khuyên Vương Bình cần phải cố gắng hơn, dám bước khỏi vùng an toàn

Trong suốt 4 Live Stage, Vương Bình khá mờ nhạt. Vương Bình liên tục xuất hiện ở nhóm cuối bảng xếp hạng và rơi vào vòng nguy hiểm ở Live Stage 2 và 3. Dù may mắn không bị loại, Vương Bình vẫn chưa thể hiện được một điểm mạnh nào để bật lên trong lứa các Anh Trai mới nổi. Sự thiếu bứt phá này khiến hành trình của Vương Bình trở nên an toàn, nhất là khi đặt cạnh những Anh Trai có sự tiến bộ rõ rệt qua từng sân khấu như buitruonglinh, CONGB hay SonK.

Vương Bình qua các Live Stage thể hiện tròn vai nhưng chưa đột phá, ưu thế lớn là giọng hát và visual

Một số tiết mục, Vương Bình dừng lại ở mức tròn vai, trong khi các Anh Trai khác liên tục nâng cấp phần trình diễn, thử nghiệm nhiều phong cách và kỹ thuật mới. Lợi thế lớn nhất của Vương Bình là giọng hát. Trong các phần thi nhạc ballad, nam ca sĩ phát huy ưu điểm của mình, nhưng vẫn chưa thoát vòng để công chúng biết đến. Chính lý do này khiến Vương Bình bị xem là “tụt lại phía sau”, dù sở hữu giọng hát tốt.

Vương Bình là cựu thành viên của nhóm nam nổi tiếng MONSTAR

Điều này trái với kỳ vọng của khán giả, khi vốn dĩ Vương Bình từng hoạt động trong nhóm MONSTAR và được cho là có kinh nghiệm sân khấu. Sự tụt lại này càng khiến khán giả tiếc nuối, bởi với nền tảng sẵn có, Vương Bình hoàn toàn có thể tiến xa hơn nếu mạnh dạn bước ra khỏi vùng an toàn và chủ động khai thác thêm những thế mạnh tiềm ẩn.

Vương Bình có kịp bật lên khi vào chung kết, thể hiện sân khấu solo?

Thoát hiểm lần thứ ba, Vương Bình trở thành nhân vật được khán giả quan sát sát sao nhất trước thềm chung kết. Sau 4 Live Stage, câu hỏi đặt ra là: liệu Vương Bình có kịp bật lên khi vào chung kết, thể hiện sân khấu solo? Áp lực dành cho Vương Bình giờ đây đến từ chính những kỳ vọng của người xem, mong muốn thấy một phiên bản trưởng thành, mạnh mẽ và nhiều năng lượng hơn từ Vương Bình.