83 nghệ sĩ bị cấm tương tác với NewJeans

Vừa qua, cộng đồng fan Kpop lại được một phen "hóng biến" cực căng khi 5 thành viên NewJeans thông báo sẽ quay trở lại dưới trướng HYBE sau hàng loạt lùm xùm kiện tụng mệt mỏi. Tuy nhiên, hiện chỉ có 2 thành viên Haerin và Hyein đạt được thỏa thuận với công ty quản lý ADOR. Trong khi đó, 3 cô chị Minji, Hanni và Danielle thì đơn phương công bố, đứng trước nguy cơ không được ADOR thông qua quyết định trở lại.

MXH tiếp tục dậy sóng với vô số “thuyết âm mưu” xoay quanh NewJeans. Giờ đây, khi cả năm thành viên đều “quay xe” trở lại ADOR, phản ứng của công chúng không còn là thương cảm mà là châm biếm.

Người hâm mộ Kpop đồng loạt yêu cầu NewJeans phải xin lỗi LE SSERAFIM và ILLIT - hai nhóm nữ bị “vạ lây” trong giai đoạn drama Min Hee Jin đấu HYBE. NewJeans bị chất vấn về mọi phát ngôn và lập trường trong quá khứ, liên quan đến việc đấu tố HYBE và ADOR phản bội lòng tin, chèn ép nội bộ. Nhiều người gọi NewJeans là “nhóm nhạc lò vi sóng” - ám chỉ hành động “quay đi quay lại”, thiếu nghiêm túc trong quyết định pháp lý và thái độ làm việc.

Đáng nói, fan Kpop - đặc biệt là fan các nhóm nhà HYBE đang lan truyền một danh sách dài 83 nghệ sĩ bao gồm BTS, SEVENTEEN, TXT, LE SSERAFIM, ILLIT, CORTIS, ENHYPEN, KATSEYE, BOY NEXT DOOR, FROMIS_9, &TEAM. đã viral khắp các diễn đàn với một mệnh lệnh đính kèm: "CẤM TIẾP XÚC VỚI NEWJEANS".

Nghe thì tưởng căng thẳng, nhưng hóa ra đây chỉ là một "meme" châm biếm cực thâm thúy của fan. Lý do là để tránh cho 83 nghệ sĩ này lỡ quên chào hỏi mà lại bị lôi vào một lùm xùm như trước đây. Cụ thể chính là drama Hanni đấu tố việc bị “bơ” ở tập đoàn, từ đó lấy lý do cáo buộc HYBE ngó lơ, chèn ép nơi công sở.

Hanni từng lên đến phiên điều trần của Quốc hội để nói về việc bị ngó lơ, nhưng sau này mọi thứ đều bị bác bỏ

Ồn ào này nghiêm trọng đến mức bị mang ra phiên điều trần của Quốc hội. Tuy nhiên, sau đó những cáo buộc về “môi trường làm việc độc hại” mà Hanni nêu ra bị Bộ Lao động và tòa án bác bỏ vì thiếu bằng chứng. HYBE sau đó công khai video cho thấy nhóm ILLIT đã chủ động chào Hanni, qua đó chứng minh lời nói của cô là sai sự thật. Hậu quả, ILLIT trở thành nạn nhân của bạo lực mạng trong nhiều tháng. Chính vì vậy, các fan đã nhanh chóng tạo ra danh sách này như một trò đùa châm biếm NewJeans khi nhóm quay trở lại với công ty.

Min Hee Jin và NewJeans gây sóng gió suốt hơn 1 năm

Ồn ào kiện tụng trong thời gian qua đã ảnh hưởng không nhỏ đến hình ảnh của NewJeans trong mắt công chúng và cả trong mối quan hệ với các đồng nghiệp

Có thể thấy rằng, những ồn ào kiện tụng trong thời gian qua đã ảnh hưởng không nhỏ đến hình ảnh của NewJeans trong mắt công chúng và cả trong mối quan hệ với các đồng nghiệp. Dù danh sách trên chỉ là một trò đùa, nhưng cũng đã nhìn thấy được hậu quả từ những ồn ào trong suốt thời gian qua đối với New Jeans khi biến họ từ vị thế nhóm nhạc nổi tiếng hàng đầu thế hệ của mình, bây giờ lại trở thành trò cười và sự châm biếm của cả dân Hàn và cả những người hâm mộ Kpop.