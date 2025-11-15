Khuya 14/11, Phúc Du bất ngờ đánh úp cả EP 4 track - mang tên DEAR, lần lượt gửi cho ICD, “con”, Huy và Phúc. Khỏi phải nói, đối tượng được đề cập chính trong EP lần này của Phúc Du chính là ICD - quán quân King of Rap 2020. EP bài nhạc của Phúc Du lấy sample các ca khúc biểu tượng của Eminem như Stan, Mockingbird và triển khai chủ đề dựa trên sự nghiệp rap của ICD.

EP DEAR được Phúc Du ra mắt sau 3 tuần kể từ bài rap 9 phút Ai Đồ của ICD. Thời điểm ấy, ICD ra Ai Đồ nhắm thẳng vào Phúc Du cùng vấn đề chuyển hướng tham gia Anh Trai Say Hi, chuyển dần hướng làm idol giới trẻ. “Con phải nhớ mình chuyển hướng làm idol; Cái đỉnh của Hiphop đã đến lượt final”. ICD nhận định việc Phúc Du làm idol là chuyển hướng “nửa mùa”, thiếu nghiêm túc và ăn theo, khuyên người đồng nghiệp “nhìn Kpop mà học hỏi”.

Do đó, lần này Phúc Du ra hẳn EP 18 phút để cho ICD hiểu rõ về sự nghiệp của chính mình. Mở đầu với DEAR HUY, Phúc Du giải thích lý do ra nhạc trễ 3 tuần là vì bận rộn quay show, lịch quảng cáo và muốn reply cho thật kỹ. Phúc Du rap diss nhưng xưng “bạn” - “tôi” và đối thoại như 2 người đàn ông đàm đạo. Vẫn cài cắm nhiều punchline và sự thật nhức nhối, nhưng EP diss của Phúc Du không gay gắt như thường lệ.

Phúc Du chủ động kết thúc trận diss với ICD bằng track DEAR PHÚC - gửi chính mình. Phúc Du bộc bạch, với bản ngã của 1 rapper, anh thực sự muốn diss cho đến. Nhưng với những gì đang có, Phúc Du muốn lựa chọn khôn ngoan hơn. Đáng nói, Phúc Du ẩn ý đến chuyện Jack bị cấm sóng 9 tháng “Nên nó mới phải thao tác, nói diss là cao quý nhất trong rap; Dù biết như thế có ngày phong sát, rap theo anh ca sĩ họ Lào”.

Đây cũng là 1 chi tiết gây chú ý. Thời gian này, các cơ quan quản lý tiến hành chấn chỉnh âm nhạc có nội dung lệch chuẩn. Trong đó, giới rapper ảnh hưởng nhất, nhiều cái tên bị điểm tên có ca từ phản cảm, cổ xuý tệ nạn như Jack, HIEUTHUHAI, B Ray, Andree, Pháo, G Ducky,... Kết cục, nhiều rapper chủ động gỡ nhạc/MV của mình. Đây được coi là màn thanh lọc lớn nhất rap Việt và tác động trực tiếp đến việc sáng tạo của các rapper. Nhất là với các rapper thường “rap diss”. Rap thế nào để hạ được đối thủ mà vẫn tuân thủ tiêu chuẩn văn hoá là 1 bài toán khó.

Và Phúc Du đã đưa ra câu trả lời. EP gửi ICD của Phúc Du khiến đối thủ nhức nhối nhưng không hề có nội dung phản cảm hay ca từ gây tranh cãi. Phúc Du đơn thuần là tìm hiểu đối thủ, vận dụng lối rap và ca từ đa dạng của mình để kể lại câu chuyện muốn truyền tải. Lần đầu tiên, rap fan được thấy “rap diss văn minh” đến thế này.

Cuộc chiến giữa Phúc Du và ICD bắt đầu từ tranh cãi rapper mất chất vì đi thi Anh Trai Say Hi

Trước đó, cuộc chiến giữa Phúc Du và ICD bắt đầu từ tranh cãi rapper mất chất vì đi thi Anh Trai Say Hi. ICD khơi mào bởi track Chất Lượng Lên, “réo thẳng” tên Phúc Du. Phúc Du đang đi thi cũng không bỏ qua, lên luôn track nhạc Ai Cơ, khiến ICD mất 2 tuần mới ra tiếp track Ai Đồ.

Cuộc chiến này khiến rap fan chia thành 2 ngả, người ủng hộ ICD vì nói đúng vấn đề của giới Hiphop, khiến các rapper mainstream phải suy ngẫm. Người thì hết lòng cổ vũ Phúc Du, bởi rõ ràng nam rapper dù đang đi thi vẫn không đứng ngoài cuộc chiến rap Việt. Phúc Du vẫn giữ được chất của “battle king”, thậm chí còn nâng cấp chính mình để đáp ứng tiêu chuẩn của công chúng và cơ quan quản lý văn hoá.