Jang Wonyoung - cái tên luôn gắn liền với hình tượng sang chảnh, ngọt ngào, chuẩn “công chúa Kpop” vừa có màn thử sức solo đầu tiên trong concert của IVE với ca khúc mới mang tên 8 (Eight). Được chính Wonyoung tham gia viết lời, ca khúc có giai điệu pop-electronic sôi động, được kỳ vọng sẽ cho thấy một phiên bản trưởng thành của nữ thần tượng. Nhưng trái với kỳ vọng, màn trình diễn lại trở thành một trong những chủ đề bị chế giễu và tranh cãi nhiều nhất mạng xã hội những ngày qua.

Màn trình diễn solo của Jang Wonyoung

Với danh xưng “công chúa Kpop”, nhiều ý kiến nhận định outfit lẫn vibe sân khấu lần này quá lệch so với hình ảnh mà công chúng kỳ vọng. Ngoài vấn đề hình tượng và trang phục quá ngắn, gây sóng gió nhất vẫn là giọng hát, kỹ năng biểu diễn của Jang Wonyoung. Màn solo được thiết kế để Wonyoung phát huy năng lực, nhưng hiệu ứng mang lại lại hoàn toàn ngược lại. Việc diễn solo khiến cô bộc lộ khả năng làm chủ sân khấu còn non. Vũ đạo được dựng rườm rà nhưng thiếu điểm nhấn, động tác thiếu lực, đặc biệt là nghi vấn hát nhép khiến người xem càng thêm khó chịu.

Màn trình diễn solo của Jang Wonyoung lại trở thành một trong những chủ đề bị chế giễu và tranh cãi nhiều nhất mạng xã hội những ngày qua

Trên các diễn đàn, không ít bình luận thẳng thắn đặt câu hỏi liệu Jang Wonyoung đã đủ “trình” để debut solo hay chưa. Visual, danh tiếng và mức độ phủ sóng của cô là điều không thể phủ nhận, nhưng kỹ năng biểu diễn - yếu tố then chốt để đứng một mình lại càng ngày càng gây tranh cãi.

Loạt fancam của Jang Wonyoung thu hút sự chú ý

Mới đây, loạt fancam của Jang Wonyoung được đăng tải trên YouTube đã thu về lượng bình luận khủng. Dân tình mổ xẻ phần ca từ, nhận xét Jang Wonyoung có kỹ năng viết nhạc lẫn tư duy chưa đủ chín. Câu hát "tránh đường ra" - trở thành meme bị chế giễu. Ca từ ca khúc solo của Jang Wonyoung bị đánh giá "sến", "cringe", "như trẻ viết nhạc".

Một số bình luận gây chú ý của Knet:

- Lucky Vicky á? Không, bảo là tránh đường ra đi kìa (pv: bình luận chơi chữ theo tiếng Hàn nhận cả nghìn lượt thích)

- Mọi người đừng chửi Wonyoung nữa, đây là bài hát cầu chúc đỗ đại học của tôi - Hãy tránh đường, hãy mở lòng, Five Six Seven Eight!!!

- Cảm giác như mấy ca từ này tôi nghĩ ra trong lúc đang tắm vậy.

- Như thể một bé gen Z mê Jennie đứng trước gương rồi ngẫu hứng viết lời bài hát vậy.

- Idol dẫn đầu xu hướng mà lại pha trộn rẻ tiền như thế này, buồn cười thật.

- Thật ra chẳng biết có đỉnh trend hay không, chỉ là cô ấy quá đẹp nên nổi thôi. Khi có người đẹp hơn xuất hiện, rồi cô ấy già đi thì chắc mở kênh YouTube quay vlog thôi. Nếu muốn tồn tại lâu dài thì nên học viết nhạc, đọc sách như IU.

- Thường tôi click video vì thumbnail của Wonyoung, nhưng lần này là vì cái tựa đề mới đau.

- Không đến mức đáng bị chửi đâu, chỉ là buồn cười vì Wonyoung cũng có lúc… quê như bao người thôi.

- Có vẻ công ty cố tình để cô ấy bung xõa trong concert, rồi khi comeback mới làm việc với chuyên gia. Nhìn vào mới thấy Kpop thành công là nhờ bao nhiêu chuyên gia đứng sau.

- Giống bài tôi tự sáng tác hồi 6 tuổi sau khi xem idol biểu diễn trên TV.

- Vũ đạo của cô ấy lúc nào cũng lạ lạ, như từng động tác rời rạc ghép lại.

- Sao cứ mặc đồ kiểu ca sĩ trot thế này vậy trời.

- Chất lượng tầm trung thật.

- Lần trước khi cô ấy đá khai mạc bóng đá, ai cũng chê outfit. Tôi còn nghĩ do chất liệu vải. Giờ thì hiểu rồi – có lẽ Wonyoung không có thẩm mỹ… thôi cứ mặc gì stylist đưa cho.

Màn trình diễn của Wonyoung bị đánh giá "đẹp thôi là chưa đủ để đứng solo"

Màn trình diễn của Wonyoung bị đánh giá "đẹp thôi là chưa đủ để đứng solo". Là đại diện thế hệ idol trẻ, Jang Wonyoung cần nhiều hơn thế - kỹ năng, màu sắc nghệ thuật rõ ràng, và một đội ngũ sản xuất không “dìm” cô bởi những sản phẩm khiến công chúng bật cười. Hiện tại, thay vì khẳng định đẳng cấp “công chúa Kpop”, ca khúc 8 (Eight) lại vô tình biến Wonyoung thành chủ đề meme và trò đùa của cộng đồng mạng.

Dù màn trình diễn còn nhiều hạn chế, rõ ràng Wonyoung vẫn sở hữu lợi thế mà không phải ai cũng có

Dù màn trình diễn còn nhiều hạn chế, rõ ràng Wonyoung vẫn sở hữu lợi thế mà không phải ai cũng có. Từ debut đến nay, Jang Wonyoung luôn là người dẫn đầu xu hướng, giữ được sức hút ở mọi sân khấu, trở thành biểu tượng Gen Z không chỉ tại Hàn Quốc mà cả quốc tế. Những người yêu mến Jang Wonyoung tin rằng vấp ngã lần này sẽ tạo động lực để cô nâng cấp kỹ năng, đầu tư nghiêm túc hơn cho âm nhạc và từng bước chứng minh rằng “công chúa Kpop” hoàn toàn có thể trở thành một nghệ sĩ thực thụ nếu tiếp tục nỗ lực.