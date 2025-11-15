Dấu chấm hết của "em gái" HyunA: Album giảm 80% bán không nổi 1.000 bản

LIGHTSUM từ khi mới thông báo ra mắt đã nhận được sự chú ý không nhỏ do được đào tạo dưới trướng Cube Entertainment - một trong những công ty giải trí lớn của Hàn Quốc. Được gọi là nhóm nhạc đàn em HyunA, 4Minute và i-dle, LIGHTSUM debut khá thuận lợi với ca khúc Vanilla vào năm 2021. Đặc biệt, đội hình LIGHTSUM quy tụ nhiều gương mặt thực lực như Chowon, Nayoung, and Yujeong lần lượt dừng chân ở vị trí 13, 12 và 51 trong show sống còn ăn khách Produce 48.

Đặc biệt, LIGHTSUM còn sở hữu “vũ khí bí mật” Juhyeon, thí sinh top 25 cuộc thi The Unit. Cô nàng được đánh giá là một trong những idol nữ có kỹ năng nhảy xuất sắc nhất gen 4, cộng hưởng với lợi thế ngoại hình nổi bật - Juhyeon được kỳ vọng sẽ dẫn dắt cả nhóm vươn lên đỉnh cao sự nghiệp, song, LIGHTSUM dần tuột dốc không phanh trên đường đua girlgroup xứ củ sâm.

Sau quãng thời gian hoạt động kém nổi, mới đây, cộng đồng SUMIT (fandom LIGHTSUM) đang dấy lên nghi vấn khi CUBE bất ngờ tuyên bố chấm dứt dịch vụ hội viên fanclub chính thức của nhóm. Được biết, CUBE đã ra thông báo cho biết việc bán gói hội viên LIGHTSUM OFFICIAL FANCLUB SUMIT MEMBERSHIP sẽ kết thúc vào ngày 30/10 vừa qua. Toàn bộ dịch vụ dành cho fanclub sẽ chính thức đóng cửa vào ngày 19/11/2025. Công ty cũng cho biết họ sẽ không tiếp nhận hội viên mới, nhưng các thành viên hiện tại vẫn có thể truy cập nội dung độc quyền cho đến khi ngừng hoạt động.

Gói dịch vụ sẽ chính thức kết thúc vào ngày 19/11 sắp tới

Khi chỉ còn chưa đến một tuần nữa là đến hạn đóng fanclub, netizen bắt đầu lo lắng cho tương lai nhóm. Dù công ty không trực tiếp đề cập đến kế hoạch sắp tới của LIGHTSUM, nhiều người cảm thấy thời điểm đăng tải và cách diễn đạt thông báo vô cùng khó hiểu. Điều này khiến họ suy đoán rằng có thể nhóm sắp phải đối mặt với nguy cơ tan rã hoặc đóng băng vô thời hạn. Trong nền công nghiệp Kpop, việc đóng cửa fanclub “đầu tàu” thường dẫn đến kịch bản xấu đối với sự nghiệp mỗi nhóm nhạc.

Đây là thực tế đáng buồn nhưng đã được dự đoán từ trước. Trong 5 năm hoạt động nghệ thuật, LIGHTSUM phát hành 4 EP và single album. Từng đợt comeback, doanh số bán đĩa của nhóm tụt giảm mạnh từ 69.000 đơn vị ( Vanilla và Light A Wish - 2021) đến 19.000 đơn vị ( Honey Or Spice ) - giảm đến 70% tổng doanh số. EP Honey Or Spice có ngày chỉ bán được 822 bản so với ngày đầu tiên là 4971 bản - giảm sâu 80% doanh số.

Đây là những con số đáng báo động, nói lên rằng lợi nhuận nhóm mang lại thật sự không thể hoà vốn chi phí đầu tư cho mỗi sản phẩm âm nhạc. Trong một khoảng thời gian dài không sinh lời lãi, như một lẽ thường, các nhóm nhạc hay nghệ sĩ flop đó sẽ bị công ty bỏ bê và “đắp chiếu” để tìm hướng phát triển cho “gà nhà” mới. Ở trường hợp này, LIGHTSUM đang có nguy cơ cao sẽ bị công ty chấm dứt hợp đồng và đuổi cổ.

Nhiều người nhận xét rằng, dù nhóm hội tụ các thành viên thực lực như Chowon, Nayoung hay Juhyeon, nhưng thiếu đường hướng phát triển rõ ràng và sản phẩm âm nhạc chưa đủ sức nặng đã dẫn đến thất bại. Một số ý kiến còn dự đoán rằng Juhyeon và Chowon, với kỹ năng nhảy và ngoại hình nổi bật, có thể là 2 thành viên duy nhất còn cơ hội tách ra hoạt động solo hoặc được Cube giữ lại.

Mặc dù debut dưới trướng Cube Entertainment với sự kỳ vọng lớn, LIGHTSUM không thể duy trì sức nóng ban đầu. Nguyên nhân chính đến từ việc nhóm không tạo ra bản sắc âm nhạc rõ ràng, các ca khúc thiếu điểm nhấn để cạnh tranh với hàng loạt girlgroup gen 4 khác như IVE, NewJeans, aespa hay thậm chí là đàn chị i-dle.

Bên cạnh đó, Cube dường như cũng không buồn triển khai đủ chiến lược quảng bá bài bản như: thời gian comeback thưa thớt, nội dung MV và hình ảnh thiếu thu hút và đầu tư dẫn đến sự quan tâm của công chúng nhanh chóng phai nhạt. Những con số hẩm hiu phía trên cho thấy rõ ràng nhóm đã đánh mất chỗ đứng trên thị trường. Ngày 19/11 sắp tới, công chúng sẽ có câu trả lời rõ ràng cho dấu chấm hết của LIGHTSUM.